Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Kovács Bendegúz Bajnokok Ligája-döntő Bajnokok Ligája BKK Arsenal szurkolók PSG Puskás aréna

Ígéretet tett a BKK: óránként akár 15 ezer embert is elszállítanak

2026. május 21. 15:48

Május 30-án rendezik Budapesten a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A BKK szóvivője a tervekről és a különböző lezárásokról tájékoztatott.

2026. május 21. 15:48
null

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek – számolt be az infostart.hu.

A BKK szóvivője tájékoztatta a szurkololókat, hogy mire a közlekedés tekintetében mire lehet számítani a BL-döntő napján
A BKK szóvivője tájékoztatta a szurkololókat, hogy mire a közlekedés tekintetében mire lehet számítani a BL-döntő napján (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

Mint írják:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

rengeteg buszra, sűrű villamos- és metróközlekedésre, számos útlezárásra, bizonyos városrészekben nagy tömegre számíthatnak a közlekedők a jövő hét vége környékén.

A részletekről Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője beszélt az InfoRádióban.

Az infostart.hu megjegyezte: hónapok óta zajlik a felkészülés erre a nagyon fontos eseményre. A fővárosi közlekedési szolgáltatóknak az a legfontosabb feladata, hogy biztosítsák az eljutást az esemény egyes helyszínei között. Öt fontos helyszín van: a Puskás Aréna, a két csapat szurkolóinak kijelölt egy-egy találkozópont (az egyik az MTK-pálya közelében van, a másik pedig a Városligetben), a Bajnokok Fesztiválja a Hősök terén (ez minden érdeklődő számára nyitott esemény), valamint a ferihegyi repülőtér.

A legnagyobb kihívás az lesz, hogy hogyan tudunk majd nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon sok embert eljuttatni a reptérről a szurkolói zónákba, illetve a stadionhoz”

– fogalmazott az InfoRádióban a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz elmondta: a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. A 2-es metró 3 percenként, ami azt jelenti, hogy óránként akár 15 ezer embert is el tud szállítani a Puskás Arénába.

Összességében több mint 60 ezer közlekedőre számítanak, beleértve a szurkolókat, a szponzorokat és a technikai személyzetet.

Emellett sűrítik a reptérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100E, mind a 200E buszok a meccsnapon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána követő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok.

A BKK szóvivője hatalmas tömegre számít

„Azoknak a szurkolóknak, akik a repülőtérről rögtön a szurkolói találkozópontra szeretnének menni, mind a két ferihegyi terminálról – mert erre az időszakra az egyes terminál is meg lesz nyitva bizonyos repülőgépek számára – fogunk közvetlen buszjáratokat indítani az Arsenal-, illetve a PSG-szurkolók találkozói pontjára. Ezeket a buszjáratokat mérkőzésjeggyel lehet majd igénybe venni, illetve a többi budapesti közösségi közlekedési eszközt is ezen a napon a mérkőzésjeggyel rendelkező szurkolók igénybe tudják majd venni” – idézte az infostart.hu Kovács Bendegúzt, aki hozzátette, hogy meccsjeggyel a dedikált szurkolói buszokon kívül a „sima” közösségi közlekedési járatokat is ingyen vehetik igénybe a mérkőzés napján, valamint a döntőt megelőző és az utána következő napon. Becslésük szerint ez maximum 30-40 ezer embert jelent.

„Budapesten egy nap több mint hátommillió utazást bonyolítunk le. Természetesen a stadion környékén, illetve szurkolói zónák környékén azért lehet számítani kisebb zsúfoltságra, de városi szinten könnyen el fogja bírni a közösségi közlekedési rendszerünk ezt a terhelést. És azért beszélek sokat a közösségi közlekedésről, mert mindenkinek nagyon erősen és határozottan azt ajánljuk, hogy vagy gyalog, vagy közösségi közlekedéssel közelítse meg mind a meccs helyszínét, mind a szurkolói zónákat. Lehetőség szerint az autós közlekedéssel ne számoljanak ezeken a területeken.

Illetve a meccs iránt érdeklődő budapestieknek is azt ajánljuk, hogy ha tehetik a szurkolói zónákat, illetve a Puskás Stadion környékét, amennyiben nem mennek a meccsre és van rá lehetőségük, akkor autóval kerüljék el ezekben az időszakokban, mert nagy zsúfoltságra lehet majd számítani”

– ajánlotta a BKK szóvivője.

Konkrét lezárásokra is kell készülniük a budapestieknek, például a Puskás Aréna környékén egész tág körben várhatóak majd közúti zárások.

  • A pontos információk azok a BKK Info oldalán valós időben elérhetőek lesznek – ígérte Kovács Bendegúz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
turul-895
2026. május 21. 16:30
" Ígéretet tett a BKK: óránként akár 15 ezer embert is elszállítanak" ? számomra csak az , hogy hová ? Remélem nem a temetőbe.
Válasz erre
1
0
masikhozzaszolo
2026. május 21. 16:28
Mivel se nem érdekel, se nem értek a sporthoz, ez az elszállítás ez vagonokban történik? Megegyeztek Tuskkal?
Válasz erre
1
0
krisztoforo48-2
2026. május 21. 16:12
Ha akarják,ha nem.Akkor is elszállítják Őket!
Válasz erre
0
0
Speer
2026. május 21. 16:11
Hova szállítják őket?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!