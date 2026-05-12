Újabb kapufa: a Belügyminisztérium „eltitkolt” épületéről is hatalmasat kamuzott Magyar Péter (VIDEÓ)

Előre menekül Magyar Péter: már most elismerte, hogy hibázni fog a Tisza
De ha hibáznak, elismerik azt.
Annyira eltitkolt, hogy bárki meglátogathatja.
„Minisztériumok éjszakája. Most jövök Rogán és Pintér 100 milliárdokból felhúzott luxusminisztériumából. Az eltitkolt valóság. Döbbenet” – írta hétfő este Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök kedden egy videót is feltöltött, amelyben bemutatja a szerinte eltitkolt épületet.
„Újabb kapufa Magyar Péternek”
– reagált az ügyre Rétvári Bence, utalva arra, hogy a Tisza Párt elnöke ismét valótlan állításokat terjeszt. Az országgyűlési képviselő szerint a
Belügyminisztérium felújított műemléki épülete a Várban nem eltitkolt, hanem bárki számára látogatható.
„Az interneten regisztrálva bárki megtekintheti a felújított épület történelmi részeit” – hangsúlyozta, majd hozzátette: az épületet nem elzárták, hanem megnyitották a látogatók előtt.
