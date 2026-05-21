Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán balázs magyarország alaptörvény

Orbán Balázs: Fut az abszolút filmszínház!

2026. május 21. 17:16

A fideszes országgyűlési képviselő szerint a Tisza-hatalom kimutatja a foga fehérjét.

2026. május 21. 17:16
null

„A választások óta eltelt időben érdemi kormányzást nem nagyon láttunk. Fut az abszolút filmszínház, miközben másokat próbálnak erőből lenyomni” – fogalmazott Orbán Balázs a közösségi oldalán.

Szerinte pontosan ezt tükrözi a most beterjesztett Alaptörvény-módosítás is. Meglátása szerint az alábbiakra tesznek kísérletet:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„1. Elvennék a magyar emberektől a demokratikus döntés jogát: azt, hogy szabadon dönthessék el, kit akarnak miniszterelnöknek.

Ez a parlamentarizmus és a demokrácia adminisztratív eszközökkel történő korlátozása.
Külön megmosolyogtató, hogy 141-en vannak, most nyertek egy hatalmasat, mégis úgy félnek Orbán Viktortól, mint ördög a tömjénfüsttől.

2. Kivennék az Alaptörvényből, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme az állam minden szervének kötelessége.

Miért, talán nem az?

Ha nem ez a feladatuk, akkor mégis mi?
Ez a módosítás semmilyen más célt nem szolgál, mint hogy az állami szerveket is fel lehessen használni a magyar szuverenitás, az alkotmányos identitás és a keresztény kulturális alapok felszámolására.

Tulajdonképpen egy új progresszív, liberális, brüsszeli birodalomépítési projekt előtt simítaná le az utat a szöveg.

Közeleg a migrációs paktum hatályba lépésének napja, ezért megalapozottan feltehető, hogy a migrációval szembeni állami önvédelmi szint csökkentésének készítik elő a terepet.

3. Államosítanának, mint a rendszerváltozás előtt

Felszámolnák az egyetemi rendszert. Az elmúlt években Magyarország GDP-arányosan az uniós országok között az egyik legtöbbet költötte felsőoktatásra, és számos egyetemen nemzetközi szintű fejlesztés indult el.

Nagy kérdés, hogy az államosítási hullám végül több forrást vagy kevesebbet jelent majd. Gyanítom, hogy utóbbi” – írta a Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója.

Orbán Balázs hozzáteszi, hogy „a módosítás ráadásul egy jogállamban megdöbbentő módon olyan alapítványok államosítására is kísérletet tesz, amelyeket nem az állam alapított, hanem több évtizede magánalapítványi formában jöttek létre.

Ezeknek saját vagyonuk van: olyan vagyon, amely soha nem volt az államé, és nem is az államtól kapták. Ezek államosítása még egy puha diktatúrában is az elfogadhatatlan kategóriába tartozik.

Ilyen rövid idővel a választásokat követően már világosan látszik, hogy a következő időszak tétje nem egy jogtechnikai vita. A tét az, hogy Magyarország megmarad-e magyar, demokratikus és szuverén államnak, vagy elborítja az önkénnyel elfedni próbált önfeladás politikája” – zárta gondolatait a politikus.

Nyitókép: MTI

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. május 21. 19:50
Az kérem úgy van, ha meghal a Pápa, akkor összetörik a Halászgyűrűt. És újat kap az új Pápa. Most már ugyan csak egy nagy mély keresztet vésnek bele, de új gyűrű azért kell. Vagy a régi szék helyett új szék. Mert Sejhaj a ... fényes szelek járnak. Már. Amit nem értek? Miért nem találnak ki új fejletthaladó rítust, miért egy régi vallásit keresztényt plagizálnak?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. május 21. 18:53
AdolfPeterre tokeletesen illik a kovetkezo mondas: amikor a szart felrakjak a polcra, rogton lekvarnak kepzeli magat !
Válasz erre
0
0
nuevas-reglas
2026. május 21. 17:58
fideszes stilusban kormanyoznak, ami persze nem eppen kulturalt orszagok sajatossaga, de nem is mondta senki hogy ez kulturalt orszag... tovabbra se kell attol tartani, hogy a nyugat jon ide mer itt milyen jo
Válasz erre
0
5
antoniosalazar
2026. május 21. 17:45
rasdi1antoniosalazar 2026. május 21. 17:37 Egy ügyvezető kormány csak a legszükségesebb teendőket végzi, legfontosabb tevékenysége az átadás előkészítése. Azért 2002ben csak sikerült 12 államigazdaságot átjátszani haveroknak mint ügyvezető kormány. Nehogy most is kiderüljön valami hasonló.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!