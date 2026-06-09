Forsthoffer Ágnes vagyona mellett a terveiről is nyilatkozott

„Az értékpapírok rovat a nyomtatvány által igényelt (banki igazolással alátámasztott) névérték adatokat tartalmazza. A névérték nem egyenlő a piaci értékkel. Jelen vagyonnyilatkozatnak az Ogytvben korábban meghatározott adattartalmát alkalmatlannak tartom bárki vagyoni helyzetének, vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Támogatni fogom az igényelt adatok körének átdolgozását” – ez a mondat szerepel Forsthoffer Ágnes vagyonnyilatkozatának „Egyéb közlendők” című részénél.

Hogy ez-e a megfelelő csatorna a politikai tervek közzétételére azt az olvasókra bízzuk, inkább nézzük a vagyonnyilatkozat érdekesebb részeit!