Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország Volodimir Zelenszkij Európai Unió ukrajna orbán viktor

Zelenszkij még nem sejtette, mit tett Ukrajnával: súlyos következményekkel járhat Orbán megfenyegetése

2026. március 09. 11:03

Fél Európa kiállt a magyar miniszterelnök mellett, miután az ukrán elnök halálosan megfenyegette: a szlovákok és az osztrákok már Ukrajna támogatásának felfüggesztéséről beszélnek.

2026. március 09. 11:03
null

Több európai parlamenti képviselő – köztük Ewa Zajączkowska-Hernik (Lengyelország), Harald Vilimsky (Ausztria) és Hermann Tertsch (Spanyolország) – támogatta Magyarország álláspontját, amely élesen elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viselkedését, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktort – írja a Zerohedge.

A cikk emlékeztet, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Robert Fico szlovák kormányfő teljes szolidaritását fejezte ki Orbánnal, és figyelmeztetett: ha Zelenszkij folytatja ezt a retorikát, más EU-tagállamok is blokkolhatják Ukrajna támogatását. 

A Tanjug azt írja, hogy Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság vezetője és az SNSD elnöke is bírálta az ukrán elnök fenyegetését, amit nemcsak
a szuverenitás megsértésének, hanem nyílt ellenséges cselekedetnek nevezett. Dodik kiemelte, hogy Orbán Viktor a béke és biztonság oldalán áll, míg szerinte Zelenszkij csak tragédiát hoz népére.

A Gazeta pedig Gerald Gross osztrák politikust és volt elnökjelöltet idézi, aki azt mondta, Európának fel kellene hagynia az ukrajnai támogatásokkal Zelenszkij fenyegetése miatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 09. 14:43
Magyar Péternek része volt a Barátság vezeték elzárásában és az ország politikai zsarolásában. Magyar Péter összejátszik Zselenszkijjel. Kétszínű, hazug szavai hiteltelenek. Magyar Péter a terrorista Zselenszkij rezsimet támogatja.
Válasz erre
2
0
Hoked_ly
2026. március 09. 13:41
Ez a négy ot állam nem a fél Európa, de valszeg már sokan tűkön ülve várják, hogy indok legyen a támogatások megvonására! Persze elsőnek nehéz elkezdeni de amikor már három ország ezt ilyen nyíltan bejelenti, könnyebben elszabadul a lavina!🤔
Válasz erre
1
0
Stingary76
2026. március 09. 13:16
Az ukrán rezsim sorban egymás után fogja összerúgni a port az európai országokkal/kormányokkal.. aztán ott állnak végül letolt gatyával..
Válasz erre
4
0
csulak
2026. március 09. 12:37
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!