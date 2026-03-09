Zelenszkij ki akar minket szárítani, de nem fog sikerülni – Hortay Olivér és Kiszelly Zoltán a Reakcióban (VIDEÓ)

Ha a Fidesz-kormány marad, „az ukrán vezetés egyszerűen ki fog fogyni a pénzből és Zelenszkij hatalma véget érhet” – fogalmazott.

Hortay Olivér kijelentette azt is: a horvátoknak jelen helyzetben kötelességük lenne átengedni az orosz olajat az Adria-vezetéken keresztül Magyarország irányába. Megjegyezte ugyanakkor, hogy

Ukrajna előbb fog kifogyni a pénzből, mint Magyarország az olajból.

Kiszelly Zoltán részletesen tárgyalta, miért érdekelt a Tisza Párt abban, hogy hazánkat leválasszák az orosz energiáról. „Ez egy versenyfutás, Zelenszkij ki akar minket szárítani” – fűzte hozzá, azzal a kitétellel, hogy ez nem fog sikerülni.

Hortay szerint „az egész játszma arra megy ki, hogy a Tisza hatalomra juthasson és végrehajthassa azokat a törekvéseket, amelyek Ukrajnában, Horvátországban és a Bizottságban megfogalmazódnak”.