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rendőrség Magyarország rendőr Belügyminisztérium

Viharos gyorsasággal döntött a belügyminiszter: felmentette a Készenléti Rendőrség parancsnokát, majd kinevezte az utódját

2026. június 11. 17:15

A Belügyminisztérium közlése szerint Dr. Markó Attila István rendőr dandártábornok váltja Dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot.

2026. június 11. 17:15
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Vezető felmentéséről és kinevezéséről hozott döntést Magyarország belügyminisztere.

Pósfai Gábor Magyarország belügyminisztere 2026. június 11-ei hatállyal felmentette vezetői beosztásából Dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot, a Készenléti Rendőrség parancsnokát.

Egyúttal a tárcavezető 2026. június 12-ei hatállyal kinevezte Dr. Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának.

(Belügyminisztérium / MTI)

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

 

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. június 11. 18:12
"Viharos gyorsasággal döntött a belügyminiszter: felmentette a Készenléti Rendőrség parancsnokát, majd kinevezte az utódját" Civilként, polgárként mit tehetünk azon túl, hogy tudomásul vesszük?! -tényleg nem a mi kompetenciánk, nem láthatunk a paraván mögé..! Szóbeszédek voltak, hallhatunk ezt meg azt, vélem, hogy jobb ha az érintettekre hagyjuk, hogy ők rágódjanak a témán...
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0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 11. 18:08
AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN A RENDŐRSÉG CINKOSAN ASSZISZTÁLT A TISZÁS LUMPENPROLIK AMOKFUTÁSÁHOZ SEMMILYEN MORÁLIS ALAPOTOK NINCS A TISZTESSÉGES ÁLLAMPOLGÁROKHOZ MÉG SZÓLNI SEM TRÓGEREK
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4
0
Toma78
2026. június 11. 18:00
Az jó mert attól féltek a közrendes rendőrök, hogy ő lesz a brfk vagy az Országos Kapítány. Miatta is tartott a tömeges leszerelés. De most már ő is árad így biztos jó lesz. Majd most legfelebb a készenlétisek szerelnek majd le tömegesen... Na zsarukáim majd ő hoz nektek változást. Dechatlon Matyi majd ad karácsonyra 20% kedvezményes Dechatlon utalványt. De cserébe marad Markó úr birságolasi statisztika hajhászása és a kis mérőszámai... Áradjatok csak nyomorultak meg is érdemlitek!👋👎
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6
0
Janika50
2026. június 11. 17:55
Éljen rákosi, éljen rákosi, ... éljen rákosi.
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4
0
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