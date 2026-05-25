Rendvédelmisek hatoltak be a lengyel államfő otthonába – Tusk is megszólalt

Leskiewicz a bejegyzésben azzal hozta összefüggésbe a történteket, hogy az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás hamis telefonos riasztás alapján.

Az eset komoly politikai visszhangot váltott ki Lengyelországban. Az elnöki hivatal egyeztetést kezdeményezett a belügyminiszterrel, miközben a kormány rendkívüli tájékoztatót hívott össze az utóbbi időben megszaporodott hamis riasztások miatt. A szóvivő X-bejegyzésében hangsúlyozta: az incidens körülményeit részletesen kivizsgálják.

Az incidensre reagálva, Donald Tusk kormányfő az X-en megírta: „újabb telefonos provokáció történt”, ennek kapcsán „folyamatosan kapcsolatban van” a miniszterekkel és az illetékes szolgálatokkal.