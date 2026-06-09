Örökölte vagyonát a vidék- és településfejlesztési miniszter

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
Lőrincz Viktória vagyonnyilatkozatából csak sejteni lehet a vagyoni helyzetét.
Önkormányzati képviselő volt korábban Lőrincz Viktória, aki a Tisza Párt vidék- és területfejlesztési minisztereként új szereplőnek számít az országos politikában.
Ezt a képviselő vagyonnyilatkozata alapján a vagyoni helyzete is alátámasztja, nem rendelkezik különösebb vagyonnal. A miniszter adásvétellel lett 2019-ben családi házának egyedüli tulajdonosa. Az ingatlan Kadarkúton található, egy több mint 2000 négyzetméteres telken. Mivel a vagyonnyilatkozatban nincs feltüntetve a családi ház alapterülete, vagy más irányadó információ, így értékét szinte lehetetlen megbecsülni.
Semmi sem utal ugyanakkor arra, hogy a miniszter luxuskörülmények között élne, a Somogy vármegyében jellemző, helyben szokásos ingatlanárak pedig jóval alacsonyabbak, mint az országos átlagár.
A miniszter ingatlanja Kadarkúton található, ahol 190-350 ezer forint között alakulnak az árak, jóval kisebb mértékű emelkedés jellemezte a térséget, mint az ország legnagyobb részét.
Két másik ingatlan is Lőrincz Viktória tulajdonában van, mindkettőt öröklés útján szerezte. Az egyik egy Visnyén, Somogyban található, rét besorolású terület. A 8100 négyzetméteres ingatlan 0,81 hektáros, a helyben szokásos ár hektáronként 1 millió forint körül alakul. Ez szintén elmarad az országos átlagtól, ugyanakkor a terület aranykoronában kifejezett értéke nincs feltüntetve, így nem lehet a valós piaci értéket megbecsülni. Tulajdonrészt is örökölt a képviselő, a kadarkúti ingatlanról ugyanakkor kevés részletet lehet megtudni, mindössze azt, hogy szintén egy 2000 négyzetmétert meghaladó teljen található családi ház.
Lőrincz Viktória vagyoni helyzete megfelel a legtöbb magyar magasan képzett munkavállalóéval. A miniszter bevallása szerint 2 millió forint és 4000 euró a készpénze, Nem meglepő, hogy érdemi vagyonnal nem rendelkezik a tárcavezető, mivel önkormányzati képviselőként járó jövedelme és bérbeadásból származó bevétele is 200 ezer forint alatt alakult, míg ügyvédjelöltként 200 és 500 ezer forint körüli jövedelemre tett szert.
Lőrincz Viktóriának nem szerepel a bevallásában sem jelentős megtakarítás, sem nagy értékű tárgy, vagy gépjármű.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt