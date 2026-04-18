04. 18.
kancellár berlin friedrich merz német üzemanyagár

Besokalltak a németek: több kilométer hosszú konvojban tüntettek, Merz lemondását követelik

Elegük lett a magas üzemanyagárakból.

2026. április 18. 17:12
Egy több mint nyolc kilométer hosszú konvoj indult meg Berlinbe Friedrich Merz kancellár irodájához, tiltakozásul a magas üzemanyagárak ellen. A kancellár lemondását követelték, amiért a német kormánykoalíció nem képes egységes megoldással előállni a kialakult válsággal szemben – számolt be az Europa.com.

Az ország számos pontjáról érkező demonstrálók a kancellár irodájához érkezve német zászlókat lengettek, és azt kiabálták: „Merznek mennie kell”.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az iráni válság kirobbanása óta Németországban rohamos mértékben nőttek az üzemanyagárak. A német fuvarozók például havonta már átlagosan 400 ezer forinttal többet költenek üzemanyagra. Az ágazat képviselői pedig azonnali védett árat követelnek a kormánytól.

Április elejére rekordmagasra emelkedett a dízel ára Németországban:

literenkénti átlagos ára elérte a 2,327 eurót, ami 0,6 centtel meghaladta a 2022 március végi rekordot.

 Az E10 szuperbenzin ára pedig literenként 2,129 euróra nőtt.
 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
luisbathhelena
2026. április 18. 19:09
Nem értem a németeket (sem, a magyarokat se). Mégis mi a fenére számítottak egy Blackrock kancellártól. Mi a fontosabb? Az emberek, vagy multik profitja? Naná hogy az utóbbi. Persze a "piac" nevében, ami úgy tűnik nem az emberekért van. Választások óta átverik a németeket. Hol ez hol az a kancellár, de mindig ugyanazt kapják, hol SPD, hol CDU hol zöldek, vagy ezek kombinációjától. Amíg az AfDnek nincs 51%-a nem lesz változás. Még mindig tú ljól élnek hogy felébredjenek
5m007h 0p3ra70r
2026. április 18. 19:05
» LITERENKÉNTI ÁTLAGOS ÁRA ELÉRTE A 2,327 EURÓT« Az meg hogy a gecibe? 366 forintos euróval is 856 forint! Itthon a prémiumbenzin támogatás nélkül 730.
The Loner
2026. április 18. 18:34
Merz Verschwinde! Merz takarodj !
tomekjosef
2026. április 18. 18:26
Pinokiónak mennie kell, még mielőtt teljesen tönkreteszi Németországot és vele együtt egész Európát. A magas benzinártól van rosszabb is amit készít, háborúra készül Oroszországgal és abba Európa belepusztul.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!