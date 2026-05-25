Rendvédelmisek hatoltak be a lengyel államfő otthonába – Tusk is megszólalt

Exkluzív! Lengyelország új elnöke a Mandinernek: „Nem támogatom Ukrajna EU-s csatlakozását!” (VIDEÓ)
Első nemzetközi interjúját Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének adta Karol Nawrocki, a Maxima című műsorban!
Az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás.
Rendvédelmisek hatoltak be Karol Nawrocki lengyel államfő gdanski magánlakásába a 112-es segélyvonalon érkező, hamisnak bizonyult tűzriasztás miatt – írja az Infostart.
Rafał Leśkiewicz elnöki szóvivő az X közösségi oldalon azt írta, a hatóságok a lakók távollétében feltörték az ingatlan ajtaját, majd teljes körű ellenőrzést végeztek a házban. Személyi sérülés vagy tűzre utaló nyom nem volt.
Leskiewicz a bejegyzésben azzal hozta összefüggésbe a történteket, hogy az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás hamis telefonos riasztás alapján.
Az eset komoly politikai visszhangot váltott ki Lengyelországban. Az elnöki hivatal egyeztetést kezdeményezett a belügyminiszterrel, miközben a kormány rendkívüli tájékoztatót hívott össze az utóbbi időben megszaporodott hamis riasztások miatt. A szóvivő X-bejegyzésében hangsúlyozta: az incidens körülményeit részletesen kivizsgálják.
Az incidensre reagálva, Donald Tusk kormányfő az X-en megírta: „újabb telefonos provokáció történt”, ennek kapcsán „folyamatosan kapcsolatban van” a miniszterekkel és az illetékes szolgálatokkal.
A provokátorok tevékenysége az állam biztonsága ellen irányul”
– fogalmazott Tusk. Bejelentette: vasárnapra rendkívüli kormányülést hívott össze a fennálló helyzet miatt.
Nyitókép: Andrzej Nawrocki / Tobias SCHWARZ / AFP