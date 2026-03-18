Néhány napja még együtt forgattak, most keményen kiosztotta Szoboszlait a liverpooli klubikon

Fowler a meccskép (de főleg a második félidő) alapján a döntetlent teljesen igazságosnak nevezte, ezzel együtt az eredményt és a 'Pool játékát egyaránt roppant csalódást keltőnek értékelte. Majd odaszúrt még egyet Szoboszlainak:

A védők megakadályozhatják a vereséget, mérkőzést nyerni viszont a megfelelően irányított középpályával lehet – és a Liverpoolnak egyszer sem volt ilyen kontrollja a meccsen.”

A címvédő létére a Premier League-ben csak az ötödik helyen álló, a listavezető Arsenal hátát több mint 20 pontos(!) hátránnyal néző Liverpool számára idén a BL maradt a legfőbb mentsvár, ám most ott is sincs jó pozícióban. Márpedig

ha szerda este hazai pályán nem sikerülne megfordítani a párharcot, s kivívni a továbbjutást a Galata ellen, az sokak szerint tényleg az utolsó szeg lenne Arne Slot koporsójába

– a klubot tavaly még bajnoki címig vezető holland mester a meccsfelvezető sajtótájékoztatón nem is tagadta, hogy érzi a rá nehezedő extra nyomást. S ha ez nem lenne elegendő, szaúdi sajtóhírek éppen a hét elején szellőztették meg, hogy a félresikerült igazolások miatt szintén agyonkritizált sportigazgató, Richard Hughes máris a távozás szélén áll, egyetlen aláírásnyira attól, hogy az Al-Hilalhoz meneküljön... Egyszóval áll a bál a Liverpool ház táján, magyar szempontból pedig az is aggasztó pluszban, hogy