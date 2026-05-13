Ez gyors volt: váratlanul távozik az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója

Több mint egy évtized után távozik posztjáról Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója. A parlamenti honlapon közzétett közlemény szerint megbízatása kedden, közös megegyezéssel szűnt meg, a főigazgatói pozíció betöltésére pedig nyílt pályázatot hirdettek – írta meg a Világgazdaság.

A tájékoztatás szerint Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a „társadalom elvárásának” megfelelő új vezetési szemléletmódot és új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani. A közlemény alapján a házelnök célja, hogy az Országgyűlés Hivatala új lendülettel folytassa működését, miközben tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat. Forsthoffer Ágnes egyúttal tisztelettel megköszönte Such György szolgálatát és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkáját.