Nemzetközi SAJTÓSZKANDER Orbán Viktorral: ÉLŐ közvetítés és elemzés a Mandineren!

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Orbán Viktor 2026-ban nyitja az évet: évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató a 2025-ös év legfontosabb eseményeiről és a kormány 2026-os terveiről.
Orbán Viktor 2026. január 5-én 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart „Kérdés nem marad válasz nélkül” szlogennel, ahol a 2025‑ös év legfontosabb politikai, gazdasági és külpolitikai eseményei kerülnek megvitatásra.
A sajtótájékoztató célja az év hivatalos megnyitása, ahol Orbán Viktor miniszterelnök a kormány 2026‑ra szóló céljait és terveit ismerteti, miközben értékeli a 2025‑ös év legfontosabb eseményeit. A nemzetközi és hazai sajtó kérdései kiegészítik az átfogó tájékoztatót, amely a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan teljes képet ad a kormány működéséről.
A Mandiner az eseményt ÉLŐBEN közvetíti, a sajtótájékoztató után pedig Kacsoh Dániel, Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán elemzik az elhangzottakat, kiemelve a legfontosabb döntéseket és eseményeket.
Az elemzés során a szakértők részletesen értékelik a kormány kül- és belpolitikai lépéseit, így a közönség teljes képet kaphat az elmúlt év történéseiről és azok következményeiről.
