légierő repülőgép oroszország

Az oroszok megzavarták a brit hadügyminiszter gépének a jelét

2026. május 25. 11:14

Elektronikus támadás miatt megszakadt a navigáció, miközben John Healey Észtországból tért vissza.

A brit királyi légierő repülőgépének jelzéseit Oroszország zavarta meg – számolt be a Telegraph. 

John Healey hadügyminiszter éppen Észtországban állomásozó brit katonákat látogatott meg, és visszafelé tartott az Egyesült Királyságba, amikor csütörtökön bekövetkezett az elektronikus támadás. A repülőgép akkor az orosz határ közelében repült.

Az okostelefonok és laptopok nem tudtak csatlakozni az internethez, és a pilótáknak más navigációs rendszert kellett használniuk, mert a repülőgép GPS-e a háromórás repülés teljes ideje alatt ki volt kapcsolva.

Úgy gondolják, hogy Oroszország áll az incidens mögött. Nem tudni, hogy Healeyt szándékosan vették-e célba, de a repülési útvonal látható volt a repülőgép-követő weboldalakon – számolt be a The Times.

Az utasoknak – akik között fotósok és egy újságíró is volt – azt mondták, hogy a Dassault Falcon 900LX repülőgép továbbra is biztonságosan repülhet.

Egy védelmi forrás így nyilatkozott: 

Ez felelőtlen orosz beavatkozás, de a brit királyi légierő jól felkészült arra, hogy kezelje ezt a helyzetet.”

Az incidensre néhány nappal azután került sor, hogy a Védelmi Minisztérium nyilvánosságra hozta: két orosz repülőgép elfogott egy RAF-felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
papalimapapa
2026. május 25. 12:56
Kúrogatják az orosz medvét. Színtiszta brit provokáció, hogy aztán lehessen megint sípolni. 007-est játszanak a gonosz oroszokkal... csak rá ne basszatok egyszer halvérű, belterjes szigetlakó bagázs.
NewWorldOrder
2026. május 25. 12:52
"Úgy gondolják, hogy Oroszország áll az incidens mögött." Hát persze, ki/mi más is lehetett volna? Nyugaton az oroszok az ügyeletes mumusok. Az ukránok még véletlen sem lehettek. És mûszaki hiba sem. Hagyjuk. Ez nem hír. Ez lerágott csontnak is kevés.
egonsamu-2
2026. május 25. 12:50
Elküldhették volna az Északi sarkra kicsit lehülni....
Himiko
2026. május 25. 12:46
A Fekete tenger felett megzavart Raf felderítőgép következménye, több hetes szerviz? Az, hogy egy másik sugárhajtómű (az orosz vadászgép) forró kipufogógáz-sugarába repülnek, a szaknyelvben forró gáz visszaszívás (hot gas ingestion) néven ismert jelenség. Ez nem elsősorban a külső levegő hőmérsékletének néhány fokos emelkedése miatt veszélyes (ami minimális lenne), hanem az alábbi, sokkal súlyosabb hatások miatt: 1. Kompresszor lefulladás (Compressor stall) és lángkiesés (Flameout) Ez a legnagyobb veszély. A sugárhajtómű kompresszorát arra tervezték, hogy viszonylag hideg, egyenletes sűrűségű levegőt szívjon be. Amikor azonban hirtelen a másik gép forró, turbulens, alacsonyabb sűrűségű kipufogógázát nyeli be: A kompresszorlapátok aerodinamikája felborul, a levegőáramlás hirtelen megszakad, leválik a lapátokról. Ez hatalmas, hangos durranásokkal járó kompresszor-lefulladást okoz, ami a hajtómű teljesítményének hirtelen, drámai csökkenéséhez vezethet.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!