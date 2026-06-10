Már több mint harmincan jelentkeztek a parlament egyik legfontosabb pozíciójára

Ez gyors volt: váratlanul távozik az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója
Több mint tíz év után közös megegyezéssel megszűnik Such György megbízatása.
Néhány nap maradt a jelentkezésre az Országgyűlés Hivatalának élére.
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy június 14-én lejár a jelentkezési határidő az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztjára kiírt nyílt pályázatra – számolt be róla az Index. A házelnök tájékoztatása szerint eddig már több mint harminc szakember nyújtotta be pályázatát a július 1-jei kezdéssel meghirdetett állásra.
A pályázat kiírására azt követően került sor, hogy közös megegyezéssel megszűnt Such György főigazgatói megbízatása. Such 2013 óta vezette az Országgyűlés Hivatalát, munkáját Forsthoffer Ágnes külön is megköszönte, kiemelve az új Országgyűlés megalakulásáért végzett tevékenységét.
Az Országgyűlés Hivatala látja el a parlament működéséhez szükséges szervezeti, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatokat. A vonatkozó törvény szerint a főigazgatót az Országgyűlés elnöke nevezi ki, illetve menti fel, és a hivatal vezetője a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.
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Több mint tíz év után közös megegyezéssel megszűnik Such György megbízatása.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert