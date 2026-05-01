Jó kezdés: még kormányon sincsenek, már a Facebookon üzengetnek egymásnak a Tisza-kormány leendő miniszterei

„Támogatjuk a családbarát munkahelyeket, biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszaállítjuk a szülészorvos választást” – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Kapitány István, a Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere. Nem sokkal később érkezett a váratlan reakció Dr. Hegedűs Zsolttól, aki hosszú írásban fejtette ki, hogy nem lesz olyan egyszerű az a szülészorvos-választás, mint ahogy Kapitány István elképzelte.

A leendő egészségügyi miniszter szerint a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik, a fejlett egészségügyi rendszerek jó példái általában nem a fogadott orvosra épülő szülészetet erősítik, hanem a kiszámítható és biztonságos állami ellátást: azaz, hogy minden nőnek legyen felelős ellátója, ismert csapata, átlátható betegútja és garantált joga a méltó bánásmódhoz — függetlenül attól, hogy tud-e magánrendelésre járni.