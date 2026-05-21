Lengyelország nem hajlandó kiadni a saját területén őrzött gyanúsítottat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök 2025 októberében egyenesen úgy fogalmazott: „Európa problémája nem az, hogy felrobbantották az Északi Áramlat 2-t, hanem az, hogy egyáltalán megépült.”

Markus Frohnmaier, az AfD bundestagi frakciójának politikusa szerint a holland titkosszolgálat már hónapokkal a támadás előtt figyelmeztette Németországot, hogy veszélyben lehet a gázvezeték. Sajtóhírek szerint pedig az Egyesült Államok is előre tudott az akcióról.

Az AfD szerint a német kormány felelőssége, hogy kiderítse: mit tett eddig az ügy felderítése érdekében. Ehhez az AfD parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, amely bírói jogkörökkel rendelkezne: tanúkat hallgathatna, bizonyítékokat gyűjthetne és büntethetné a hamis tanúzást. A kormány eddig azonban lényegében hallgatásba burkolózott.