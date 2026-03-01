„Fokozódhat az ukrán nyomás, de Magyarország mindenre felkészült” – Bóka János a Zelenszkij-tervről

„Ha ezt meg lehet csinálni, bármit meg lehet csinálni. Ez pedig kihat a belpolitikai folyamatokra is” – jegyezte meg.

Végül arra is igyekezett választ adni, milyen lenne egy ideális Unió. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az alapgondolat jó volt: együtt erősebbek vagyunk, és mindannyian megmaradhatunk annak, akik vagyunk, az európaiság pedig egy alulról felfelé épülő folyamat.

Nem lehet rákényszeríteni senkire felülről egyfajta európaiságot. 1100 éve itt élünk a Kárpát-medencében, 1100 éve európaiak vagyunk.”

Bóka János gondolatait azzal zárta, hogy az európai integrációt szuverén államok együttműködéseként tudja elképzelni; ha ez nem így történik, akkor birodalomépítésről beszélünk.

A vasút évtizede jöhet

A konferencia első szombati panelbeszélgetésében, amelyet a közlekedés és a logisztika jövőjéről folytattak a résztvevők, Mosóczi László Béla, a GYSEV Zrt. igazgatósági elnöke elmondta: cége számára fontos, hogy az átvett vonalakat integrálják, emellett folyamatosan igyekeznek orvosolni a munkaerőproblémát, és korszerű utastájékoztatást biztosítani. Jövőbeli terveik között szerepel a vasútállomásokon „bike and drive” parkolóhelyek létesítése is.

Hegyi Zsolt, a MÁV Csoport vezérigazgatója reagált a szolgáltatóval kapcsolatban folyamatosan felmerülő kritikákra. Azt felelte: „az ügyfélnek mindig igaza van”, és

a megannyi kritika ellenére azt is komoly eredménynek tartja, hogy az elmúlt időszakban ledolgozták azt a jelzőt, hogy a MÁV „mocskos”.

Hegyi szerint idehaza még nincs pontosan meghatározva, mit várnak el a vasúttól. Ehhez a vezérigazgató olyan kulcsszavakat említett, mint a megbízhatóság, illetve hogy a fejlesztéseknek kiszámíthatónak kell lenniük. „Például lehetne azzal kezdeni, hogy két év múlva a magyar vonalakon a vonatok nem haladhatnak 80 kilométer per óránál kevesebbel, újabb két év múlva pedig 120 kilométer per óránál kevesebbel. Ezt kellene kövesse a minőség fejlesztése.”

Végül arra a kérdésre, hogy a következő időszak mit hozhat a vasútnak, azt felelte: az előttünk álló tíz év valóban a vasúté lehet.

Németh Tamás, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) vezérigazgatója arról beszélt, hogy cégének egy tízéves, nagy ívű fejlesztést kell végrehajtania. Kitért arra is, hogy a magyar állam komoly elvárásokat támaszt velük szemben. Az MKIF által felügyelt szakaszokon olcsóbb és jobb szolgáltatást kell biztosítaniuk, mint más szektorbeli szolgáltatóknak.

Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára kérdésre válaszolva elmondta, hogy

az utóbbi 10–15 évben a közlekedési szektor soha nem látott figyelmet kapott a kormánytól.

Így a közlekedés ki tudja szolgálni a társadalmi és gazdasági igényeket egyaránt.

Megjegyezte, hogy az átalakítások során szakpolitikai célokhoz rendelték hozzá az intézményrendszert és a szabályokat. Közben pedig olyan, sokakat érintő fejlesztéseket is bevezettek, mint az ország- vagy a vármegyebérlet.

Megfizethető termékekkel megvalósult a közlekedési rezsicsökkentés, így megfordult a trend: ismét népszerű lett a tömegközlekedés, ez pedig húzza magával a különböző fejlesztéseket is. Kerékgyártó ismertette, hogy a vármegyebérlet logikáját továbbfejlesztették, és a főváros mellett olyan városokra is kiterjesztették, mint Debrecen. Utóbbi térségben már zajlik a hatások felmérése.

Lépést kell tartani a trendekkel

A nap második panelbeszélgetésében olyan világmárkák képviselői vettek részt, amelyek nyugat-magyarországi gyárakkal rendelkeznek.

Göcsejiné Kiss Rozália, a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. ellátásilánc-igazgatója elmondta: cége 130 éves sörfőzési tapasztalattal bír, és Sopronhoz kötődik. Ők gyártják Magyarország kedvenc sörét, a város nevét viselő Soproni márkát is. Emellett erős nemzetközi márkákkal is jelen vannak a magyar piacon, ilyen a HEINEKEN és a Gösser, de a lágerek és a sörkülönlegességek világában is otthonosan mozognak.

Nyugat-Magyarország egy multinacionális vállalat életében stratégiai lokáció. Itt a magyar emberek kreativitása és tenni akarása találkozott a holland munkakultúrával, ez pedig nagyon magas hatékonyságra emelte a soproni gyárat.”

A termékek minőségét az Alpokalján található, kiváló minőségű víz is biztosítja, az erős helyi márkák pedig fontos szerepet töltenek be a jövőbeli terjeszkedésben – tette hozzá az ellátásilánc-igazgató.

Szabó Tamás, a RÁBA Nyrt. vezérigazgatója, frissen kinevezett vezetőként felidézte, hogy egy ugyancsak 130 éves vállalatért felel. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 25–30 évben a cég lejtmenetben volt, és nagy megtiszteltetés számára, hogy a 4iG SDT-től megkapta azt a feladatot, hogy ezt a tendenciát megállítsa, sőt, megfordítsa.

Céljuk, hogy a katonai járműgyártást újraindítsák Győrben, és mind a Magyar Honvédségnek, mind a NATO-partnereknek olyan járműveket állítsanak elő, amelyek biztosítani tudják az európai békét.

Szabó szerint olyan tradíció és szaktudás áll rendelkezésre a cégen belül, amely a jövőben kamatoztatható lehet. Arról nem is beszélve, hogy alig létezik olyan vállalat, ahol a futóművek és a katonai járművek gyártása egyszerre van jelen – zárta gondolatait.

Dobra Zoltán, az AUDI Hungária Zrt. gyárirányítási és központi funkciókért felelős járműgyártási vezetője felidézte, hogy 1993-ban jelent meg az AUDI Magyarországon. Kezdetben motorgyártás zajlott Győrben, majd öt évvel később a járműgyártást is elindították. Jelenleg megközelítőleg tizenegyezer munkavállalójuk van, és közvetetten 50 ezer család megélhetését biztosítják. Emellett az elmúlt 33 évben szerves részévé váltak a győri mindennapoknak is. Dobra úgy véli, a versenyképességet az új technológiák – mint az AI vagy a robotika – megismerése és alkalmazása jelenti. Hangsúlyozta, hogy napjainkban érdemes elébe menni a változásoknak.

Csókay Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára arról beszélt, hogy 2024 vége óta „feje tetejére” állították a kamarai rendszert. Három pillérre építkeznek: tudás, tudásmegosztás, valamint a tudás eljuttatása a cégekhez. „Köszönjük a partnerséget, és az elmúlt 175 évünk arra predesztinál bennünket, hogy igazodjunk a modern világ elvárásaihoz, és áramvonalasítsuk a szervezetet” – fűzte hozzá.

Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala