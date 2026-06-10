Orbán Anita Berlinben tárgyalt a német külügyminiszterrel – fontos témákat érintettek

A bejegyzés szerint külön hangsúlyt kapott az ősszel esedékes német–magyar fórum, amely idén kiemelt jelentőséggel bírhat a két ország kapcsolatában. A cél, hogy a politikai párbeszéd miniszteri szinten is folytatódjon, és több stratégiai területen erősödjön az együttműködés. A tervek alapján a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is tárgyalóasztalhoz ülhetnek a fórum keretében.

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország kész arra, hogy Németországgal nyílt, felkészült és eredményorientált együttműködést folytasson a közös ügyek mentén.

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