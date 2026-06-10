Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány, fontos törvények kerülhetnek napirendre

Már több mint harmincan jelentkeztek a parlament egyik legfontosabb pozíciójára
Néhány nap maradt a jelentkezésre az Országgyűlés Hivatalának élére.
Már jövő héten összeülhet az Országgyűlés több kiemelt ügy miatt.
Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását június 16-ra – szúrta ki az Index. Az indítványt Forsthoffer Ágnes házelnökhöz nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy több fontos törvényjavaslat elfogadása nem tűr halasztást.
A rendkívüli ülésen öt előterjesztés szerepelne a napirenden. Ezek között van a házszabály egyes rendelkezéseinek módosítása, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges jogszabályok elfogadása, a magyar–szlovák energetikai együttműködést érintő megállapodás módosítása, továbbá pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs változtatások és az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások.
A miniszter indoklása szerint a javaslatok tárgyalásának őszre halasztása jelentős jogalkotási célok megvalósulását késleltetné, miközben a döntések elmaradása a jogalkalmazásban is problémákat okozhatna. Ezért a kormány szerint indokolt a parlament rendkívüli összehívása még a nyári szünet előtt.
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Néhány nap maradt a jelentkezésre az Országgyűlés Hivatalának élére.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt