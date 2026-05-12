sulyok tamás országgyűlés Magyar Péter

A miniszterek eskütételével megalakult a Tisza-kormány, amely éjfélkor lép hivatalba

2026. május 12. 16:08

Sulyok Tamás köztársasági elnök délután nevezte ki a minisztereket a Sándor Palotában, akik az Országgyűlés előtt tettek esküt.

Átvették kedden a kinevezésüket Magyar Péter leendő kormányának miniszterei Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Véget ér az átmeneti időszak, hamarosan megalakul az új kormány, a tárcavezetőket Magyar Péter miniszterelnök mutatja be, majd esküt tesznek. Az új kormány éjféltől lép hivatalba.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Frissítés Frissítés
16:49
Történelmi léptékű munka

Magyar Péter a miniszterek bemutatását követőn kiemelte: 

fogunk hibázni, de el fogjuk ismerni. De meghallgatjuk a magyar embereket

Zárásként a miniszterelnök arra kért minden magyar embert, kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Hozzátette: minden magyar ember kormánya lesz a Tisza-kormány.

16:47
Visszaadni a magyar vidék önbecsülését

Az önkormányzatok elvett hatásköreinek visszaadása, a helyi közösségek megerősítése lesz Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata, aki tapasztalt szakemberként vesz részt a kormány munkájában.

16:46
Nemzetközi tanácsadó a technológiai tárca élén

Tanács Zoltán nemzetközi tanácsadóként stratégiai és technológiai fejlesztési projekteket vitt. Tudományos- és technológiai miniszterként újra nemzeti önbizalmat, felemelkedést képes építeni, cél, hogy a fiatalok ne érezzék úgy, hogy külföldön tudnak boldogulni.

16:44
Maga alá gyűrte a hatalmi logika a kultúrát

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felel azért, hogy olyan ország épüljön, ahol a kultúra összeköt, a közösségek megerősödnek, a civil világot pedig tisztelet övezi. Minden magyar ugyanahhoz a közös nemzethez tartozik, ezt pedig érezniük is kell – emelte ki Magyar Péter.

16:43
A Tisza-kormány vak minisztere felel a családokért

Kátai-Németh Vilmos a történelem első látássérült, vak minisztereként vállalja a szociális- és családügyi miniszteri megbízatást. Nagy szükség van az ő munkájára, hogy a szociálpolitika a valódi gondoskodás, állami felelősségvállalás terepe legyen.

16:41
Régi-új közlekedési szakember

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter urbanisztikai tudása és tapasztalata egyedülálló. „Lerohadó pályaudvarok, késő vonatok, miközben a leköszönő miniszter inkább a saját birodalmát építette. Vitézy feladata, hogy a magyar utak járhatóak legyenek, a beruházások a közjót szolgálják” – emelte ki Magyar Péter.

16:39
Vezérkari főnökből miniszter

Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter arra kapott megbízást, hogy helyreállítsa a honvédség megbecsülését, amelyre a magyar emberek biztonsággal és büszkeséggel tekintsenek.

16:38
Egy üzleti vezető sem jutott ilyen magasra

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Magyarország legmagasabbra jutott üzletembere – mutatta be tárcavezetőjét Magyar Péter. Kapitány István feladata óriási, ki kell törnie Magyarországnak az összeszerelő-üzemekre épülő gazdasági modellből, cél, hogy innovációra, magas tudásra és technológiára épüljön.

16:36
Új minisztérium az élő környezetért

Felfoghatatlan, hogy a klímaváltozásnak ennyire kitett, de elsivatagosodó, egyedülálló élővilággal rendelkező hazánknak nem volt környezetvédelmi minisztériuma. Az élő környezet védelme az igazi hazaszeretet, az ezért felelős miniszter Gajdos László, aki a Nyíregyházi Állatpark elismert vezetője.

16:35
A rendvédelem újra a törvények szolgálatába áll

Kiszámítható életpályát, professzionális életpályát kínál a rendőröknek az új kormány, a sport területén pedig az utánpótlás nevelés lesz a cél. Ezekért és a törvényes működésért Pósfai Gábor belügyminiszter felel.

16:33
Tapasztalt szakember a magyar agráriumért

Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter – több évtizedes tapasztalattal – Bóna Szabolcs. Aki Magyar szavai szerint makacs. A magyar agráriumnak pont ilyen szakemberre van szüksége. Feladata, hogy a követező generációnak is legyen értelme vidéken maradni, családot alapítani és továbbvinni az évszázados hagyományokat.

