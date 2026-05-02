Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdasági növekedés tisza magyarország

Ez most a Tisza kormány startvonala. Innen kell tovább javulni

2026. május 02. 10:31

Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk!

2026. május 02. 10:31
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Facebook

„Startvonal – az üzleti beruházások terén

Nálunk, Magyarországon volt a legmagasabb üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint. A 2024. év adata a legfrissebb jelenleg.

A magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 %-át fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4%, s például Németországban csupán 18,8% volt.

Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle.

Mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik a kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek. 

S nemcsak a mennyiségi bővülést kívánnak elérni, hanem a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb, ami alapvető a versenyképesség növeléséhez.

Ez most a Tisza kormány startvonala. Innen kell tovább javulni.

Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, s az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen!”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nemtulokos
2026. május 02. 12:37
Majd ők is találnak valami statisztikát amiben jók vagyunk és semmi köze a valósághoz, úgy ahogy Piroska néniék is csinálták.
Válasz erre
0
0
k
•••
2026. május 02. 12:08 Szerkesztve
Szalai Piriska azt mondja hogy "Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen". Ez egy nagyon aranyos és jóságos kívánság, de sajnos nem fog teljesülni a következő okok miatt. 1. A magas és növekvő energiaárak miatt az Európai Unió ipara súlyosan leépülésben van.....: nem lineárisan, hanem hiperbolikusan. Az EU-nak már most nincs semmi pénze, és ez csak súlyosodni fog, minden pénzt az ukránokra költ az EU. 2.Az EU gazdasági csődje maga után rántja a magyart.
Válasz erre
0
0
Conduct
2026. május 02. 11:46
Piroska,rád küldöm a Farkas Flóriánt.
Válasz erre
0
0
redl1986
2026. május 02. 11:44
Te, mint valóságferditő szócső, miért vársz jobb életet? Szerinted is lehet az eddigin javitani.....?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!