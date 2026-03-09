Zelenszkij még nem sejtette, mit tett Ukrajnával: súlyos következményekkel járhat Orbán megfenyegetése

Robert Fico szlovák kormányfő teljes szolidaritását fejezte ki Orbánnal, és figyelmeztetett: ha Zelenszkij folytatja ezt a retorikát, más EU-tagállamok is blokkolhatják Ukrajna támogatását.

A Tanjug azt írja, hogy Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság vezetője és az SNSD elnöke is bírálta az ukrán elnök fenyegetését, amit nemcsak

a szuverenitás megsértésének, hanem nyílt ellenséges cselekedetnek nevezett. Dodik kiemelte, hogy Orbán Viktor a béke és biztonság oldalán áll, míg szerinte Zelenszkij csak tragédiát hoz népére.