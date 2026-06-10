Kiderült, kik váltják Magyar Pétert és Tarr Zoltánt az Európai Parlamentben

Bogdán mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Legutóbbi munkahelyén egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója volt.

Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Külügyi tanácsadóként eddig is részt vett az EP-delegáció munkájában: nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott.

„Mindkét képviselőnk valódi vérfrissítést jelent a néppárti frakció számára. Weisz a képviselőcsoport legfiatalabb tagjaként új dinamikát és merész jövőképet visz az európai politikába” – fogalmaztak.