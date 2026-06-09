Bódis Kriszta vagyonnyilatkozata szerint konkrétan semmije sincs a kormánybiztosnak

Kiderült, mennyi vagyona volt május 9-én Magyar Péternek
Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.
De tényleg. Sem igatlan, sem gépjármű, sem pénz, sem megtakarítás. Még ingósága sincs.
Június 8-án este megjelentek az Országgyűlés hivatalos holnapján közzétették a parlament tagjainak vagyonnyilatkozatai, amelyek közt akadt pár érdekes példány. Ilyen például
Magyar Péter miniszterelnöké, amely a május 9-i állapotot dokumentálja,
Kapitány Istváné, akinek TÉNYLEG csillagászati fizetése van,
Nagy Erviné, amelyben furcsa nevek szerepelnek,
vagy épp Forsthoffer Ágnesé, amelyben pedig nem biztos, hogy odaillő mondatok.
Az egyik legérdekesebb mégis Bódis Krisztina nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztosé, ám nem azért, ami szerepel benne, hanem azért, ami nincs ott.
Vagyonnyilatkozata szerint ugyanis a politikus gyakorlatilag semmilyen vagyonnal nem rendelkezik. Nincs sem ingatlana, sem autója, sem készpénze, sem bármilyen megtakarítása vagy pénzkövetelése.
Bódis Kriszta mindössze egy 4. kategóriába tartozó (azaz bruttó 1 000 000 és 5 000 000 forint közötti összegű) fizetést jelenített meg, amelyet a Van Helyed Alapítvány szakmai vezetőjeként kap.
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Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.
Nyitókép forrása: MTI