Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány, fontos törvények kerülhetnek napirendre

Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását június 16-ra – szúrta ki az Index. Az indítványt Forsthoffer Ágnes házelnökhöz nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy több fontos törvényjavaslat elfogadása nem tűr halasztást.

A rendkívüli ülésen öt előterjesztés szerepelne a napirenden. Ezek között van a házszabály egyes rendelkezéseinek módosítása, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges jogszabályok elfogadása, a magyar–szlovák energetikai együttműködést érintő megállapodás módosítása, továbbá pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs változtatások és az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások.