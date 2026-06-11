Viharos gyorsasággal döntött a belügyminiszter: felmentette a Készenléti Rendőrség parancsnokát, majd kinevezte az utódját

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A Belügyminisztérium közlése szerint Dr. Markó Attila István rendőr dandártábornok váltja Dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot.
Vezető felmentéséről és kinevezéséről hozott döntést Magyarország belügyminisztere.
Pósfai Gábor Magyarország belügyminisztere 2026. június 11-ei hatállyal felmentette vezetői beosztásából Dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot, a Készenléti Rendőrség parancsnokát.
Egyúttal a tárcavezető 2026. június 12-ei hatállyal kinevezte Dr. Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának.
(Belügyminisztérium / MTI)
Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI