Viharos gyorsasággal döntött a belügyminiszter: felmentette a Készenléti Rendőrség parancsnokát, majd kinevezte az utódját

„Ne hagyjátok abba az álmodást” – diplomaosztót tartott az MCC

Ünnepélyes keretek között, telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte, akik a tudás, a közösség, a nemzeti identitás és a tehetséggondozás jelentőségéről beszéltek.