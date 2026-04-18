Besokalltak a németek: több kilométer hosszú konvojban tüntettek, Merz lemondását követelik

Németország bemutatja a brutális valóságot: ilyen, ha nincs védett ár az üzemanyagokon!
A német fuvarozók havonta több mint ezer euróval, 400 ezer forinttal többet költenek üzemanyagra, és ezt áthárítják a fogyasztókra. Ezt tervezi a Tisza Párt is.
Elegük lett a magas üzemanyagárakból.
Egy több mint nyolc kilométer hosszú konvoj indult meg Berlinbe Friedrich Merz kancellár irodájához, tiltakozásul a magas üzemanyagárak ellen. A kancellár lemondását követelték, amiért a német kormánykoalíció nem képes egységes megoldással előállni a kialakult válsággal szemben – számolt be az Europa.com.
Az ország számos pontjáról érkező demonstrálók a kancellár irodájához érkezve német zászlókat lengettek, és azt kiabálták: „Merznek mennie kell”.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az iráni válság kirobbanása óta Németországban rohamos mértékben nőttek az üzemanyagárak. A német fuvarozók például havonta már átlagosan 400 ezer forinttal többet költenek üzemanyagra. Az ágazat képviselői pedig azonnali védett árat követelnek a kormánytól.
Április elejére rekordmagasra emelkedett a dízel ára Németországban:
literenkénti átlagos ára elérte a 2,327 eurót, ami 0,6 centtel meghaladta a 2022 március végi rekordot.
Az E10 szuperbenzin ára pedig literenként 2,129 euróra nőtt.
