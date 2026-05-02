Kapitány terve nem úgy sült el, ahogy várták: szakértői testület világosította fel a valóságról a Tiszát

Jó kezdés: még kormányon sincsenek, már a Facebookon üzengetnek egymásnak a Tisza-kormány leendő miniszterei
Hegedűs Zsolt kontra Kapitány István.
A Magyar Orvosi Kamara bírálta Kapitány István szülészorvos-választással kapcsolatos bejelentését.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK), a hazai orvosok érdekeit védő testület is reagált Kapitány Istvánnak, a Tisza leendő gazdasági miniszterének azon felvetésére, miszerint a Tisza-kormány visszaállítaná a szülészorvos-választást.
A MOK szerint egy ilyen lépést elsősorban betegbiztonsági és az ellátórendszer stabilitását érintő szempontok szerint kellene mérlegelni. „A legfontosabbnak az tűnik, hogy a gyermeküket váró családok számára nem látható, hogy biztonságban és megfelelő érzelmi környezetben születhet-e meg gyermekük.
Ennek következtében a családok a kockázatok csökkentésére, a rossz szülési élmény elkerülésére törekedve »jó hírű« orvost választanának”
– áll a posztban.
Jelezték tovább, hogy a felvetett döntés csak a valós problémáról terelné el a figyelmet, ami a MOK szerint nem más, mint rendszerszintű minőségbiztosítás hiánya.
Mint ahogy arra a Kamara is utalt a szülészorvos szabad kiválasztásának a joga hatalmas terhelést helyezne a „népszerűbb” szakemberekre, növelve egy esetleges orvosi hiba kockázatát, mindemellett ellehetetlenítve a fiatalok tapasztalatszerzését is.
Nyitókép: AFP / SZENTGALLAY BÁLINT
***