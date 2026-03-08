Ft
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrajnában brüsszel támogató politico Magyar Péter

Magyar Péter saját támogatói tálaltak ki Brüsszel házi lapjának: azonnal végrehajtaná Zelenszkij követeléseit

2026. március 08. 10:06

Miközben itthon fogy a lelkesedés, Ukrajnában Magyar Péternek szurkolnak.

Minden eddiginél durvább és mocskosabb kampányra készül Magyarország, ahol a politikai elemzők szerint a karaktergyilkosságok és a titkosszolgálati dezinformációk veszik át az uralmat – retteg a Politico.

A brüsszeli lap legfrissebb jelentése szerint azonban nemcsak a külső támadások, hanem a belső kiábrándultság is fenyegeti a Tisza Pártot: 

egy névtelenséget kérő, ismert ellenzéki aktivista szerint ugyanis a választók körében valójában nyoma sincs a Magyar Péter iránti valódi rajongásnak.

A választási kampány célegyenesébe fordulva Magyarországon a hangulat minden korábbinál mérgezőbbé vált, amit a Politico legfrissebb elemzése a „szexvideó-botrány” árnyékában mutat be. Miután a jelöltállítási határidő lejárt, a politikai szereplők már nem cserélhetők le, így az elemzők szerint most indulnak be igazán a lejárató kampányok és az információs műveletek. 

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője szerint ellenfelei titkosszolgálati eszközökkel rögzített, vagy akár hamisított intim felvételekkel próbálják majd megtörni a lendületét, miközben a közvélemény-kutatások a kormánypárt jelentős szorongatását mutatják – véli legalábbis a liberális médium.

A brüsszeli lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő magyar aktivista és Tisza-támogató azonban meglepően borúlátó képet festett a belső állapotokról.

Állítása szerint az ellenzéki oldalon valójában már elfogyott a valódi lelkesedés Magyar Péter iránt, és a választók nagy része nem érzelmi alapon, hanem puszta pragmatizmusból állt mellé. Az informátor szerint 

Magyarra és a Tiszára sokan csupán egy „hasznos eszközként” tekintenek, amely alkalmas lehet Orbán Viktor hatalmának megtörésére, 

hasonlóan ahhoz, ahogy a brit Munkáspárt győzelme sem Keir Starmer személyes varázsáról, hanem a konzervatívok elleni fásultságról szólt.

A belpolitikai feszültségeket tovább tetézi a külföldi befolyás veszélye, amelyről Rácz András és Panyi Szabolcs is nyilatkoztak a lapnak. 

Ugyanakkor érdekes ellentmondás figyelhető meg a nemzetközi megítélésben: 

miközben a belföldi ellenzéki aktivisták a lelkesedés apadásáról beszélnek, Ukrajnában láthatóan nő a bizalom Magyar Péter iránt. 

Kijevi körökben egyre többen titulálják őt ukránpárti politikusnak, aki – a jelenlegi kormányzati iránnyal szemben – hajlandó lenne végrehajtani Volodimir Zelenszkij elvárásait és követeléseit a regionális biztonság és a fegyverszállítások kérdésében.

Nyitókép: Artur Widak / AFP

pandalala
2026. március 08. 13:46
Mára már végképp' kiderült, hogy csak a komplett idióták szavaznak Magyar Péter "Tisztelet és Szabadság" pártjára .... :-((
csulak
2026. március 08. 12:09
Poloska az csak Poloska
nemenvagyoken
2026. március 08. 11:42
Tiszások, nektek miért kell egy olyan ember, aki orbánabb akar lenni Orbánnál? Miért kell nektek egy szökött NER-enc? Miért kell nektek egy olyan ember, aki lehallgatta és elárulta a volt párttársait és a volt feleségét? Miért kell nektek egy olyan ember, aki még a saját szimpatizánsait is lenézi, és aki még nekik is folyamatosan hazudik? Miért kell nektek egy olyan ember, aki az elmúlt két évben sem az EP-ben, sem a fővárosi közgyűlésben nem tett semmit azért, hogy az embereknek jobb legyen? Miért kell nektek egy olyan ember, aki pártállami módon betiltat egy lapot, aki idegbeteg módjára rugdos egy Orbán-bábut, aki felnőtt ember létére tinilányokkal bulikázik? Mit vártok ettől az embertől? Mivel lesz jobb nektek és a családotoknak egy esetleges kormányváltással? Tényleg kíváncsi vagyok.
benito
2026. március 08. 11:30
2024.02.11. """Tisztában vagyok vele, hogy a rogáni propagandagépezet szemében a mai naptól egyszerre leszek áruló, bűnöző, bosszúálló, pszichopata, drogos, gyerekverő, brüsszelita, sorosbérenc, háború párti, stb…""" :))))))))))))))))))))))))))))
