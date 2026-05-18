Itt a cáfolat: „A Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el”

Ülésezett a kormány – átvilágítják a közmédiát, felbontják a szerződést Krausz Ferenc alapítványával
A kormányszóvivők azt is közölték, hogy kedden délelőtt jönnek a részletek a kegyelmi ügyről.
„A Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt” – hangsúlyozták közleményükben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a második kormányülést követően sajtótájékoztatót tartott a Tisza-kabinet. Ezen többek között Magyar Éva kormányszóvivő azt állította Vitézy Dávid miniszter beszámolójára hivatkozva, hogy a leköszönő kormány több tétel esetében „meghamisította” az idei költségvetést.
A Tisza-kormány úgy látta, nem szerepelt például egy 87,2 milliárd forintos tétela büdzsében a Budapest-Belgrád vasúttal összefüggésben.
Nem telt el sok idő, és megérkezett erre a kijelentésre a cáfolat. A Fidesz-frakció közleményében leszögezte:
A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot”.
Mint ismertették,
A kommünikében rámutattak, hogy a Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során. „Ezen ígéretek betartása évente 7000 milliárd forintra rúgnának.
Világos, hogy ezeket az ígéreteket nem fogja tudni a Tisza-kormány betartani, megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek”.
Emlékeztettek,hogy a Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást. A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt. Nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti – sorolták fel a tényeket a közlemény zárásaként.
