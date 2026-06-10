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orbán anita johann wadephul magyarország németország

Orbán Anita Berlinben tárgyalt a német külügyminiszterrel – fontos témákat érintettek

2026. június 10. 18:01

Az őszre tervezett német–magyar fórum előkészítését is megkezdték.

2026. június 10. 18:01
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Berlinben egyeztetett Johann Wadephul német külügyminiszterrel Orbán Anita. A találkozón a felek áttekintették a magyar–német kapcsolatok legfontosabb kérdéseit, valamint megkezdték az őszre tervezett német–magyar fórum előkészítését.

Orbán Anita közösségi oldalán számolt be arról, hogy a mostani megbeszélésre azt követően került sor, hogy a helsingborgi NATO-külügyminiszteri találkozón már személyesen is találkoztak német partnerével. A berlini egyeztetés lehetőséget adott arra, hogy 

részletesebben is áttekintsék a kétoldalú együttműködés aktuális ügyeit.

A bejegyzés szerint külön hangsúlyt kapott az ősszel esedékes német–magyar fórum, amely idén kiemelt jelentőséggel bírhat a két ország kapcsolatában. A cél, hogy a politikai párbeszéd miniszteri szinten is folytatódjon, és több stratégiai területen erősödjön az együttműködés. A tervek alapján a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is tárgyalóasztalhoz ülhetnek a fórum keretében.

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország kész arra, hogy Németországgal nyílt, felkészült és eredményorientált együttműködést folytasson a közös ügyek mentén.

Nyitókép: Facebook

Összesen 9 komment

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Sorrend:
bbcord
2026. június 10. 19:27
Konkrétum semmi. Megint semmi. Még felületesen sem. Mire készülnek? Miért nem tudhatjuk? Mit titkolnak előlünk?
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0
0
ezegyjonev
2026. június 10. 19:26
"A tervek alapján a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is tárgyalóasztalhoz ülhetnek a fórum keretében." - talán már az energiaszektorban lévő állami rész kiárusítását készítik elő?
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2
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 10. 19:10
Mindkét külügyér a komolytalan kategóriába sorolandó.
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2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 19:08
Ma olvastam itt: Ha a német nem szarik, Magyar nem eszik. 😍😘🥰🤣💨🐑
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0
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