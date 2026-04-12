Németország bemutatja a brutális valóságot: ilyen, ha nincs védett ár az üzemanyagokon!

A Fidesz egyik legfontosabb állítása volt a kampányban, hogy az Európai Unió elhibázott energiapolitikája következtében – értsd: az unió vezetői leválnának az orosz energiáról örök életre, megszüntetve a diverzifikációt, megszüntetve az alacsony árakat, csökkentve az energia mennyiségét – többek között a benzin ára is az egekbe szökik. Ezt Magyarország jelenleg védett árakkal orvosolja, ezért is fontosak a mai választások:

a Tiszára szavazó honfitársaink lényegében arra szavaznak, amit most Németországban tapasztalunk,

hiszen Magyar Péter, ahogy elmondta a vezető gazdaságpolitikusa, azonnal megszüntetné a védett árat, ahogy azt a Németországban láthatjuk.