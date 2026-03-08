Kőolajvezeték-álmok és halott projektek: így nem lett alternatívája az orosz energiának Közép-Európában

Így mentette meg a Török Áramlat Közép-Európa országait az energiaválságtól
Összeszedtük, mit érdemes tudni a Török Áramlat stratégiai jelentőségéről.
Az elmúlt másfél évtized bővelkedik nemzetközi kudarcokban. A meghiúsult kőolajvezeték-tervek is megmutatják, miért volt helyes Budapest energiapolitikája.
Miközben Ukrajna energiazsarolása újabb szintet lépett, és immár több mint egy hónapja politikai okokból blokkolja az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken, az ellenzéki oldalon újra slágertéma lett a „diverzifikálás”.
Eközben a Tisza Párt tisztségviselői – már akiknek nincsenek Shell-részvényeik – és a különböző megmondóemberei úgy viselkednek, mintha a kőolaj és a földgáz Bluetooth-kapcsolaton érkezne az országba. Teljesen figyelmen kívül hagyják a fizikai valóságot, és kizárólag a kormányt okolják azért, hogy az ország energiaellátása nem diverzifikált.
Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt – nincs tengerpartunk – az energiaforrások diverzifikálása különösen nehéz feladat. Nemcsak rajtunk múlik, hogy mi, hol, hogyan és mikorra épül meg: sajnos erősen rá vagyunk utalva a szomszédos és távolabbi országokra egyaránt. Az elmúlt 15 évben a térségben nem volt hiány nagyívű elképzelésekből, a megvalósult projektekből azonban annál inkább (Török Áramlat, az Adria-vezeték MOL általi bővítése, határon átnyúló interkonnektorok). A következőkben áttekintjük a legfontosabb meghiúsult projekteket és azt, hogy milyen okok miatt maradtak jórészt csak a térképen.
A Nabucco-projekt az Európai Unió déli gázfolyosójának zászlóshajója lett volna: Törökországból (Erzurum) Bulgárián, Románián és Magyarországon át Ausztriába (Baumgarten) szállította volna a kaszpi-tengeri gázt, megkerülve Oroszországot.
A Nabucco név Giuseppe Verdi azonos című operája nyomán született. A projekt résztvevői 2002-ben a Bécsi Állami Operában hallgatták az előadást a tanácskozás után.
A projekt 2002-es indulásától 2013-as végleges leállításáig hányatott sorsú volt. A problémák gyökere az volt, hogy
a Nabucco valójában politikai projekt maradt,
hiába támogatta az Európai Unió, alapjaiban hibás koncepció volt. A legfontosabb hiányosság: a projektben nem vett részt a kitermelendő/szállítandó gáz tulajdonosa (pl. az azeri vagy türkmén oldal).
Emiatt a gazdasági fenntarthatóság már a kezdetektől kérdéses volt. További hibák:
Tipikus jelenet volt 2007-ben, amikor a térségbe látogató akkori német külügyminiszter, Frank-Walter Steinmeier a demokratizálásra szólította fel Kazahsztánt, Kirgizisztánt, Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt és Üzbegisztánt.
A projekt becsült 4,5–5 milliárd eurós költségét gyakorlatilag lehetetlen volt előteremteni. A résztvevő európai országoknak nem volt megfelelő tőkéje, a bizonytalanságok miatt hitelezni sem lehetett. Olaszország és Franciaország pedig nem mutatott komoly érdeklődést.
Az utolsó döfést az OMV adta meg, amikor bejelentette, hogy az azeri Shah Deniz II. konzorcium a Nabucco helyett a TAP (Trans-Adriatic Pipeline) vezetéket választotta.
Bár a Déli Áramlatot sok kritika érte, hogy „csak” a szállítási útvonalat diverzifikálja (kikerülve Ukrajnát), a mostani helyzet mutatja, mennyire fontos lett volna ez.
Magyarországnak létfontosságú érdeke fűződik minden olyan projekthez, amely csökkenti energiafüggőségünket.
Az olasz ENI és az orosz Gazprom 2007 júniusában írta alá az első megállapodást. Az építés 2012-ben indult, de 2014-ben Oroszország az EU egyre erősebb ellenkezése miatt leállította a projektet.
Bár nem szerencsés találgatni, valószínű, hogy a Déli Áramlat sorsa is az északi testvéréhez hasonló lett volna (azaz Ukrajna felrobbantotta volna a háború kitörése után).
