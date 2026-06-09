Forsthoffer Ágnes vagyona mellett a terveiről is nyilatkozott

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
A házelnök sem autóval sem lakással nem rendelkezik, ám több százmilliós pénzkövetelése van.
„Az értékpapírok rovat a nyomtatvány által igényelt (banki igazolással alátámasztott) névérték adatokat tartalmazza. A névérték nem egyenlő a piaci értékkel. Jelen vagyonnyilatkozatnak az Ogytvben korábban meghatározott adattartalmát alkalmatlannak tartom bárki vagyoni helyzetének, vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Támogatni fogom az igényelt adatok körének átdolgozását” – ez a mondat szerepel Forsthoffer Ágnes vagyonnyilatkozatának „Egyéb közlendők” című részénél.
Hogy ez-e a megfelelő csatorna a politikai tervek közzétételére azt az olvasókra bízzuk, inkább nézzük a vagyonnyilatkozat érdekesebb részeit!
A házelnök által leadott dokumentum szerint saját gépjárművel nem rendelkezik, sőt saját lakása sincs.
A politikus ingatlanvagyona egy 22 hektáros bányateleknek minősülő rétre valamint egy 1983 négyzetméteres csopaki szőlőre korlátozódik, utóbbin egy 68 négyzetméter alapterületű pince is van.
Forsthoffer Ágnes nagy értékű ingóságot nem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, van viszont 58 615 197 forint névértékű befektetési alapban elhelyezett megtakarítása, 10 millió forint névértékű kötvénye, 38 600 forint névértékű részvénye és 3 250 000 forint biztosítása. A politikus hitelintézeti számlakövetelése vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelése 6 314 260 forint valamint 857 812 euró (aktuális árfolyamon: 304 643 353 forint). Forsthoffernek tartozása nincs.
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