03. 10.
kedd
kacsoh dániel kiszelly zoltán hortay olivér reakció

Zelenszkij ki akar minket szárítani, de nem fog sikerülni – Hortay Olivér és Kiszelly Zoltán a Reakcióban (VIDEÓ)

2026. március 09. 16:55

A „kormányváltó hangulatot” nem támasztják alá a számok – kommentálta a legújabb, kazincbarcikai Fidesz-győzelmet Kiszelly Zoltán, aki Hortay Olivérrel volt Kacsoh Dániel vendége a Reakcióban. A szakértők kifejtik, miért ér véget Zelenszkij hatalma, ha a Fidesz marad kormányon, és kiderül, miért akarja a Tisza, hogy leváljunk az orosz energiáról.

2026. március 09. 16:55
null

Amikor az ellenzéki intézetek által „mért”, egekbe feltolt számokat nem igazolják vissza a választási eredmények, mert a Fidesz jelöltje nyer, akkor a dollármédia rögtön elkezd relativizálni – fogalmazott a Reakcióban Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója hozzátette: 

kamuprofilos kamulájkból nem lesz voks.

A Barátság kőolajvezeték ukránok általi elzárásával kapcsolatban Hortay Olivér, a Századvég energiapolitikai üzletágának vezetője elmondta: amit tudnunk kell az ügyben, azt már hetek óta tudjuk. A szakértő 

több bizonyítékot is felsorolt arra vonatkozóan, hogy az ukránok politikai okból zárták el a kőolajat Magyarország felé.

 „Nagyon világos, hogy politikai zsarolás zajlik” – szögezte le, kiemelve, hogy Zelenszkij így akar beavatkozni a magyarországi választásba. 

Ha a Fidesz-kormány marad, „az ukrán vezetés egyszerűen ki fog fogyni a pénzből és Zelenszkij hatalma véget érhet” – fogalmazott.

Hortay Olivér kijelentette azt is: a horvátoknak jelen helyzetben kötelességük lenne átengedni az orosz olajat az Adria-vezetéken keresztül Magyarország irányába. Megjegyezte ugyanakkor, hogy 

Ukrajna előbb fog kifogyni a pénzből, mint Magyarország az olajból.

Kiszelly Zoltán részletesen tárgyalta, miért érdekelt a Tisza Párt abban, hogy hazánkat leválasszák az orosz energiáról. „Ez egy versenyfutás, Zelenszkij ki akar minket szárítani” – fűzte hozzá, azzal a kitétellel, hogy ez nem fog sikerülni.

Hortay szerint „az egész játszma arra megy ki, hogy a Tisza hatalomra juthasson és végrehajthassa azokat a törekvéseket, amelyek Ukrajnában, Horvátországban és a Bizottságban megfogalmazódnak”.

A Századvég elemzői és Kacsoh Dániel arról is beszéltek:

 az iráni háború egészen új helyzetet teremt az Európai Bizottság szankciós politikájában, 

amely nagyon rövid időn belül tarthatatlannál válik. 

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

philip
2026. március 10. 07:20
16 év nem volt elég leválni a ruszki energiáról!Kizavartuk őket az ajtón,visszamásztak az ablakon. Így lettünk a "GAZPROM vidám barakja"!
philip
•••
2026. március 10. 07:08 Szerkesztve
Belerúgni a földön fekvőbe ! Hajrá Magyarország,hajrá magyarok!
tapir32
2026. március 10. 06:35
Ne exportáljunk gázt Ukrajnába! "Véres" orosz gázt ne használjanak az ukránok! Növesszenek gerincet! Az ukránok ne támogassák az oroszokat az EU pénzéből!
szim-patikus
•••
2026. március 10. 05:19 Szerkesztve
Naná hogy nem! Itt olaj nélkül is minden olajozottan megy. Erről egy régi cigányvicc jut az eszembe. A roma fater és a purdéja nézik a tó jegén korcsolyázó gyerekeket. -Apám én is karcolnék, de nincs hozzá csúszkám! -Akko eriggyé és karcolj a körmöddel...
