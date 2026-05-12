Előre menekül Magyar Péter: már most elismerte, hogy hibázni fog a Tisza

A miniszterek eskütételével megalakult a Tisza-kormány, amely éjfélkor lép hivatalba
Sulyok Tamás köztársasági elnök délután nevezte ki a minisztereket a Sándor Palotában, akik az Országgyűlés előtt tettek esküt.
De ha hibáznak, elismerik azt.
Történelmi léptékűnek nevezte a kormánya előtt álló munkát Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlésben.
A politikus kormánya tagjainak bemutatásakor azt mondta, két évtized rombolását, megosztását, lemaradását és bizalomvesztését kell helyrehozniuk úgy, hogy közben Magyarországot újra működő, élhető és önmagában bízó országgá teszik.
„Nem állítjuk, hogy nem fogunk hibázni, fogunk, és ha hibázunk, el fogjuk ismerni”
– fogalmazott, arra kérve a képviselőket, javaslataikkal, kritikáikkal és a valós problémák felmutatásával segítsék a kormány munkáját.
Magyar Péter arra kért minden magyar embert – függetlenül attól, melyik pártra szavazott –, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját, kérje számon, vitatkozzon vele, és szóljon, ha letérnek arról az útról, amelyen most közösen elindulnak.
„Magyarország minden magyar ember közös otthona, a most megalakuló kormány pedig minden magyar ember kormánya lesz” – hangsúlyozta.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka