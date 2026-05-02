A magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 %-át fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4%, s például Németországban csupán 18,8% volt.

Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle.

Mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik a kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek.