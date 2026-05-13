Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlés hivatal forsthoffer ágnes országgyűlés hivatala such györgy országgyűlés közlemény

Ez gyors volt: váratlanul távozik az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója

2026. május 13. 06:42

Több mint tíz év után közös megegyezéssel megszűnik Such György megbízatása.

2026. május 13. 06:42
null

Több mint egy évtized után távozik posztjáról Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója. A parlamenti honlapon közzétett közlemény szerint megbízatása kedden, közös megegyezéssel szűnt meg, a főigazgatói pozíció betöltésére pedig nyílt pályázatot hirdettek – írta meg a Világgazdaság.

A tájékoztatás szerint Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a „társadalom elvárásának” megfelelő új vezetési szemléletmódot és új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani. A közlemény alapján a házelnök célja, hogy az Országgyűlés Hivatala új lendülettel folytassa működését, miközben tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat. Forsthoffer Ágnes egyúttal tisztelettel megköszönte Such György szolgálatát és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkáját.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Such György 2013 óta látta el az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói feladatait. A hivatal a parlament szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.

Az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti. Az országgyűlési törvény szerint a főigazgatót a házelnök nevezi ki és menti fel, a főigazgató pedig a házelnök irányítása alatt végzi munkáját. A főigazgatói pozíció július 1-jétől történő betöltésére kiírt pályázat a parlamenti honlapon érhető el.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2026. május 13. 15:19
Ez is a Fidesz személyzeti politikájának csődjéről árulkodik. Miközben kórházakban nem volt takarító.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. május 13. 13:12
Nyilt pályázat, vagy már megvan a győztes?
Válasz erre
2
0
csapláros
•••
2026. május 13. 10:51 Szerkesztve
buktoragyufaarus 2026. május 13. 09:43 ..."2.3 millió ember szavazata kuka,Ők most senkik lettek, erre tették fel az életüket, erre lettek kitenyésztve,Elbuktak ,az erősek mindik felülkerekednek a gyengéken."... Mit kell itt hazudozni ? - A 2,3 millió szavazat, a TÖBBI MELLETT örökké ott virít a történelemkönyvekben. Nem kuka: a mostani diktátorok, kápók minden egyes kiejtett, leírt szavával, döntésével szemben ott áll 2,3 millió ELLENVÉLEMÉNY. - Erre tette fel az életét NÉHÁNY mozgalmár. De a nagy TÖBBSÉGNEK az érdeke csupán kisebb-nagyobb mértékben ESETT egybe a buktatott kormányzáséval. Ennek a liberálnáci diktatúrának is lesznek érdekazonos eredményei, ahogyan a hitleri - sztálini kormányzásnak is voltak a népeket tekintve ! - erre lettek kitenyésztve ? HOL ? KIK által? - SENKIK (sic!) lettek ? Az orbáni demokráciában is volt 8-15 db 100 ezernél népesebb tüntetés 16 év alatt. MOST IS VÁRHATÓ hogy akár több és akár nagyobbak lesznek.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. május 13. 10:21
Ebben semmi kivetnivalót nem találok. Ez olyan, mint amikor egy egyetemen új rektor lesz, és lecseréli a titkárságot. mindig így megy.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!