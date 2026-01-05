Nemzetközi SAJTÓSZKANDER Orbán Viktorral: ÉLŐ közvetítés és elemzés a Mandineren!

Orbán Viktor 2026. január 5-én 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart „Kérdés nem marad válasz nélkül” szlogennel, ahol a 2025‑ös év legfontosabb politikai, gazdasági és külpolitikai eseményei kerülnek megvitatásra.

A sajtótájékoztató célja az év hivatalos megnyitása, ahol Orbán Viktor miniszterelnök a kormány 2026‑ra szóló céljait és terveit ismerteti, miközben értékeli a 2025‑ös év legfontosabb eseményeit. A nemzetközi és hazai sajtó kérdései kiegészítik az átfogó tájékoztatót, amely a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan teljes képet ad a kormány működéséről.