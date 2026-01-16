Lezárt viták és megújulás – így számolják fel negyedévszázad hagyatékát a Kamarában

Az MKIK egyrészt koordinálja a vállalkozókkal közvetlen kapcsolatban álló, a vállalkozóknak szolgáltató területi kamarák működését, másrészt pedig közvetlen kapcsolatban áll a gazdaság kereteit, az üzleti környezetet szabályozó kormányzattal – magyarázta.

Elhangzott, megválasztása előtt a vállalkozók ebből a kettős feladatrendszerből elsősorban a kormányzati kapcsolatokat látták a hírekben, és „ott is legtöbbször egyfajta »elefántcsonttorony« szemlélettel, azaz a vállalkozók mindennapi gondjai elől elzárkózó hozzáállással nyilvánult meg az előző vezetés” – idézte fel.

Alapjaiban szervezték újjá a Kamara működését

Nagy Elek ezután azzal folytatta, hogy a gyakorlatilag kétharmados támogatást kapó programjuk mindkét funkciójában – a kormányzati kapcsolatokban és a területi szolgáltatások koordinációjában – alapjaiban javasolta újraszervezni az MKIK működését.

Megválasztásom után ennek érdekében gyorsan munkához láttunk, és egy széles körű átvilágítási folyamatot indítottunk el. Ez az átvilágítás sok megújítandó helyzet feltárása (például digitális nyilvántartási rendszerek és a teljesítménymérés bevezetése, tudásalapú döntéshozatal és egységes belső és külső kommunikáció kialakítása) mellett komoly erősségeket is talált.