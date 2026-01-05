Ft
mandiner mráz ágoston sámuel kacsoh dániel lentulai krisztián kérdés nem marad válasz nélkül orbán viktor

Nemzetközi SAJTÓSZKANDER Orbán Viktorral: ÉLŐ közvetítés és elemzés a Mandineren!

2026. január 05. 10:45

Orbán Viktor 2026-ban nyitja az évet: évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató a 2025-ös év legfontosabb eseményeiről és a kormány 2026-os terveiről. A beszéd után élő elemzés Kacsoh Dániellel, Kiszelly Zoltánnal és Mráz Ágoston Sámuellel – kövesd ÉLŐBEN a Mandineren!

2026. január 05. 10:45
null

Orbán Viktor 2026. január 5-én 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart „Kérdés nem marad válasz nélkül” szlogennel, ahol a 2025‑ös év legfontosabb politikai, gazdasági és külpolitikai eseményei kerülnek megvitatásra.

A sajtótájékoztató célja az év hivatalos megnyitása, ahol Orbán Viktor miniszterelnök a kormány 2026‑ra szóló céljait és terveit ismerteti, miközben értékeli a 2025‑ös év legfontosabb eseményeit. A nemzetközi és hazai sajtó kérdései kiegészítik az átfogó tájékoztatót, amely a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan teljes képet ad a kormány működéséről.

A Mandiner az eseményt ÉLŐBEN közvetíti, a sajtótájékoztató után pedig Kacsoh Dániel, Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán elemzik az elhangzottakat, kiemelve a legfontosabb döntéseket és eseményeket.

Az elemzés során a szakértők részletesen értékelik a kormány kül- és belpolitikai lépéseit, így a közönség teljes képet kaphat az elmúlt év történéseiről és azok következményeiről.

 

Nézze ÉLŐBEN a sajtótájékoztatót a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

reakcio1969
2026. január 05. 12:00
Akkor most derült ki végérvényesen, hogy hazudott a védőpajzs ügyben. És miben még?
Válasz erre
1
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. január 05. 12:00 Szerkesztve
Az ég kék, a fű zöld, Orbán háborúval riogatja az agyhalott birka szektát.
Válasz erre
2
0
states-2
2026. január 05. 11:58
Kedves elvtársak, a pszichopatátok mikor áll ki így a teljes magyar és külföldi nyilvánosság elé, mint most a magyar miniszterelnök? Nem csak az elvtársi, kiválogatott mikrofonállványok elé?
Válasz erre
1
0
westend
2026. január 05. 11:48
krucifixi-jenőke (itt lentebb) megint okosra és vakmerőre itta magát :D
Válasz erre
0
0
