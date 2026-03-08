Magyar Péter saját támogatói tálaltak ki Brüsszel házi lapjának: azonnal végrehajtaná Zelenszkij követeléseit

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője szerint ellenfelei titkosszolgálati eszközökkel rögzített, vagy akár hamisított intim felvételekkel próbálják majd megtörni a lendületét, miközben a közvélemény-kutatások a kormánypárt jelentős szorongatását mutatják – véli legalábbis a liberális médium.
A brüsszeli lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő magyar aktivista és Tisza-támogató azonban meglepően borúlátó képet festett a belső állapotokról.
Állítása szerint az ellenzéki oldalon valójában már elfogyott a valódi lelkesedés Magyar Péter iránt, és a választók nagy része nem érzelmi alapon, hanem puszta pragmatizmusból állt mellé. Az informátor szerint
Magyarra és a Tiszára sokan csupán egy „hasznos eszközként” tekintenek, amely alkalmas lehet Orbán Viktor hatalmának megtörésére,
hasonlóan ahhoz, ahogy a brit Munkáspárt győzelme sem Keir Starmer személyes varázsáról, hanem a konzervatívok elleni fásultságról szólt.