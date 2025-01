Így mentette meg a Török Áramlat Közép-Európa országait az energiaválságtól

A Török Áramlat az utolsó vezeték, amely még mindig szállít gázt Oroszországból Európába – többek között Magyarországra is. A múlt héten Moszkva szerint támadás érte a vezetéket, nem sokkal azután, hogy Ukrajna leállította a saját országán keresztülfolyó orosz gáz szállítását. Akkor Szijjártó Péter külügyminiszter a Török Áramlat jelentőségét hangsúlyozta, amely nélkül Magyarország most súlyos energiaválságban lenne.

De miért is jött létre annak idején a Török Áramlat, és miért bír kiemelten fontos stratégiai jelentőséggel nemcsak Magyarország, de Európa, Oroszország, sőt még Amerika és Ukrajna számára is?

Kinek jó a Török Áramlat?

Miután január 1-jén lejárt az Ukrajna és Oroszország közötti megállapodás, a szárazföldi alternatíva sok, tengerparttal nem rendelkező európai országot mentett meg az energiaválságtól, akik így továbbra sem maradnak földgáz-import nélkül.

Annak idején, a 2010-es évek végén az Európai Unió nem nézte jó szemmel a Török Áramlat megépítését, mivel az orosz-török kapcsolatok erősödését, valamint a nyugati alternatívák helyettesítését látták benne.

Az áramlat megépítésekor Oroszország az Európai Unió tagállamainak egyedüli gázellátója volt, és a törökországi vezeték jó alternatívának bizonyult az Ukrajnán keresztülfolyó, Európába szárazföldi úton érkező vezetékeknek. A gazdasági együttműködés politikai szempontból is jót tett Törökország és Oroszország viszonyának, amely megromlott, miután a közel-keleti konfliktusokban gyakran ütköztek az érdekeik. Az EU azonban már akkor elkezdett más irányba is kacsingatni földgázért, ezért Brüsszel igyekezett megakadályozni az egyezség létrejöttét.

Többek között ennek következtében már a megegyezés is több mint egy évet csúszott. A kormányközi megállapodást Isztambul és Moszkva 2015 júniusa helyett csak 2016 októberében írta alá. Végül a vezetéket 2020. január 8-án helyezték üzembe, majd egy évre rá, 2021 januárjában nyitották meg a szerbiai szakaszát, a Balkáni Áramlatot.

Oroszországnak már a kezdetektől fogva célja volt, hogy a vezetéken keresztül ne csak Törökországba, de más európai országokba is folyjon a gáz.

Miután a Nyugat nem egyezett bele a Déli Áramlat bővítésébe, amely Bulgárián keresztül haladt volna Dél-Európa felé, Görögországot és Olaszországot is érintve, majd eljutva Szerbián keresztül egészen Magyarországig, a Török Áramlat jó megoldásnak tűnt. Azért is, mert Oroszország és Ukrajna gázmegállapodása legutóbb 2020. január 1-jén járt le, és a két ország közötti feszült viszony miatt már akkor is bizonytalan volt, hogy Ukrajna megújítja-e a szerződést (amit egyébként 2025-ben végül tényleg nem újított meg).