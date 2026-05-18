Szentesi Zöldi László: Magyar Péter Messengeren kért számon egy róla írt cikkem miatt

Szentesi Zöldi László volt a Hotel Lentulai vendége, aki az interjú egy pontján elmesélte az egyetlen személyes történetét az újdonsült miniszterelnökkel kapcsolatban. Magyar Péter ekkorra már túl volt a Partizán-interjún, országosan ismert ellenzéki szereplővé vált, és több százezres követőbázissal rendelkezett a Facebookon.

„Írtam egy cikket a Magyar Nemzetben róla. Ülök otthon este 10-kor, egyszer csak pittyeg a telefonom; Magyar Péter rám írt a Messengeren. Valami olyasmi volt az üzenet, hogy miért kellett ezt a cikket megírni – meséli az újságíró, majd miután a feleségével megállapodtak, hogy „ez (Magyar Péter – szerk.) tök hülye”, így nem írt vissza. Csakhogy – mint mondja – reggel jött egy újabb üzenet Magyar Pétertől, ami öt darab kérdőjelet tartalmazott.