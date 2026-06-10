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kormány ruff bálint forsthoffer ágnes országgyűlés rendkívüli ülés

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány, fontos törvények kerülhetnek napirendre

2026. június 10. 12:58

Már jövő héten összeülhet az Országgyűlés több kiemelt ügy miatt.

2026. június 10. 12:58
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Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását június 16-ra – szúrta ki az Index. Az indítványt Forsthoffer Ágnes házelnökhöz nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy több fontos törvényjavaslat elfogadása nem tűr halasztást.

A rendkívüli ülésen öt előterjesztés szerepelne a napirenden. Ezek között van a házszabály egyes rendelkezéseinek módosítása, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges jogszabályok elfogadása, a magyar–szlovák energetikai együttműködést érintő megállapodás módosítása, továbbá pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs változtatások és az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások.

A miniszter indoklása szerint a javaslatok tárgyalásának őszre halasztása jelentős jogalkotási célok megvalósulását késleltetné, miközben a döntések elmaradása a jogalkalmazásban is problémákat okozhatna. Ezért a kormány szerint indokolt a parlament rendkívüli összehívása még a nyári szünet előtt.

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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 16 komment

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Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 10. 14:19
Most az nem úgy van, hogy rendkívüli kormányülést kezdeményez a parlament szobaasszonya Nagy Testvér parancsára?
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0
0
Hangillat
2026. június 10. 14:10
Diktatúra csak a hozzá rendelt jogi feltételek megvalósítása, a másvalóság működtetéséhez a zsarolásért járó jogállami pénz ígért magszerzése a legfontosabb teendő.
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2
0
pesti051
2026. június 10. 14:03
"...továbbá pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs változtatások és az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások." - migránsok beengedése - multiadók megszüntetése - rezsicsökkentés eltörlése - magántársaságok kezére játszani a nyugdíjkasszát Lehet kifelejtettem még néhányat. Ez így érthető, nem kell ilyen Ruff-féle ködösítéssel mondani.
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3
0
Szuperszig
2026. június 10. 13:58
"az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások." Ez vajon mit takar??? Mely törvényeket érinti??? Hol van a 6.000 milliárd, amit a peti a múlt héten hazahozott? Már ellopták, vagy eztán fogják? Az agayholottak várják ám a fejenként 800 ezer forintot, amit a kokobono megígért! Ne tessék elfelejteni! :-)))))
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3
0
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