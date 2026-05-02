tisza kapitány istván orvosi kamara szülész

Kapitány terve nem úgy sült el, ahogy várták: szakértői testület világosította fel a valóságról a Tiszát

2026. május 02. 07:57

A Magyar Orvosi Kamara bírálta Kapitány István szülészorvos-választással kapcsolatos bejelentését.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK), a hazai orvosok érdekeit védő testület is reagált Kapitány Istvánnak, a Tisza leendő gazdasági miniszterének azon felvetésére, miszerint a Tisza-kormány visszaállítaná a szülészorvos-választást.

A MOK szerint egy ilyen lépést elsősorban betegbiztonsági és az ellátórendszer stabilitását érintő szempontok szerint kellene mérlegelni. „A legfontosabbnak az tűnik, hogy a gyermeküket váró családok számára nem látható, hogy biztonságban és megfelelő érzelmi környezetben születhet-e meg gyermekük. 

Ennek következtében a családok a kockázatok csökkentésére, a rossz szülési élmény elkerülésére törekedve »jó hírű« orvost választanának”

 – áll a posztban.

Jelezték tovább, hogy a felvetett döntés csak a valós problémáról terelné el a figyelmet, ami a MOK szerint nem más, mint rendszerszintű minőségbiztosítás hiánya. 

Mint ahogy arra a Kamara is utalt a szülészorvos szabad kiválasztásának a joga hatalmas terhelést helyezne a „népszerűbb” szakemberekre, növelve egy esetleges orvosi hiba kockázatát, mindemellett ellehetetlenítve a fiatalok tapasztalatszerzését is.

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. május 02. 08:56
A mindenhez is értők kormanyon!
B_kanya
2026. május 02. 08:56
Csak jobb volt a rendőr eü. miniszternek, mint a benzinkutas?
ördöngös pepecselés
2026. május 02. 08:51
az olajlobbi delegáltja rálépett az orvoslobbi tyúkszemére, amitől az utóbbiak büdöskomcsi érdekvédelmi szervezete fellázadt. A meccsnek még nincs vége mert Kapitánynak is teljesíteni kell a Shell igényeit. És a pofonok így fognak egytől egyig jó helyre menni, a végtelenségig és minden poloskánál. Hacsak...ki nem egyeznek a NER által kínált legjobb megoldásban és "semmit nem teszünk különben megbuknánk"-ra módosítják "a választást kell nyerni utána mindent lehet" bölcsességüket vagy nagyobbat buknak mint a "CSAK" reggel délben este hazudozó Gyurcsány
Obsitos Technikus
2026. május 02. 08:50
Kagylós Pista lányai szüljenek Dél-Afrikában, ha nem tetszik az itthoni rendszer.
