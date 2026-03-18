Tottenham szoboszlai Arne Slot Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik

Néhány napja még együtt forgattak, most keményen kiosztotta Szoboszlait a liverpooli klubikon

2026. március 18. 08:41

Áll a bál a Liverpool háza táján: az eredmények nem jönnek, Arne Slot alatt lassan összeszakad a kispad, miközben a sportigazgató már fél lábbal kint az ajtón. Robbie Fowler pedig ezúttal Szoboszlai Dominiket is alaposan elővette.

2026. március 18. 08:41
null

Egyre fogy a türelem Liverpoolban, s immár nemcsak szurkolói, de vezetői szinten is. Az egész idényt végighullámzó Vörösök a múlt héten megint a csúnyábbik arcukat mutatták, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében ötlettelen játékkal kaptak ki a Sallai Roland-féle Galatasaray otthonában, míg a bajnokságban Szoboszlai Dominik újabb szabadrúgásgólja ellenére csak döntetlenre voltak képesek a kiesés ellen küzdő Tottenham ellen az Anfielden. Ez pedig már a klublegenda Robbie Fowlernek is sok volt.

Fowler Szoboszlai
Robbie Fowler alapos kritikaáradatban részesítette a szenvedő Liverpoolt, élén Szoboszlai Dominikkel (Fotó: AFP/Paul Ellis)

 

Noha a liverpooli ikon a múlt héten még együtt forgatott vicces videót a Liverpool sztárjaival, így az egyik főszerepben éppen Szoboszlai Dominikkel, a Spurs elleni kínos iksz, a végjátékban elszórakozott három pont után nem kímélte a magyar középpályást sem. 

A klubikon szerint nem egy meccset néztek Szoboszlaival

Fowler elsősorban azt nehezményezte, hogy a mérkőzés utáni frusztrált interjújában Szoboszlai azt találta mondani, hogy a Liverpool végig kontroll alatt tartotta a találkozót, holott a kiváló excsatár szerint ez köszönőviszonyban sincs a valósággal: 

Hallottam Szoboszlai Dominik szavait arról, hogy a Liverpool irányította a meccset. Akkor én biztosan egy másik mérkőzést néztem, mert nem hinném, hogy a Liverpool egyáltalán bármit is kontrollált volna.”

Fowler a meccskép (de főleg a második félidő) alapján a döntetlent teljesen igazságosnak nevezte, ezzel együtt az eredményt és a 'Pool játékát egyaránt roppant csalódást keltőnek értékelte. Majd odaszúrt még egyet Szoboszlainak: 

A védők megakadályozhatják a vereséget, mérkőzést nyerni viszont a megfelelően irányított középpályával lehet – és a Liverpoolnak egyszer sem volt ilyen kontrollja a meccsen.”

A címvédő létére a Premier League-ben csak az ötödik helyen álló, a listavezető Arsenal hátát több mint 20 pontos(!) hátránnyal néző Liverpool számára idén a BL maradt a legfőbb mentsvár, ám most ott is sincs jó pozícióban. Márpedig 

ha szerda este hazai pályán nem sikerülne megfordítani a párharcot, s kivívni a továbbjutást a Galata ellen, az sokak szerint tényleg az utolsó szeg lenne Arne Slot koporsójába

 – a klubot tavaly még bajnoki címig vezető holland mester a meccsfelvezető sajtótájékoztatón nem is tagadta, hogy érzi a rá nehezedő extra nyomást. S ha ez nem lenne elegendő, szaúdi sajtóhírek éppen a hét elején szellőztették meg, hogy a félresikerült igazolások miatt szintén agyonkritizált sportigazgató, Richard Hughes máris a távozás szélén áll, egyetlen aláírásnyira attól, hogy az Al-Hilalhoz meneküljön... Egyszóval áll a bál a Liverpool ház táján, magyar szempontból pedig az is aggasztó pluszban, hogy 

fennáll a veszélye annak, Kerkez Milos ismét elveszítheti a kezdőpozícióját, hiszen a bal oldali szárnyvédő pozícióban legutóbb a Spurs ellen sem lépett pályára a bajnokságban, és most Slot mellett a sajtótájékoztatón is posztriválisa, a veterán skót Andy Robertson nyilatkozott,

ami szinte egyet jelent azzal, hogy szerdán este 21 órától a BL-ben is ő kezd a Galatasaray elleni sorsdöntő összecsapáson. 

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

* * *

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ivanmaria
2026. március 18. 09:55
frankie-bunn Igazad van , de a védők közül a Van Dijk, Konate, párost se felejtsd ki, miattuk vesztettek el legalább 15 pontot az idényben. Ha az meglenne, akkor a fejük sem fájna, BL induló helyen lennének. Slot legnagyobb hibája, hogy a saját ( holland ) játékosait előnyben részesíti mindenkivel szemben. Pedig jól láthatóan nem oda valók már, mégis őket erőlteti. Egyedül Frimpong ér valamit a hollandok közül, de őt sem tudja folyamatosan játszatni. Szoboszlainak nagyon gyorsan el kellene gondolkodnia azon, hogy meddig marad a Pool-ban. Ennek így nincs értelme, a pénzen kívűl.
rugbista
2026. március 18. 09:01
Robi nem nyert angol bajnokságot.
frankie-bunn
2026. március 18. 08:59
Hülye vagy Robie, az impotens, összjátékra képtelen csatárok és szélsők ( Gakpo, Salah, raszta fejü hülyegyerek vasárnap a bal oldalon... stb) miatt áll így a Pool...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!