Jöttek az oroszok: azonnal felszálltak a magyar Gripenek

Rögtön elrendelte az Alpha riasztást a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja.
Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására, a 2025. évi NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében – számolt be róla Magyarország vezető katonai hírportálja, a Honvédelem.
A portál felhívta rá a figyelmet, hogy Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység baltikumi légtérrendészeti szolgálatának átvétele után egy héttel már meg is történt a magyar Gripenek első éles riasztása.
A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba.
A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, melyek nem teremtettek rádiókapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást.
Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre.
A portál emlékeztetett: a Magyar Honvédség, 2025. augusztus 1-től négy hónapon keresztül, mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen harci repülőgéppel, vezető nemzetként látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait (Baltic Air Policing - BAP), Spanyolországgal és Olaszországgal közösen NATO parancsnokság alatt.
