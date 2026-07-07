Hová tűntek a milliárdosok? – Norvégia vagyonadó-kísérlete

A vagyonos adózók a várható pályára reagálnak. Norvégiában is a vagyonadó, a tőkejövedelmek, az osztalékok, az exit-szabályok és a vállalkozói vagyonok együttes adóterhelése formálta a döntéseket.

A gazdasági hatás tehát valós kockázat. Ráadásul sokszor nem azonnal jelenik meg. A következő holding máshol jön létre, a következő beruházás máshol történik, a következő osztalékot más szabályok szerint veszik ki, a következő generáció más országban adózik.

A leggazdagabbak közteherviselése legitim cél. A vagyonkoncentráció kezelése, a társadalmi kohézió erősítése és az igazságosság szempontja valódi gazdaságpolitikai érv.

Ám az is igaz, hogy egy rosszul megtervezett vagyonadó esetén az állam a legjobban védekezni képes adóalapot terheli. A nagy vagyon jogilag, pénzügyileg és földrajzilag mobilabb, mint a munkabér vagy a fogyasztás.

A magyar csapda

A magyar vagyonadó kockázata a fentiek miatt jelentős lehet. Norvégia erős adóadminisztrációval, magas adómorállal, részletes nyilvántartásokkal és nagy társadalmi bizalommal működik. Magyarországon nehezebb a vagyonértékelés, a nem tőzsdei cégek árazása, a külföldi struktúrák feltárása és a politikailag semleges végrehajtás.

Az egymilliárd forintos küszöb passzív luxusvagyonok mellett sikeres családi vállalkozókat, ingatlantulajdonosokat, cégörökösöket, ipari beszállítókat, mezőgazdasági vagy logisztikai szereplőket is érinthet.

Ezeknél a szereplőknél a vagyon gyakran működő gazdasági kapacitás, azaz termelő, foglalkoztató, beruházásokat hordozó eszköz. Sokszor vállalatban, ingatlanban, gépben, üzletrészben, készletben és jövőbeli növekedési lehetőségekben áll.

Mit tanít nekünk Norvégia?

Norvégia története természetesen nem bizonyítja, hogy minden vagyonadó azonnali kudarcra van ítélve. Ám erős figyelmeztetés, hogy a vagyonadó leegyszerűsítő kezelése komoly gazdasági károkat okozhat.

Az állam vagyontárgyat akar adóztatni, valójában döntéshozót terhel. A döntéshozó számol, szerveződik, védekezik, és ha kell, költözik. Az adóalap nincs helyhez kötve. Ha a vagyon elindul, vele együtt a jövőbeli adóalap egy része is távozhat.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: Javad Parsa/MTI