Ez gyors volt: váratlanul távozik az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója

Több mint tíz év után közös megegyezéssel megszűnik Such György megbízatása.
Több mint egy évtized után távozik posztjáról Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója. A parlamenti honlapon közzétett közlemény szerint megbízatása kedden, közös megegyezéssel szűnt meg, a főigazgatói pozíció betöltésére pedig nyílt pályázatot hirdettek – írta meg a Világgazdaság.
A tájékoztatás szerint Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a „társadalom elvárásának” megfelelő új vezetési szemléletmódot és új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani. A közlemény alapján a házelnök célja, hogy az Országgyűlés Hivatala új lendülettel folytassa működését, miközben tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat. Forsthoffer Ágnes egyúttal tisztelettel megköszönte Such György szolgálatát és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkáját.
Such György 2013 óta látta el az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói feladatait. A hivatal a parlament szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.
Az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti. Az országgyűlési törvény szerint a főigazgatót a házelnök nevezi ki és menti fel, a főigazgató pedig a házelnök irányítása alatt végzi munkáját. A főigazgatói pozíció július 1-jétől történő betöltésére kiírt pályázat a parlamenti honlapon érhető el.
