Az oroszok megzavarták a brit hadügyminiszter gépének a jelét

Elektronikus támadás miatt megszakadt a navigáció, miközben John Healey Észtországból tért vissza.
A brit királyi légierő repülőgépének jelzéseit Oroszország zavarta meg – számolt be a Telegraph.
John Healey hadügyminiszter éppen Észtországban állomásozó brit katonákat látogatott meg, és visszafelé tartott az Egyesült Királyságba, amikor csütörtökön bekövetkezett az elektronikus támadás. A repülőgép akkor az orosz határ közelében repült.
Az okostelefonok és laptopok nem tudtak csatlakozni az internethez, és a pilótáknak más navigációs rendszert kellett használniuk, mert a repülőgép GPS-e a háromórás repülés teljes ideje alatt ki volt kapcsolva.
Úgy gondolják, hogy Oroszország áll az incidens mögött. Nem tudni, hogy Healeyt szándékosan vették-e célba, de a repülési útvonal látható volt a repülőgép-követő weboldalakon – számolt be a The Times.
Az utasoknak – akik között fotósok és egy újságíró is volt – azt mondták, hogy a Dassault Falcon 900LX repülőgép továbbra is biztonságosan repülhet.
Egy védelmi forrás így nyilatkozott:
Ez felelőtlen orosz beavatkozás, de a brit királyi légierő jól felkészült arra, hogy kezelje ezt a helyzetet.”
Az incidensre néhány nappal azután került sor, hogy a Védelmi Minisztérium nyilvánosságra hozta: két orosz repülőgép elfogott egy RAF-felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
