03. 18.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
03. 18.
szerda
Elszabadult a pokol Közel-Keleten: az Egyesült Államok óriásbombákat vetett be a Hormuzi-szorosnál

2026. március 18. 06:05

Amerika elszánta magát.

2026. március 18. 06:05
Az Egyesült Államok két és fél tonnás óriásbombákat vetett be iráni célpontok ellen a Hormuzi-szoros térségében – közölte a Központi Parancsnokság kedden.

A közel-keleti térségért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint a washingtoni idő szerint a kedd esti órákban végrehajtott légicsapások megerősített iráni rakétalétesítmények ellen irányultak.

 „Irán tengeri rakétái ezeken a helyszíneken kockázatot hordoztak a nemzetközi áruszállításra a szorosban” 

– olvasható a közleményben.

Donald Trump elnök kedden többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére. Az elnök kérdésre válaszolva közölte, hogy felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárta ki a kilépést sem.

Szintén kedden az Egyesült Államok iraki nagykövetsége azonnali távozásra szólított fel minden amerikai állampolgárt Irakból, a megnövekedett terrorveszélyre hivatkozva.

 „Iránhoz közel álló terrorista fegyveres csoportok által elkövetett támadások köznyilvános helyszíneken, így szállodákban jelentős veszélyt jelentenek 

a közbiztonságra” – olvasható a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Wikipedia
 

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2026. március 18. 08:31
Az engem nagyon érdekelne, hogy ki győzött meg kit az iráni buli elkezdésére, Trump Netanyahut, vagy fordítva?
Hobby024
•••
2026. március 18. 08:18 Szerkesztve
kir2vik-Hobby024 "Nekünk a saját házunk táján van lehetőségünk tenni valamit. Pl. a Patriótákat támogatni. Vagyis minden pártot, amelyek alkotják eu-szerte, hogy elsősorban az eu-ból el lehessen takarítani a szemetet." Én is ugyanígy gondoltam. Tőlem nagyobb Zelenszkíjt és az ukrán politikát gyűlölő kevés van. De közös Platformra léptünk két háborús bűnössel. Alapítói vagyunk egy gittegyletnek, amit egy véreskezű idióta hozott létre. Úgy híják Béketanács. Egy ilyen embertől ez a cinizmus csimborasszója. A jól és ígéretesen indult Patrióta mozgalmat maga alá fogja temetni. És ahogy lenni szokott mi leszünk az utolsók akik támogatni fogják ezt a barmot.
alaba2
2026. március 18. 08:03
Nagy a baj az USA hadigépezetében!! A kommunikáció kifelé össze-vissza beszél katonai és politikai vezetők mondanak le a kialakult káosz miatt. A Hormuzi-szoros kemény dió,nem tudják biztosítani és a légvédelmi képességek kb elfogytak. Irán egyenlőre nyerésre áll a nagy USA hadigépezet megtorpant,tehetetlen az ilyen harcmodorral és a fejlett általuk lesajnált Iráni rakétatechnikával. Izrael teljesen csőbe húzta az USA kormányzatot az uszítással most pedig egyedülállóan megy a soha nem hallott könyörgés és fenyegető vádolás a kívánt segítség elmaradása miatt. Kifulladt a nagy harci gépezet és tanácstalan a zsidó elnök eltűnt a káosz teljes. Egy teljesen értelmetlen és értékelhetetlen háborúba szaladt bele Amerika az ostoba vérgőzös cionbanda miatt ráadásul ők támadták meg Iránt ami nem mellékes.Ez nagyon csúnya arcvesztés lesz és elkullogás a Közel-Kelet-ről és csendben jegyzem meg,hogy az Amerikai áldozatok csak rontják a helyzetet és a partraszállás kizárt az veszteségek miatt!
gyzoltan-2
2026. március 18. 07:55
"Elszabadult a pokol Közel-Keleten: az Egyesült Államok óriásbombákat vetett be a Hormuzi-szorosnál" Látható, érzékelhető, vitathatatlan az USA nem térhetett ki az izraeli sátáni elvárás, követelmény elől..! -amint ez történt máskor is, a zsidóság 1900 óta az USA-t a zsidóság útjára vezette, meglehetősen rövid pórázon..! A pokol, a pokoli viszonyok kiterjesztése kötelezi az USA-t! Ezt az ukrajnai események is alátámasztják! A kiszolgáltatott emberiség csak egyet tehet, imádkozhatunk a felhasznált áldozat USA-ért, és önmagunkért..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!