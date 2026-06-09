Bankvezéreknek kijáró biztonságról árulkodik Kármán András vagyoni helyzete

Jelentős megtakarítása mellett ingatlan, autó és családi ház tulajdonosa Kármán András. A pénzügyminiszter köztudottan a bankszektorból érkezett az Országgyűlés soraiba, erről árulkodik az Országgyűlés honlapján közzétett vagyonnyilatkozata is.

A pénzügyminiszter fele részben tulajdonosa egy nagy családi háznak Budaörsön, 2021-ben vásárolta az ingatlant. A ház 320 négyzetméter, vagyis egy nagyobb családi házról lehet szó, egy közel 1000 négyzetméteres telken. A helyben szokásos piaci árakat figyelembe véve 300-600 millió forintot érhet az ingatlan, ami Kármán pályáját figyelembe véve nem tekinthető rendkívülinek. Az ingatlan értéke jelentősen, akár 100 millió forinttal is többet érhet, mint a vételkor, a fővárosi agglomerációban az ingatlanárak jóval az országos átlag felett nőttek, köszönhetően a kimagasló keresletnek.