Végül a Déli Áramlat helyett a Török Áramlat épült meg – ezzel az orosz–EU-konfliktus legnagyobb nyertese Törökország lett.
2009-ben Izrael partjainál hatalmas földgázkészletet fedeztek fel, ami megváltoztatta a régió energiaellátásának dinamikáját.
Az EastMed vezeték tervét 2012-ben terjesztették elő, 2020-ban pedig Görögország, Ciprus és Izrael aláírta a megállapodást. A projekt izraeli (esetleg egyiptomi) offshore lelőhelyeket kötött volna össze Cipruson keresztül Krétával, majd Görögország szárazföldjével. A projekt becsült költségse kb. 5-6 milliárd euró volt.
Az Egyesült Államok eleinte támogatta, de a Biden-kormányzat 2022 januárjában végül megvonta a támogatást. A döntés időzítése különösen érdekes:
nem sokkal később az Északi Áramlatot felrobbantották, Nyugat-Európa lemondott az orosz energiáról, az amerikai LNG pedig piacot szerzett.
A projekt komoly politikai feszültségeket szült: Törökország a kezdetektől ellenezte, mert figyelmen kívül hagyta Ankara kelet-mediterrán tengeri jogait (Ankara nem az ENSZ-tengerjogi egyezmény alapján határozza meg övezetét).
2019-ben Ciprus, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Izrael, Olaszország, Jordánia és Palesztina létrehozta az EastMed Gas Forumot – Ankara szerint ez célzottan ellene irányul.
A Burgasz–Alexandroupolisz kőolajvezeték ötlete az 1990-es években merült fel orosz és görög vállalatok között. A megállapodást 2007-ben írták alá. A vezeték nem lett volna hosszú, de stratégiailag kulcsfontosságú: a Boszporusz megkerülésével juthatott volna el az olaj Bulgáriából Görögországba.
A projektet végül Bulgária politikai instabilitása pecsételte meg: a bolgár kormány 2011-ben javasolta a közös felmondást, 2013-ban pedig egyoldalúan kilépett. A hírek szerint ugyanakkor 2023-ban ismét felmerült, hogy Bulgária újra napirendre veszi a projekt megvalósítását.
A jelenlegi válság szempontjából legfontosabb meghiúsult projekt a Páneurópai Olajvezeték (PEOP). Ez Romániából (Constanța) Szerbián, Horvátországon és Szlovénián át Olaszországba (Trieszt) vezetett volna – az Adria-vezeték is része lett volna.
Célja a Kaszpi- és Fekete-tengeri régióból származó kőolaj importjának egyszerűsítése, Európa energiaellátásának biztonságának erősítése.
Bár az eredeti terv Magyarországot nem érintette közvetlenül, egy Szerbiával összekötő ág révén hozzájárulhatott volna hazánk diverzifikációjához (még ha a Barátság-vezetéket nem is váltotta volna ki teljesen).
2007 áprilisában Horvátország, Olaszország, Románia, Szerbia és Szlovénia aláírta az együttműködési megállapodást (költség: 2–3 milliárd euró). 2008-ban létrehozták a projektcéget. 2010 januárjában azonban a horvát JANAF befagyasztotta részvételét (környezeti és pénzügyi okokra hivatkozva), valójában azért, mert a vezeték konkurenciát jelentett volna az Adria-vezetéknek.
Ha a vezeték megvalósul, akkor most az Adria-vezeték mellett egy Szeribából érkező vezetéken a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger térségéből is vásárolhatnánk kőolajat.
Végül a román és szerb felek kisebb alternatív útvonalat kerestek (Fekete-tenger–Szerbia/Pančevo finomító), de a teljes projektet 2016-ban gyakorlatilag törölték.
A felsorolt példák több tanúsággal is szolgál: Az energiaszuverenitás kérdését pragmatikus alapon kell megközelíteni az ideológiai és politikai megoldások, ahogy a Nabucco példája is mutatja kudarcra vannak ítélve. Továbbá Magyarország jól tette, hogy megtartotta az orosz hosszú távú szerződéseket és aktívan támogatta a Török Áramlat megépítését. Magyarország érdeke továbbra is az, ami mindig is volt: ne legyen kiszolgáltatva egyetlen útvonalnak, egyetlen szállítónak vagy egyetlen ideológiának – hanem használja ki a rendelkezésre álló valamennyi lehetőséget.
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán
