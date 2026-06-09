Örökölte vagyonát a vidék- és településfejlesztési miniszter

Önkormányzati képviselő volt korábban Lőrincz Viktória, aki a Tisza Párt vidék- és területfejlesztési minisztereként új szereplőnek számít az országos politikában.

Ezt a képviselő vagyonnyilatkozata alapján a vagyoni helyzete is alátámasztja, nem rendelkezik különösebb vagyonnal. A miniszter adásvétellel lett 2019-ben családi házának egyedüli tulajdonosa. Az ingatlan Kadarkúton található, egy több mint 2000 négyzetméteres telken. Mivel a vagyonnyilatkozatban nincs feltüntetve a családi ház alapterülete, vagy más irányadó információ, így értékét szinte lehetetlen megbecsülni.