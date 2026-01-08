Ft
szalai zoltán roger köppel weltwoche európai unió svájc vélemény

Svájcban is világosan látják: a brüsszeli narratíva és a valóság köszönőviszonyban sincs egymással

2026. január 08. 20:34

A hozzászólók szerint Roger Köppel tevékenysége kiemelkedő, mivel már Svájcban is meggondolja az ember, hogy mit beszél a nyilvánosság előtt.

2026. január 08. 20:34
Roger Köppel Maxima

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője Roger Köppelt, a svájci Weltwoche főszerkesztőjét látta vendégül. Köppel részletesen elemezte több más téma mellett Orbán Viktor geopolitikai realizmusát és az EU „totalitárius” irányát is. 

A svájci lap főszerkesztője a magyar miniszterelnököt a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatón Jacques Baud svájci hírszerző botrányos ügyéről kérdezte, akit pusztán az elemzései és véleménye miatt tett szankciós listára az Európai Unió. Köppel a Mandiner műsorában ezt a lépést a jogállamiság megcsúfolásának nevezte, különösen sérelmezve, hogy Svájc nem állt ki saját állampolgára mellett.

Számomra ez diktatúra. Egy demokráciában egy  téves véleményt megcáfolnak. Csak a diktátorok tiltják be a téves véleményt 

– értékelte a történteket Reger Köppel, aki világossá tette,

a liberális világrend korszaka véget ért, és beléptünk a nemzeti érdekek és a befolyási övezetek keményebb korszakába. Míg az Európai Unió elszántan háborúba akar vonulni Oroszország ellen, addig Magyarország a béke szigete maradt. 

Rávilágított emellett a nyugati politika képmutatására is, párhuzamot vonva az amerikai és orosz nagyhatalmi lépések között. Kitért a Crans-Montanában történt tragikus szilveszteri tűzesetre is, amely szerinte nem baleset volt, hanem „mulasztásokkal teli, ember által okozott katasztrófa”

Hiánypótló Köppel munkássága

A Mandiner YouTube csatornáján hozzászólásukban sokan arra mutattak rá, hogy Roger Köppel munkássága nélkülözhetetlen, mivel Svájcban – noha az ország nem az EU tagja – is jelentős médiafölénye van a baloldalnak és a háború- és brüsszelpárti véleményformálóknak. Az egyik kommentelő ezt külön kiemelte, szavai szerint

az a baj, hogy Svájcot is nyomás alatt tartja az EU, s a neutralitást nehéz megtartani. Roger Köppel azon kevés és józan, kritikus gondolkodást kifejtő újságírók közé tartozik, kire hallgatnak a svájciak, és nagyon szükséges a jelenléte, hisz a legtöbb svájcinak fogalma sincs, mi zajlik valójában s hamar elhisznek minden balos propagandát az újságokból.

Hozzátette: „most már Svájcban is meggondolja kicsit az ember, sajnos, hogy nyilvánosság előtt mit beszél, de Köppel úr olyan szépen ki tudja fejezni magát, hogy az bőven belefér, s mégis mindenki megérti.”

„Miért is kell csodálkozni Nyugat-Európa viselkedésén? Talán nem tudjuk a történelemből, hogy ízig-vérig agresszív, hódító, gyarmattartó, rabszolgatartó, a végletekig önző, másokat elnyomó államok történelméről és 500 év a vérükbe szervesen beivódott mentalitásról van szó? Akik képesek bármely kisebb nemzetet széttrancsírozni, megalázni, akár ki is irtani, a kirablásról nem is beszélve. A nyugati aljasság csúcsa az, amit az angolok és franciák műveltek a Közel-Keleten” – fejtette ki véleményét egy másik hozzászóló. 

A hozzászólásokból az is kiderül, Köppel tevékenységének köszönhető, hogy a svájciak nem csak a baloldali propagandát hallják. A legtöbben egyetértenek azzal, hogy 

a brüsszeli narratíva és a valóság köszönőviszonyban sincs egymással.

Éppen ezért nélkülözhetetlenek az olyan beszélgetések, amelyekből a nyugaton élők megismerhetik a valóságot, s szembeállíthatják az elit és a mainstream által közvetített narratívával.

Fotó: Mandiner

