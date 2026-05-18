05. 18.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
kormány fidesz kdnp vitézy dávid építési és közlekedési minisztérium közlemény Magyar Péter

Itt a cáfolat: „A Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el”

2026. május 18. 19:33

„A Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt” – hangsúlyozták közleményükben.

null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a második kormányülést követően sajtótájékoztatót tartott a Tisza-kabinet. Ezen többek között Magyar Éva kormányszóvivő azt állította Vitézy Dávid miniszter beszámolójára hivatkozva, hogy a leköszönő kormány több tétel esetében „meghamisította” az idei költségvetést.

A Tisza-kormány úgy látta, nem szerepelt például egy 87,2 milliárd forintos tétela büdzsében a Budapest-Belgrád vasúttal összefüggésben.

Cáfolt a Fidesz-frakció

Nem telt el sok idő, és megérkezett erre a kijelentésre a cáfolat. A Fidesz-frakció közleményében leszögezte:

 A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot”.

Mint ismertették, 

  • a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el,
  • a tárca költségvetése nyilvános volt,
  • a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt. 

A kommünikében rámutattak, hogy a Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során. „Ezen ígéretek betartása évente 7000 milliárd forintra rúgnának. 

Világos, hogy ezeket az ígéreteket nem fogja tudni a Tisza-kormány betartani, megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek”. 

Emlékeztettek,hogy a Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást. A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt. Nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti – sorolták fel a tényeket a közlemény zárásaként.

Mandiner/MTI

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevas-reglas
2026. május 18. 20:02
Magyar Péter kettesbe tette a volt dagadt miniszterelnököt: Orbán Viktor elhagyta a süllyedő hajót, és nem mer a választói szemébe nézni – sajtótájékoztató és elemzés élőben
ördöngös pepecselés
2026. május 18. 20:00
Poloskáék hazudtak ellenzékben, most meg hazudnak kormányon utóbbinak azonban komoly következményei lesznek mert az elvárásokat amiket gerjesztettek nem fogják tudni kielégíteni.
pollip
2026. május 18. 19:56
Ez lesz a technológia! Hazugságokat fognak állítani a Fidesz -KDNP kormányról. Én sajnos el tudom képzelni MP -ről, hogy a kegyelmi ügy állítólagos dossziéjában egy oldalt kicserél..
elcapo-3
2026. május 18. 19:50
Hazudnak....megszokták. Viszont az ígéreteket a pofájukba kell dörgölni minden nap!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!