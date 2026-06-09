Bódis Kriszta vagyonnyilatkozata szerint konkrétan semmije sincs a kormánybiztosnak

Nagy Erviné, amelyben furcsa nevek szerepelnek,

vagy épp Forsthoffer Ágnesé, amelyben pedig nem biztos, hogy odaillő mondatok.

Az egyik legérdekesebb mégis Bódis Krisztina nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztosé, ám nem azért, ami szerepel benne, hanem azért, ami nincs ott.