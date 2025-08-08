Ft
08. 08.
péntek
Jöttek az oroszok: azonnal felszálltak a magyar Gripenek

2025. augusztus 08. 22:42

Rögtön elrendelte az Alpha riasztást a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja.

2025. augusztus 08. 22:42
null

Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására, a 2025. évi NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében – számolt be róla Magyarország vezető katonai hírportálja, a Honvédelem.

A portál felhívta rá a figyelmet, hogy Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység baltikumi légtérrendészeti szolgálatának átvétele után egy héttel már meg is történt a magyar Gripenek első éles riasztása.

A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba.

A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, melyek nem teremtettek rádiókapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást.

Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre.

A portál emlékeztetett: a Magyar Honvédség, 2025. augusztus 1-től négy hónapon keresztül, mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen harci repülőgéppel, vezető nemzetként látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait (Baltic Air Policing - BAP), Spanyolországgal és Olaszországgal közösen NATO parancsnokság alatt.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

neszteklipschik
2025. augusztus 08. 22:52 Szerkesztve
Mindeközben pedig a lippsik és a baltikumi csivavák egyöntetű véleménye szerint Magyarország Putyin "trójai falova a NATO-ban", Orbán meg Putyin pincsikutyája. Mindannyian azt szeretjük a lippsikben, hogy legendásan "függetlenül & objektíven" látják a dolgokat... :-)))
Bitrex®
2025. augusztus 08. 22:51
Sok hűhó semmiért. Ha az orosz medve meg akarná támadni a balti csivavákat, nem a levegőből tenné.
herden100
2025. augusztus 08. 22:49
Jajj.
