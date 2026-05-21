Az altábornagy, aki haláláig hű maradt a Kormányzóhoz: Aggteleky Béla élete és kutatása

Bár nevét mára elfeledte a közemlékezet, Aggteleky Béla (Sopron, 1890-Genf, 1977) altábornagy nem csak azért fontos a történészek számára, mert a budapesti I. hadtest parancsnoka volt az 1944. október 15-i sikertelen kiugrási kísérlet során, s mert még a kormányzói proklamáció beolvasása előtt utasította csapatait a németek megtámadására, mielőtt helyettese, a nyilasbarát Hindy Iván vezérőrnagy letartóztatta őt. Aggteleky svájci emigrációban több mint tíz éven át egyfajta „vitalevelezést” folytatott emigráns tisztekkel és politikusokkal, október 15-e szereplőivel és főszereplőivel, s megpróbált néhány alapvető kérdést tisztázni a máig nagyrészt homályba burkolódzó kulcsmomentumok kapcsán.

Aggteleky a német fogságot követően 3,5 évet volt szovjet hadifogságban, majd 1948-as hazatérte után még három hónapot volt előzetesben, mielőtt felmentették.