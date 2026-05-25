Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
lengyelország donald tusk karol nawrocki

Rendvédelmisek hatoltak be a lengyel államfő otthonába – Tusk is megszólalt

2026. május 25. 08:34

Az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás.

null

Rendvédelmisek hatoltak be Karol Nawrocki lengyel államfő gdanski magánlakásába a 112-es segélyvonalon érkező, hamisnak bizonyult tűzriasztás miatt – írja az Infostart.

Rafał Leśkiewicz elnöki szóvivő az X közösségi oldalon azt írta, a hatóságok a lakók távollétében feltörték az ingatlan ajtaját, majd teljes körű ellenőrzést végeztek a házban. Személyi sérülés vagy tűzre utaló nyom nem volt.

Leskiewicz a bejegyzésben azzal hozta összefüggésbe a történteket, hogy az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás hamis telefonos riasztás alapján.

Az eset komoly politikai visszhangot váltott ki Lengyelországban. Az elnöki hivatal egyeztetést kezdeményezett a belügyminiszterrel, miközben a kormány rendkívüli tájékoztatót hívott össze az utóbbi időben megszaporodott hamis riasztások miatt. A szóvivő X-bejegyzésében hangsúlyozta: az incidens körülményeit részletesen kivizsgálják.

Az incidensre reagálva, Donald Tusk kormányfő az X-en megírta: „újabb telefonos provokáció történt”, ennek kapcsán „folyamatosan kapcsolatban van” a miniszterekkel és az illetékes szolgálatokkal.   

A provokátorok tevékenysége az állam biztonsága ellen irányul”

 – fogalmazott Tusk. Bejelentette: vasárnapra rendkívüli kormányülést hívott össze a fennálló helyzet miatt. 

Nyitókép: Andrzej Nawrocki / Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nebulo15
2026. május 25. 09:51
Lengyel akármilyen oldal, mind egy simmis banda. Legbölcsebb lenne nem foglalkozni velük, talán saját dolgainkat kellene megértenünk, nem másokkal -csehek, szlovákok, horvátok, stb...- foglalkozni.....
Captain Morgan
2026. május 25. 09:35
Miért nem tűzoltók?
Burdisgarage
2026. május 25. 09:34
Hosszú kések éjszakája, nálunk is ez lesz. A globalista sátánista elit történelem órát tart.
magnusminor
2026. május 25. 09:20
"Lengyel tűz" esetén minek is kéne tűzoltó? Elég, ha betörnek a rendőrök, és minden fiókot kiforgatnak, "hátha a fiókban ég valami". A tiszások idehaza meg sűrűn jegyzetelnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.