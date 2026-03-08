Kőolajvezeték-álmok és halott projektek: így nem lett alternatívája az orosz energiának Közép-Európában

2019-ben Ciprus, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Izrael, Olaszország, Jordánia és Palesztina létrehozta az EastMed Gas Forumot – Ankara szerint ez célzottan ellene irányul.

Burgasz–Alexandroupolisz kőolajvezeték – A Boszporusz megkerülésének kudarca

A Burgasz–Alexandroupolisz kőolajvezeték ötlete az 1990-es években merült fel orosz és görög vállalatok között. A megállapodást 2007-ben írták alá. A vezeték nem lett volna hosszú, de stratégiailag kulcsfontosságú: a Boszporusz megkerülésével juthatott volna el az olaj Bulgáriából Görögországba.

A projektet végül Bulgária politikai instabilitása pecsételte meg: a bolgár kormány 2011-ben javasolta a közös felmondást, 2013-ban pedig egyoldalúan kilépett. A hírek szerint ugyanakkor 2023-ban ismét felmerült, hogy Bulgária újra napirendre veszi a projekt megvalósítását.

Páneurópai Kőolajvezeték – A horvátok nem akartak versenyátrsakat

A jelenlegi válság szempontjából legfontosabb meghiúsult projekt a Páneurópai Olajvezeték (PEOP). Ez Romániából (Constanța) Szerbián, Horvátországon és Szlovénián át Olaszországba (Trieszt) vezetett volna – az Adria-vezeték is része lett volna.

Célja a Kaszpi- és Fekete-tengeri régióból származó kőolaj importjának egyszerűsítése, Európa energiaellátásának biztonságának erősítése.

Bár az eredeti terv Magyarországot nem érintette közvetlenül, egy Szerbiával összekötő ág révén hozzájárulhatott volna hazánk diverzifikációjához (még ha a Barátság-vezetéket nem is váltotta volna ki teljesen).

2007 áprilisában Horvátország, Olaszország, Románia, Szerbia és Szlovénia aláírta az együttműködési megállapodást (költség: 2–3 milliárd euró). 2008-ban létrehozták a projektcéget. 2010 januárjában azonban a horvát JANAF befagyasztotta részvételét (környezeti és pénzügyi okokra hivatkozva), valójában azért, mert a vezeték konkurenciát jelentett volna az Adria-vezetéknek.

Ha a vezeték megvalósul, akkor most az Adria-vezeték mellett egy Szeribából érkező vezetéken a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger térségéből is vásárolhatnánk kőolajat.

Végül a román és szerb felek kisebb alternatív útvonalat kerestek (Fekete-tenger–Szerbia/Pančevo finomító), de a teljes projektet 2016-ban gyakorlatilag törölték.

Az energetikában nem működnek az ideológiák

A felsorolt példák több tanúsággal is szolgál: Az energiaszuverenitás kérdését pragmatikus alapon kell megközelíteni az ideológiai és politikai megoldások, ahogy a Nabucco példája is mutatja kudarcra vannak ítélve. Továbbá Magyarország jól tette, hogy megtartotta az orosz hosszú távú szerződéseket és aktívan támogatta a Török Áramlat megépítését. Magyarország érdeke továbbra is az, ami mindig is volt: ne legyen kiszolgáltatva egyetlen útvonalnak, egyetlen szállítónak vagy egyetlen ideológiának – hanem használja ki a rendelkezésre álló valamennyi lehetőséget.

