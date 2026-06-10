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tisza párt tarr zoltán európai parlament európai néppárt Magyar Péter

Kiderült, kik váltják Magyar Pétert és Tarr Zoltánt az Európai Parlamentben

2026. június 10. 13:22

Két új magyar képviselő csatlakozott az EP néppárti frakciójához.

2026. június 10. 13:22
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Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weisz Viktort, a Tisza Párt két új EP-képviselőjét – tájékoztatott a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja szerdán.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a képviselőcsoport közölte: Bogdán Csaba és Weisz Viktor Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú magyar néppárti delegáció tagjaként.

Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét megörökölve az EP Alkotmányügyi Bizottságában (AFCO), míg Weisz Viktor, Tarr Zoltán miniszter helyén az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) lesz a tagja.

Bogdán mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Legutóbbi munkahelyén egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója volt.

Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Külügyi tanácsadóként eddig is részt vett az EP-delegáció munkájában: nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott.

„Mindkét képviselőnk valódi vérfrissítést jelent a néppárti frakció számára. Weisz a képviselőcsoport legfiatalabb tagjaként új dinamikát és merész jövőképet visz az európai politikába” – fogalmaztak.

A közlemény Weisz Viktort idézte, aki azt mondta:

A mi generációnk felelőssége, hogy az európai eszmét a huszonegyedik század nyelvére fordítsa.”

Ez a nyelv ma a szakértelem, a nyitott szellem és a folyamatos tanulás – hangoztatta az EP-képviselő.

Bogdán Csaba a közlemény szerint azt mondta: európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átlátható működést és a társadalmi igazságosság képviseletét tekinti a fő céljának.

„Hiszek abban, hogy amilyen mértékben felfedezi magában az ember az erkölcsöt, úgy válik egyre szabadabbá a saját hivatásában is” – tette hozzá az EP-képviselő.

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(MTI) 

Nyitókép: Purger Tamás/MTI 

Összesen 6 komment

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Obsitos Technikus
2026. június 10. 14:06
Ajvé, kiderült. Hát az EP-ben - kivételesen - még szigorúbb a szabály, a kiesett képviselőket sorrendben lehet pótolni.
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sanya55-2
2026. június 10. 13:46
Szarból vaskarika, tudtommal így mondják
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VeressZoltán
2026. június 10. 13:41
Bogdán a nylonmessiás takonygerincéről megjelentethetne egy tanulmányt. A szakmai, és az általános siker garantált!
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Bitrex®
2026. június 10. 13:36
Nem értem, ha összesen 29 párttagjuk van, akkor a többi delegáltjuk, képviselőjük csak szimpatizáns, vagy független?
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