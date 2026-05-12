A miniszterek eskütételével megalakult a Tisza-kormány, amely éjfélkor lép hivatalba

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Sulyok Tamás köztársasági elnök délután nevezte ki a minisztereket a Sándor Palotában, akik az Országgyűlés előtt tettek esküt.
Átvették kedden a kinevezésüket Magyar Péter leendő kormányának miniszterei Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Véget ér az átmeneti időszak, hamarosan megalakul az új kormány, a tárcavezetőket Magyar Péter miniszterelnök mutatja be, majd esküt tesznek. Az új kormány éjféltől lép hivatalba.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter a miniszterek bemutatását követőn kiemelte:
fogunk hibázni, de el fogjuk ismerni. De meghallgatjuk a magyar embereket
Zárásként a miniszterelnök arra kért minden magyar embert, kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Hozzátette: minden magyar ember kormánya lesz a Tisza-kormány.
Az önkormányzatok elvett hatásköreinek visszaadása, a helyi közösségek megerősítése lesz Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata, aki tapasztalt szakemberként vesz részt a kormány munkájában.
Tanács Zoltán nemzetközi tanácsadóként stratégiai és technológiai fejlesztési projekteket vitt. Tudományos- és technológiai miniszterként újra nemzeti önbizalmat, felemelkedést képes építeni, cél, hogy a fiatalok ne érezzék úgy, hogy külföldön tudnak boldogulni.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felel azért, hogy olyan ország épüljön, ahol a kultúra összeköt, a közösségek megerősödnek, a civil világot pedig tisztelet övezi. Minden magyar ugyanahhoz a közös nemzethez tartozik, ezt pedig érezniük is kell – emelte ki Magyar Péter.
Kátai-Németh Vilmos a történelem első látássérült, vak minisztereként vállalja a szociális- és családügyi miniszteri megbízatást. Nagy szükség van az ő munkájára, hogy a szociálpolitika a valódi gondoskodás, állami felelősségvállalás terepe legyen.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter urbanisztikai tudása és tapasztalata egyedülálló. „Lerohadó pályaudvarok, késő vonatok, miközben a leköszönő miniszter inkább a saját birodalmát építette. Vitézy feladata, hogy a magyar utak járhatóak legyenek, a beruházások a közjót szolgálják” – emelte ki Magyar Péter.
Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter arra kapott megbízást, hogy helyreállítsa a honvédség megbecsülését, amelyre a magyar emberek biztonsággal és büszkeséggel tekintsenek.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Magyarország legmagasabbra jutott üzletembere – mutatta be tárcavezetőjét Magyar Péter. Kapitány István feladata óriási, ki kell törnie Magyarországnak az összeszerelő-üzemekre épülő gazdasági modellből, cél, hogy innovációra, magas tudásra és technológiára épüljön.
Felfoghatatlan, hogy a klímaváltozásnak ennyire kitett, de elsivatagosodó, egyedülálló élővilággal rendelkező hazánknak nem volt környezetvédelmi minisztériuma. Az élő környezet védelme az igazi hazaszeretet, az ezért felelős miniszter Gajdos László, aki a Nyíregyházi Állatpark elismert vezetője.
Kiszámítható életpályát, professzionális életpályát kínál a rendőröknek az új kormány, a sport területén pedig az utánpótlás nevelés lesz a cél. Ezekért és a törvényes működésért Pósfai Gábor belügyminiszter felel.
Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter – több évtizedes tapasztalattal – Bóna Szabolcs. Aki Magyar szavai szerint makacs. A magyar agráriumnak pont ilyen szakemberre van szüksége. Feladata, hogy a követező generációnak is legyen értelme vidéken maradni, családot alapítani és továbbvinni az évszázados hagyományokat.
Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata lesz a rendszerváltás végrehajtásának koordinálása. Feladata lesz, hogy ezt a munkát összehangolja, a kormányzati döntések gyorsak, világosak és szakmailag megalapozottak legyenek. Az állam képes legyen tervezni, végrehajtani és hosszú távon gondolkozni – emelte mi a miniszterelnök.
Újra a nyugati szövetségi rendszer megbecsült és kezdeményező tagjává kívánunk válni, újjá kívánjuk építeni a visegrádi együttműködést, mert Közép-Európa együtt a legerősebb. Ez lesz az új külügyminiszter, Orbán Anita feladata.
Kármán András vezeti a Pénzügyminisztériumot, mint a hazai pénzügyi élet legfelkészültebb szakembere. Az államháztartás, a pénzügyi stabilitás érdekében egyszerre kell helytállnia a magyar gazdaság növekedéséért és a fegyelmezett költségvetésért. A munka még csak ezután kezdődik, elindul az adócsökkentési program, a nyugdíjak is emelkednek és a szociális támogatások, miközben helyre kell állítani az ország pénzügyi hitelességét és hazahozni az uniós pénzeket – mondta Magyar Péter.
Az iskolarendszer teljesítményének növelése és az oktatáshoz való hozzáférés garantálása lesz Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter feladata.
Törőcsikné Görög Márta igazságügyi minisztert köszöntötte a kormányfő. Elmondta, olyan országot kell építeni, ahol a közérdek megőrzi az egyéni érteket. Kiemelte, feladata lesz a jogállamiság helyreállítása.
Hegedűs Zsolt orvos Magyarország új egészségügyi minisztere. Cél, hogy az állam újra garantálni tudja a minőségi egészségügyi ellátást. Évi 500 milliárd forinttal emeljük a kiadásokat – mondta Magyar Péter, aki a miniszter elhíresült tánctudását is megemlítette.
A miniszterelnök felidézte, tegnap minisztertársaival a Karmelitában jártak, ahol példátlan urizálást tapasztaltak, miközben – emlékeztetett Magyar Péter – Magyarországon gyermekek éheznek és élnek nehéz körülmények között. Emlékeztetett arra, amikor egy miskolci gyermekotthonban járt, ahol közösségi segítséggel sikerült felújítani a vizesblokkot. Szerinte milliók nyomorognak Magyarországon,
nagyon hosszú lesz az út, amíg ezek a sebek begyógyulnak, de mi most nekiállunk, elindulunk ezen az úton. Célunk egy működő, emberséges Magyarország megteremtése
– fogalmazott Magyar Péter. Kiemelte: a Tisza-kormány a nemzetet szolgálja. Csapatmunka lesz, világos feladatkörökkel, helyreállítva a nemzetben a bizalmat. A csúcsminisztériumok helyett átlátható minisztériumi struktúrát alakítottunk ki.
A kormányfő beszédében felidézte, napra pontosan egy hónapja a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Felidézte, nem csak többszáz szakértőt, de az országjárás során is az embereket is meghallgatták, a leköszönő kormánnyal szemben az ő érdekükben kormányoz majd a Tisza-kormány.