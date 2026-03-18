Néhány napja még együtt forgattak, most keményen kiosztotta Szoboszlait a liverpooli klubikon

„A Varázsló”, a „Magyar Beckham” – íme, Szoboszlai szenzációs szabadrúgásgóljai (VIDEÓK)
Egyszerűen csak hátradőlni, és élvezni!
Áll a bál a Liverpool háza táján: az eredmények nem jönnek, Arne Slot alatt lassan összeszakad a kispad, miközben a sportigazgató már fél lábbal kint az ajtón. Robbie Fowler pedig ezúttal Szoboszlai Dominiket is alaposan elővette.
Egyre fogy a türelem Liverpoolban, s immár nemcsak szurkolói, de vezetői szinten is. Az egész idényt végighullámzó Vörösök a múlt héten megint a csúnyábbik arcukat mutatták, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében ötlettelen játékkal kaptak ki a Sallai Roland-féle Galatasaray otthonában, míg a bajnokságban Szoboszlai Dominik újabb szabadrúgásgólja ellenére csak döntetlenre voltak képesek a kiesés ellen küzdő Tottenham ellen az Anfielden. Ez pedig már a klublegenda Robbie Fowlernek is sok volt.
Egyszerűen csak hátradőlni, és élvezni!
Noha a liverpooli ikon a múlt héten még együtt forgatott vicces videót a Liverpool sztárjaival, így az egyik főszerepben éppen Szoboszlai Dominikkel, a Spurs elleni kínos iksz, a végjátékban elszórakozott három pont után nem kímélte a magyar középpályást sem.
Fowler elsősorban azt nehezményezte, hogy a mérkőzés utáni frusztrált interjújában Szoboszlai azt találta mondani, hogy a Liverpool végig kontroll alatt tartotta a találkozót, holott a kiváló excsatár szerint ez köszönőviszonyban sincs a valósággal:
Hallottam Szoboszlai Dominik szavait arról, hogy a Liverpool irányította a meccset. Akkor én biztosan egy másik mérkőzést néztem, mert nem hinném, hogy a Liverpool egyáltalán bármit is kontrollált volna.”
Fowler a meccskép (de főleg a második félidő) alapján a döntetlent teljesen igazságosnak nevezte, ezzel együtt az eredményt és a 'Pool játékát egyaránt roppant csalódást keltőnek értékelte. Majd odaszúrt még egyet Szoboszlainak:
A védők megakadályozhatják a vereséget, mérkőzést nyerni viszont a megfelelően irányított középpályával lehet – és a Liverpoolnak egyszer sem volt ilyen kontrollja a meccsen.”
A címvédő létére a Premier League-ben csak az ötödik helyen álló, a listavezető Arsenal hátát több mint 20 pontos(!) hátránnyal néző Liverpool számára idén a BL maradt a legfőbb mentsvár, ám most ott is sincs jó pozícióban. Márpedig
ha szerda este hazai pályán nem sikerülne megfordítani a párharcot, s kivívni a továbbjutást a Galata ellen, az sokak szerint tényleg az utolsó szeg lenne Arne Slot koporsójába
– a klubot tavaly még bajnoki címig vezető holland mester a meccsfelvezető sajtótájékoztatón nem is tagadta, hogy érzi a rá nehezedő extra nyomást. S ha ez nem lenne elegendő, szaúdi sajtóhírek éppen a hét elején szellőztették meg, hogy a félresikerült igazolások miatt szintén agyonkritizált sportigazgató, Richard Hughes máris a távozás szélén áll, egyetlen aláírásnyira attól, hogy az Al-Hilalhoz meneküljön... Egyszóval áll a bál a Liverpool ház táján, magyar szempontból pedig az is aggasztó pluszban, hogy
fennáll a veszélye annak, Kerkez Milos ismét elveszítheti a kezdőpozícióját, hiszen a bal oldali szárnyvédő pozícióban legutóbb a Spurs ellen sem lépett pályára a bajnokságban, és most Slot mellett a sajtótájékoztatón is posztriválisa, a veterán skót Andy Robertson nyilatkozott,
ami szinte egyet jelent azzal, hogy szerdán este 21 órától a BL-ben is ő kezd a Galatasaray elleni sorsdöntő összecsapáson.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super
