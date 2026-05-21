Ígéretet tett a BKK: óránként akár 15 ezer embert is elszállítanak

Emellett sűrítik a reptérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100E, mind a 200E buszok a meccsnapon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána követő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok.

A BKK szóvivője hatalmas tömegre számít

„Azoknak a szurkolóknak, akik a repülőtérről rögtön a szurkolói találkozópontra szeretnének menni, mind a két ferihegyi terminálról – mert erre az időszakra az egyes terminál is meg lesz nyitva bizonyos repülőgépek számára – fogunk közvetlen buszjáratokat indítani az Arsenal-, illetve a PSG-szurkolók találkozói pontjára. Ezeket a buszjáratokat mérkőzésjeggyel lehet majd igénybe venni, illetve a többi budapesti közösségi közlekedési eszközt is ezen a napon a mérkőzésjeggyel rendelkező szurkolók igénybe tudják majd venni” – idézte az infostart.hu Kovács Bendegúzt, aki hozzátette, hogy meccsjeggyel a dedikált szurkolói buszokon kívül a „sima” közösségi közlekedési járatokat is ingyen vehetik igénybe a mérkőzés napján, valamint a döntőt megelőző és az utána következő napon. Becslésük szerint ez maximum 30-40 ezer embert jelent.