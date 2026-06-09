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Bódis Kriszta vagyon vagyonnyilatkozat

Bódis Kriszta vagyonnyilatkozata szerint konkrétan semmije sincs a kormánybiztosnak

2026. június 09. 01:30

De tényleg. Sem igatlan, sem gépjármű, sem pénz, sem megtakarítás. Még ingósága sincs.

2026. június 09. 01:30
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Június 8-án este megjelentek az Országgyűlés hivatalos holnapján közzétették a parlament tagjainak vagyonnyilatkozatai, amelyek közt akadt pár érdekes példány. Ilyen például 

Magyar Péter miniszterelnöké, amely a május 9-i állapotot dokumentálja, 

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Kapitány Istváné, akinek TÉNYLEG csillagászati fizetése van, 

Nagy Erviné, amelyben furcsa nevek szerepelnek,

vagy épp Forsthoffer Ágnesé, amelyben pedig nem biztos, hogy odaillő mondatok. 

Az egyik legérdekesebb mégis Bódis Krisztina nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztosé, ám nem azért, ami szerepel benne, hanem azért, ami nincs ott. 

Vagyonnyilatkozata szerint ugyanis a politikus gyakorlatilag semmilyen vagyonnal nem rendelkezik. Nincs sem ingatlana, sem autója, sem készpénze, sem bármilyen megtakarítása vagy pénzkövetelése.  

Bódis Kriszta mindössze egy 4. kategóriába tartozó (azaz bruttó 1 000 000 és  5 000 000 forint közötti összegű) fizetést jelenített meg, amelyet a Van Helyed Alapítvány szakmai vezetőjeként kap.

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Nyitókép forrása: MTI

Összesen 4 komment

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NeMá
2026. június 09. 01:53
Gondolom otthon lakik a szüleinél és ők is tartották el? EZ lehet az első keresete :)
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0
0
states-2
2026. június 09. 01:51
Úgy látszik, nem fogyott a Meseország minden buzié c. bestseller.
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2
0
Welszibard
2026. június 09. 01:45
Hazudnak, mint a vízfolyás. Reggel, délben, meg este, Külön hazugsággyár működik, ahol a zaftos hazugságokat magolják be. Tehát a híd alatt lakik a feminista nő, ott írta a "Csipke Józsikát" is. A Fidesztől az évek alatt felmarkolt százmilliós támogatásokból és a milliárdos dán lóvéból sem csurrant egy kanyi buznyák sem? Még a Horváth Aladárnál is csóróbb? Ahaj muro Devla, so te keraw?
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1
1
Toma78
•••
2026. június 09. 01:36 Szerkesztve
Egy kötet dedikalt Csipke Józsika az smafu? És amir elsikkasztottál az ózdi cigányoktól. Bele ment a Csipke Józsikába? Most már értjük miért a nyolckerben indult. Majd kibérli Karó Gerő vécécskéjét a Blahán...🖕🖕🖕
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1
0
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