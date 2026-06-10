Orbán Anita Berlinben tárgyalt a német külügyminiszterrel – fontos témákat érintettek

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Az őszre tervezett német–magyar fórum előkészítését is megkezdték.
Berlinben egyeztetett Johann Wadephul német külügyminiszterrel Orbán Anita. A találkozón a felek áttekintették a magyar–német kapcsolatok legfontosabb kérdéseit, valamint megkezdték az őszre tervezett német–magyar fórum előkészítését.
Orbán Anita közösségi oldalán számolt be arról, hogy a mostani megbeszélésre azt követően került sor, hogy a helsingborgi NATO-külügyminiszteri találkozón már személyesen is találkoztak német partnerével. A berlini egyeztetés lehetőséget adott arra, hogy
részletesebben is áttekintsék a kétoldalú együttműködés aktuális ügyeit.
A bejegyzés szerint külön hangsúlyt kapott az ősszel esedékes német–magyar fórum, amely idén kiemelt jelentőséggel bírhat a két ország kapcsolatában. A cél, hogy a politikai párbeszéd miniszteri szinten is folytatódjon, és több stratégiai területen erősödjön az együttműködés. A tervek alapján a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is tárgyalóasztalhoz ülhetnek a fórum keretében.
Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország kész arra, hogy Németországgal nyílt, felkészült és eredményorientált együttműködést folytasson a közös ügyek mentén.
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