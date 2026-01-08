Svájcban is világosan látják: a brüsszeli narratíva és a valóság köszönőviszonyban sincs egymással

az a baj, hogy Svájcot is nyomás alatt tartja az EU, s a neutralitást nehéz megtartani. Roger Köppel azon kevés és józan, kritikus gondolkodást kifejtő újságírók közé tartozik, kire hallgatnak a svájciak, és nagyon szükséges a jelenléte, hisz a legtöbb svájcinak fogalma sincs, mi zajlik valójában s hamar elhisznek minden balos propagandát az újságokból.

Hozzátette: „most már Svájcban is meggondolja kicsit az ember, sajnos, hogy nyilvánosság előtt mit beszél, de Köppel úr olyan szépen ki tudja fejezni magát, hogy az bőven belefér, s mégis mindenki megérti.”

„Miért is kell csodálkozni Nyugat-Európa viselkedésén? Talán nem tudjuk a történelemből, hogy ízig-vérig agresszív, hódító, gyarmattartó, rabszolgatartó, a végletekig önző, másokat elnyomó államok történelméről és 500 év a vérükbe szervesen beivódott mentalitásról van szó? Akik képesek bármely kisebb nemzetet széttrancsírozni, megalázni, akár ki is irtani, a kirablásról nem is beszélve. A nyugati aljasság csúcsa az, amit az angolok és franciák műveltek a Közel-Keleten” – fejtette ki véleményét egy másik hozzászóló.

A hozzászólásokból az is kiderül, Köppel tevékenységének köszönhető, hogy a svájciak nem csak a baloldali propagandát hallják. A legtöbben egyetértenek azzal, hogy