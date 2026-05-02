Kapitány terve nem úgy sült el, ahogy várták: szakértői testület világosította fel a valóságról a Tiszát
A Magyar Orvosi Kamara bírálta Kapitány István szülészorvos-választással kapcsolatos bejelentését.
„Startvonal – az üzleti beruházások terén
Nálunk, Magyarországon volt a legmagasabb üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint. A 2024. év adata a legfrissebb jelenleg.
A magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 %-át fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4%, s például Németországban csupán 18,8% volt.
Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle.
Mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik a kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek.
S nemcsak a mennyiségi bővülést kívánnak elérni, hanem a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb, ami alapvető a versenyképesség növeléséhez.
Ez most a Tisza kormány startvonala. Innen kell tovább javulni.
Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, s az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen!”
