Bankvezéreknek kijáró biztonságról árulkodik Kármán András vagyoni helyzete

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
Részvények és megtakarítások jelzik a pénzügyminiszter bankvezér múltját.
Jelentős megtakarítása mellett ingatlan, autó és családi ház tulajdonosa Kármán András. A pénzügyminiszter köztudottan a bankszektorból érkezett az Országgyűlés soraiba, erről árulkodik az Országgyűlés honlapján közzétett vagyonnyilatkozata is.
A pénzügyminiszter fele részben tulajdonosa egy nagy családi háznak Budaörsön, 2021-ben vásárolta az ingatlant. A ház 320 négyzetméter, vagyis egy nagyobb családi házról lehet szó, egy közel 1000 négyzetméteres telken. A helyben szokásos piaci árakat figyelembe véve 300-600 millió forintot érhet az ingatlan, ami Kármán pályáját figyelembe véve nem tekinthető rendkívülinek. Az ingatlan értéke jelentősen, akár 100 millió forinttal is többet érhet, mint a vételkor, a fővárosi agglomerációban az ingatlanárak jóval az országos átlag felett nőttek, köszönhetően a kimagasló keresletnek.
A vagyonnyilatkozatból kiderül, hogy Kármán András képviselői megbízatása előtt az Erste Lakástakarék Zrt-nél és az Erste Jelzálogbank Zrt-nél is elnök-vezérigazgató volt, bevallása szerint a havi bruttó fizetése az 1-5 millió forint közötti sávba esett. A bankszektorban betöltött szerepe és szakmai múltja figyelembevételével a miniszter keresete a betöltött pozíciókat figyelembe véve egyáltalán nem kiugró.
A bankvilágban ugyanakkor nem csak a bruttó bér tartozik a munkajövedelembe, hanem egyéb juttatások közül is választhatnak az alkalmazottak és ez nem csak a vezetőkre igaz.
A nyilatkozat arra utal, hogy Kármán juttatásképp nyugdíjpénztári megtakarítást választott, az ugyanakkor nem derül ki, hogy az önkéntes pénztárba a munkáltatói juttatás részeként gyűjtött több, mint 16 millió forint megtakarítást, vagy saját befizetéssel gyarapította öngondoskodási számláját.
Ennél sokkal jelentősebb, mintegy 58,7 millió forintos nyugdíjpénztári megtakarítás is szerepel a nyilatkozatban, amelyet az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank (EBRD) vezet. Ez a megtakarítás sem számít kiemelkedőnek, mivel Kármán korábban az EBRD regionális igazgatója volt, ráadásul a nyilvánosan elérhető információk szerint korábbi munkáltatója két különböző nyugdíj-megtakarítási konstrukciót is kínál a munkavállalóinak.
Kármán Andrásnak nincs jelentős összegű vagyontárgya, ugyanakkor tulajdonosa egy 2025-ben vásárolt, viszonylag új modellnek számító Volkswagen Arteon gépkocsinak, amely már a drágább kategória, piaci ára nagyjából 15-20 millió forint körül, vagy e felett mozog.
Tartozása is fennáll korábbi munkáltatója felé a pénzügyminiszternek, az Erste Bank felé közel 7 millió forintos hiteltartozást vallott be. Nem csak követelése van az Erstének Kármánnak szemben, de a korábbi vezető 4130 euró névértékű részvénynek is a birtokosa. A munkavállalói részvényvásárlási, részvényszerzési program számos banknál és nagyvállalatnál tartozik a juttatási csomaghoz, a miniszter korábban vélhetően nagyobb részvény-portfólióval is rendelkezhetett.
A vagyonnyilatkozat egyetlen érdekesebb eleme a rövidtávú lakáskiadási szolgáltatás, mint az Airbnb. Ebből a miniszternek havonta 200-500 ezer forint közötti bevétele származik. Annak ugyanakkor nincs nyoma, hogy a tárcavezetőnek a budaörsi házon kívül másik ingatlan is a tulajdonában lenne.
Összességében Kármán András vagyonnyilatkozata arról tanúskodik, hogy bankvezetőként sem halmozott fel jelentős vagyont, ugyanakkor a tulajdonában lévő ingatlan, gépjármű és megtakarítások az átlagot meghaladó mértékűek, ugyanakkor ehhez hasonló méretű vagyont ma már egy középvezető vagy egy sikeres vállalkozás tulajdonosa is össze tud hozni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán