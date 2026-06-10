Már több mint harmincan jelentkeztek a parlament egyik legfontosabb pozíciójára

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy június 14-én lejár a jelentkezési határidő az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztjára kiírt nyílt pályázatra – számolt be róla az Index. A házelnök tájékoztatása szerint eddig már több mint harminc szakember nyújtotta be pályázatát a július 1-jei kezdéssel meghirdetett állásra.

A pályázat kiírására azt követően került sor, hogy közös megegyezéssel megszűnt Such György főigazgatói megbízatása. Such 2013 óta vezette az Országgyűlés Hivatalát, munkáját Forsthoffer Ágnes külön is megköszönte, kiemelve az új Országgyűlés megalakulásáért végzett tevékenységét.