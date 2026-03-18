Teljesen elgurult az egyik ukrán militáns gyógyszere: a magyarok fűtsenek lótrágyával és fával (VIDEÓ)
Ismét megüzenték az ukránok, mindent meg kell tenni, hogy ne jussunk hozzá az olajhoz és a gázhoz.
Könnyen lehet, hogy az ukrán hatóságok is benne voltak a játékban.
A The Indian Express arról ír, hogy
terrortámadások előkészítésével vádolnak hat ukrán állampolgárt, akiket Indiában tartóztattak le: a hatóságok szerint drónszállítmányokat csempésztek Ukrajnából myanmari fegyveres csoportok részére.
Az ukrán külügyminisztérium azonnal az elkövetők védelmére kelt és konzuli hozzáférést követelt a fogvatartottakhoz – csakúgy, mint az aranykonvoj esetében. Felvetődik a kérdés, hogy saját szakállukra cselekedtek és jutottak hozzá a drónokhoz, vagy az ukrán hatóságok is benne voltak a játékban.
„A bizonyítékok gyűjtése, a bűnszövetkezet feltárása, a társtettesek azonosítása, valamint a vádlottak mobiladatainak elemzése olyan szempontok, amelyek indokolják a vádlottak rendőrségi őrizetbe vételét” – állapította meg Prashant Sharma, a Patiala House Bíróság kiegészítő bírója végzésében.
Mint kiderült, a vádlottak illegálisan
„hatalmas mennyiségű drón szállításában vettek részt Európából Indián keresztül Mianmarba, etnikai fegyveres csoportok” számára.
Ezek a csoportok tiltott „indiai lázadó csoportot is támogattak fegyverek és egyéb terrorista felszerelések szállításával, valamint kiképzésükkel”.
Az ügy rendkívül súlyos kérdéseket vet fel Zelenszkij kormányának a működésével kapcsolatban.
Nyitókép: Adem ALTAN / AFP