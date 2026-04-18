Besokalltak a németek: több kilométer hosszú konvojban tüntettek, Merz lemondását követelik

Egy több mint nyolc kilométer hosszú konvoj indult meg Berlinbe Friedrich Merz kancellár irodájához, tiltakozásul a magas üzemanyagárak ellen. A kancellár lemondását követelték, amiért a német kormánykoalíció nem képes egységes megoldással előállni a kialakult válsággal szemben – számolt be az Europa.com.

Az ország számos pontjáról érkező demonstrálók a kancellár irodájához érkezve német zászlókat lengettek, és azt kiabálták: „Merznek mennie kell”.