16:31
A rendszerváltás koordinációjának legfontosabb szereplője

Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata lesz a rendszerváltás végrehajtásának koordinálása. Feladata lesz, hogy ezt a munkát összehangolja, a kormányzati döntések gyorsak, világosak és szakmailag megalapozottak legyenek. Az állam képes legyen tervezni, végrehajtani és hosszú távon gondolkozni – emelte mi a miniszterelnök.

16:29
Erős, kezdeményező ország

Újra a nyugati szövetségi rendszer megbecsült és kezdeményező tagjává kívánunk válni, újjá kívánjuk építeni a visegrádi együttműködést, mert Közép-Európa együtt a legerősebb. Ez lesz az új külügyminiszter, Orbán Anita feladata.

16:27
Szakember a Pénzügyminisztérium élén

Kármán András vezeti a Pénzügyminisztériumot, mint a hazai pénzügyi élet legfelkészültebb szakembere. Az államháztartás, a pénzügyi stabilitás érdekében egyszerre kell helytállnia a magyar gazdaság növekedéséért és a fegyelmezett költségvetésért. A munka még csak ezután kezdődik, elindul az adócsökkentési program, a nyugdíjak is emelkednek és a szociális támogatások, miközben helyre kell állítani az ország pénzügyi hitelességét és hazahozni az uniós pénzeket – mondta Magyar Péter.

16:25
Oktatási szakember az új tárca élén

Az iskolarendszer teljesítményének növelése és az oktatáshoz való hozzáférés garantálása lesz Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter feladata. 

16:24
A jogállamiság visszaállítása a cél

Törőcsikné Görög Márta igazságügyi minisztert köszöntötte a kormányfő. Elmondta, olyan országot kell építeni, ahol a közérdek megőrzi az egyéni érteket. Kiemelte, feladata lesz a jogállamiság helyreállítása.

16:22
Érkeznek a miniszterek

Hegedűs Zsolt orvos Magyarország új egészségügyi minisztere. Cél, hogy az állam újra garantálni tudja a minőségi egészségügyi ellátást. Évi 500 milliárd forinttal emeljük a kiadásokat – mondta Magyar Péter, aki a miniszter elhíresült tánctudását is megemlítette.

16:20
Vége a csúcsminisztériumi rendszernek

A miniszterelnök felidézte, tegnap minisztertársaival a Karmelitában jártak, ahol példátlan urizálást tapasztaltak, miközben – emlékeztetett Magyar Péter – Magyarországon gyermekek éheznek és élnek nehéz körülmények között. Emlékeztetett arra, amikor egy miskolci gyermekotthonban járt, ahol közösségi segítséggel sikerült felújítani a vizesblokkot. Szerinte milliók nyomorognak Magyarországon, 

nagyon hosszú lesz az út, amíg ezek a sebek begyógyulnak, de mi most nekiállunk, elindulunk ezen az úton. Célunk egy működő, emberséges Magyarország megteremtése 

– fogalmazott Magyar Péter. Kiemelte: a Tisza-kormány a nemzetet szolgálja. Csapatmunka lesz, világos feladatkörökkel, helyreállítva a nemzetben a bizalmat. A csúcsminisztériumok helyett átlátható minisztériumi struktúrát alakítottunk ki.

16:15
Magyar Péter: történelmi felhatalmazást adtak az emberek az új kormánynak

A kormányfő beszédében felidézte, napra pontosan egy hónapja a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Felidézte, nem csak többszáz szakértőt, de az országjárás során is az embereket is meghallgatták, a leköszönő kormánnyal szemben az ő érdekükben kormányoz majd a Tisza-kormány.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nagymacska44
2026. május 12. 16:51
Ezt a tömény hazugság áradatot rossz volt hallgatni. Szín tiszta gyalázkodás volt minden szava. Úgy beszélt mintha valami afrikai törzsi formációnak vetettek volna véget. Borzasztó volt hallgatni.
kisaladar
2026. május 12. 16:51
Romulusz a saját nevét nem tudta kimondani :DDD
johannluipigus
2026. május 12. 16:46
Nem tudom, hogy csinálja ez a kis pöcs Vitézy Dévidke, de állandóan felfelé bukik.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 16:40
» Hamarosan megalakul az új kormány, ezzel véget ér…« …az 595-ös benzin. Jön a 480-as. Az 1480-as. 🤣🤣🤣🤣
