Kármán András vagyonadója ássa meg a sírját Kapitány István unikornis-álmainak

Egy egymilliárd dolláros cégnél már 5 százalékos alapítói részesedés is 50 millió dollárt ér. Ez mai árfolyamon 18 milliárd forintot jelent. Akinek 10 százalékos részesedése van, az már 100 millió dolláros, vagyis 36 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik.

És ez nem matematikai bűvészkedés. A sikeres alapítók tulajdonrésze jellemzően jóval 100 százalék alatt van, hiszen a kockázati tőkések, a korai alkalmazottak, az opciós programok és az újabb befektetési körök folyamatosan hígítják az eredeti részesedésüket. Ám 1 százaléknál jellemzően jóval több van náluk az unikornis megszületésekor.

De mit számít egy többszörös milliárdosnak egy 1 százalékos vagyonadó, mondhatná erre a kedves olvasó. És valóban, egyszeri 1 százalék senkit nem ver földhöz. Ám a magyar vagyonadó évente vámolja meg a milliárdosokat.