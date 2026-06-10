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országgyűlés hivatal forsthoffer ágnes such györgy pályázat parlament

Már több mint harmincan jelentkeztek a parlament egyik legfontosabb pozíciójára

2026. június 10. 12:10

Néhány nap maradt a jelentkezésre az Országgyűlés Hivatalának élére.

2026. június 10. 12:10
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Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy június 14-én lejár a jelentkezési határidő az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztjára kiírt nyílt pályázatra – számolt be róla az Index. A házelnök tájékoztatása szerint eddig már több mint harminc szakember nyújtotta be pályázatát a július 1-jei kezdéssel meghirdetett állásra.

A pályázat kiírására azt követően került sor, hogy közös megegyezéssel megszűnt Such György főigazgatói megbízatása. Such 2013 óta vezette az Országgyűlés Hivatalát, munkáját Forsthoffer Ágnes külön is megköszönte, kiemelve az új Országgyűlés megalakulásáért végzett tevékenységét.

Az Országgyűlés Hivatala látja el a parlament működéséhez szükséges szervezeti, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatokat. A vonatkozó törvény szerint a főigazgatót az Országgyűlés elnöke nevezi ki, illetve menti fel, és a hivatal vezetője a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 10 komment

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Sorrend:
reepcze-2
2026. június 10. 14:24
Legalább 3 elnököt szeretnék látni. De mindegyik csinos legyen ám! Kis enyhítéssel, legalább "csinosnak mondott".
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NyBela
2026. június 10. 14:21
ennek a foskoffernek se férje,se gyereke?akkor csak él a semmibe
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0
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Upuaut
2026. június 10. 14:02
Nyílt pályázat, nagyon szigorúan zárt döntés. kb. "Kérem, itt valami tévedés van. Ez már az ítélet."
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0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. június 10. 13:08
Gondolom, Gyuri bá majd oda rak egy fontos embert, így szépen mindenbe belelát majd.
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2
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