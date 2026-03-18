Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
mianmar ukrán drónok Ukrajna fegyvercsempészet India

Kitört a botrány: drónokkal megpakolt ukrán csempészeket kaptak el – hátborzongató, hogy mire készülhettek

2026. március 18. 07:10

Könnyen lehet, hogy az ukrán hatóságok is benne voltak a játékban.

2026. március 18. 07:10
null

A The Indian Express arról ír, hogy 

terrortámadások előkészítésével vádolnak hat ukrán állampolgárt, akiket Indiában tartóztattak le: a hatóságok szerint drónszállítmányokat csempésztek Ukrajnából myanmari fegyveres csoportok részére.

Az ukrán külügyminisztérium azonnal az elkövetők védelmére kelt és konzuli hozzáférést követelt a fogvatartottakhoz – csakúgy, mint az aranykonvoj esetében. Felvetődik a kérdés, hogy saját szakállukra cselekedtek és jutottak hozzá a drónokhoz, vagy az ukrán hatóságok is benne voltak a játékban.

„A bizonyítékok gyűjtése, a bűnszövetkezet feltárása, a társtettesek azonosítása, valamint a vádlottak mobiladatainak elemzése olyan szempontok, amelyek indokolják a vádlottak rendőrségi őrizetbe vételét” – állapította meg Prashant Sharma, a Patiala House Bíróság kiegészítő bírója végzésében.

Mint kiderült, a vádlottak illegálisan

 „hatalmas mennyiségű drón szállításában vettek részt Európából Indián keresztül Mianmarba, etnikai fegyveres csoportok” számára.

 Ezek a csoportok tiltott „indiai lázadó csoportot is támogattak fegyverek és egyéb terrorista felszerelések szállításával, valamint kiképzésükkel”.

Az ügy rendkívül súlyos kérdéseket vet fel Zelenszkij kormányának a működésével kapcsolatban.

Nyitókép: Adem ALTAN / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
PBLM_P9R
2026. március 18. 08:42
Minden ukrán járművet fokozottan figyelemmel kell kísérni itthon is. Bár jöhetnek romániai é moldáv rendszámmal is.......................
Válasz erre
0
0
Bicsike
2026. március 18. 08:30
“ Az ügy rendkívül súlyos kérdéseket vet fel Zelenszkij kormányának a működésével kapcsolatban.” Nincs itt semmi kérdés. A DP utasításait hajtja végre. A harmadik világháború kirobbantása a cél, hogy a globális nagyvállalatok újra feloszthassák maguk közt a világot és végre kipusztuljon az európai ember.
Válasz erre
3
0
salátás
•••
2026. március 18. 07:58 Szerkesztve
Kar-6-Alom 2026. március 18. 07:44 Fura egy népség ez a szláv-ukrán. A testvéreik a fronton tömegesen pusztulnak el, ők pedig ellopják a fegyvereket, amivel a harcolóknak esélyük lenne védekezni és eladják külföldön. ------ de te ne vegyél orosz olajat, me annak a profitjábóól a putyindémon rakétákat épít amivel ukrán gyerekeket öl parádés gondolatmenetek ezek :DDDD
Válasz erre
7
0
auditorium
2026. március 18. 07:54
A tervezett ukrán drónbusiness nem titok. Nagy gyakorlatra tettek szert immár 5 éve és ismerik az orosz drónokat is, melyeket sikerrel hatástalanitanak. A polgárháborúkat a Nagyhatalmak segitik. Ha nem igy lenne, akkor már régen véget érne az öldöklés az összes háborús szinhelyen.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!