Az ellenzék romokról beszél, de a számok egészen mást mutatnak: egymillióval több munkahely, megduplázódott reálkeresetek, letört infláció, csökkenő államadósság

Miközben az ellenzék romokban lévő országról beszél, a gazdasági adatok egészen más képet mutatnak – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának leendő alelnöke. A szakember szerint

a foglalkoztatás rekordközeli, a reálbérek látványosan emelkedtek, az inflációt sikerült letörni, miközben a magyar családok megtakarításai is folyamatosan nőnek.

Emlékeztetnek: a magyar gazdaság állapotáról szóló politikai vitákban egyre gyakrabban hangzik el az az ellenzéki állítás, miszerint romokból kell újjáépíteni az országot. Szalai Piroska, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának leendő alelnöke szerint azonban a gazdasági és társadalmi mutatók egyértelműen cáfolják ezt az – eufemizmussal élve – „narratívát”.