Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Orbán Viktor élete veszélyben van
Fél Európa kiállt a magyar miniszterelnök mellett, miután az ukrán elnök halálosan megfenyegette: a szlovákok és az osztrákok már Ukrajna támogatásának felfüggesztéséről beszélnek.
Több európai parlamenti képviselő – köztük Ewa Zajączkowska-Hernik (Lengyelország), Harald Vilimsky (Ausztria) és Hermann Tertsch (Spanyolország) – támogatta Magyarország álláspontját, amely élesen elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viselkedését, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktort – írja a Zerohedge.
Robert Fico szlovák kormányfő teljes szolidaritását fejezte ki Orbánnal, és figyelmeztetett: ha Zelenszkij folytatja ezt a retorikát, más EU-tagállamok is blokkolhatják Ukrajna támogatását.
A Tanjug azt írja, hogy Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság vezetője és az SNSD elnöke is bírálta az ukrán elnök fenyegetését, amit nemcsak
a szuverenitás megsértésének, hanem nyílt ellenséges cselekedetnek nevezett. Dodik kiemelte, hogy Orbán Viktor a béke és biztonság oldalán áll, míg szerinte Zelenszkij csak tragédiát hoz népére.
A Gazeta pedig Gerald Gross osztrák politikust és volt elnökjelöltet idézi, aki azt mondta, Európának fel kellene hagynia az ukrajnai támogatásokkal Zelenszkij fenyegetése miatt.
