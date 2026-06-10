Kiderült, kik váltják Magyar Pétert és Tarr Zoltánt az Európai Parlamentben

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány, fontos törvények kerülhetnek napirendre
Már jövő héten összeülhet az Országgyűlés több kiemelt ügy miatt.
Két új magyar képviselő csatlakozott az EP néppárti frakciójához.
Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weisz Viktort, a Tisza Párt két új EP-képviselőjét – tájékoztatott a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja szerdán.
Az MTI-hez eljuttatott közleményében a képviselőcsoport közölte: Bogdán Csaba és Weisz Viktor Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú magyar néppárti delegáció tagjaként.
Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét megörökölve az EP Alkotmányügyi Bizottságában (AFCO), míg Weisz Viktor, Tarr Zoltán miniszter helyén az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) lesz a tagja.
Bogdán mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Legutóbbi munkahelyén egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója volt.
Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Külügyi tanácsadóként eddig is részt vett az EP-delegáció munkájában: nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott.
„Mindkét képviselőnk valódi vérfrissítést jelent a néppárti frakció számára. Weisz a képviselőcsoport legfiatalabb tagjaként új dinamikát és merész jövőképet visz az európai politikába” – fogalmaztak.
A közlemény Weisz Viktort idézte, aki azt mondta:
A mi generációnk felelőssége, hogy az európai eszmét a huszonegyedik század nyelvére fordítsa.”
Ez a nyelv ma a szakértelem, a nyitott szellem és a folyamatos tanulás – hangoztatta az EP-képviselő.
Bogdán Csaba a közlemény szerint azt mondta: európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átlátható működést és a társadalmi igazságosság képviseletét tekinti a fő céljának.
„Hiszek abban, hogy amilyen mértékben felfedezi magában az ember az erkölcsöt, úgy válik egyre szabadabbá a saját hivatásában is” – tette hozzá az EP-képviselő.
Ezt is ajánljuk a témában
Már jövő héten összeülhet az Országgyűlés több kiemelt ügy miatt.
(MTI)
Nyitókép: Purger Tamás/MTI