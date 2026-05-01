tisza párt hegedűs zsolt kapitány istván

Jó kezdés: még kormányon sincsenek, már a Facebookon üzengetnek egymásnak a Tisza-kormány leendő miniszterei

2026. május 01. 22:12

Hegedűs Zsolt kontra Kapitány István.

null

„Támogatjuk a családbarát munkahelyeket, biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszaállítjuk a szülészorvos választást” – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Kapitány István, a Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere. Nem sokkal később érkezett a váratlan reakció Dr. Hegedűs Zsolttól, aki hosszú írásban fejtette ki, hogy nem lesz olyan egyszerű az a szülészorvos-választás, mint ahogy Kapitány István elképzelte. 

A leendő egészségügyi miniszter szerint a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik, a fejlett egészségügyi rendszerek jó példái általában nem a fogadott orvosra épülő szülészetet erősítik, hanem a kiszámítható és biztonságos állami ellátást: azaz, hogy minden nőnek legyen felelős ellátója, ismert csapata, átlátható betegútja és garantált joga a méltó bánásmódhoz — függetlenül attól, hogy tud-e magánrendelésre járni.

Ez nagyon komplex kérdés, amelynek sok vetülete és hatása van a rendszerre, az ellátókra és az érintett családokra is

  – szúrt oda Kapitánynak.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Orange79
2026. május 01. 23:21
Ez a katyvasz nem fog működni de meg is érdemli a szekta és a naiv rajongóik.
Cogito ergo sum
2026. május 01. 22:55
wasserwoman 2026. május 01. 22:30 Kapitány már szerepelni akart,de saját témájában nem engedték :D AJAJ! Csak nem félnek attól, ahhoz se??????
Obsitos Technikus
2026. május 01. 22:53
Nobozmög, a hotdogárus ehhez is ért.. "A szülés ne azon múljon, kihez járt valaki magánrendelésre, kit ismer vagy mennyit tud fizetni." - mondja a messzeesett rohadt alma. Csak a térdprotézis beültetés múljon azon ugyebár főorvos úr?
alenka
2026. május 01. 22:43
Kapitány István végzettsége szülésznő?:-)))
