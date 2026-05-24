„Magyar Péter, a puritánság elkötelezett híve Lengyelországban járt, ahol a szó legszorosabb értelmében olyan eligazítást kapott Donald Tusk miniszterelnöktől, amit egyhamar nem fog elfelejteni. Ha ez nem lenne elég, ami Magyar Péter elé tárult a látogatás során, az garantáltan egy életre beleéghetett a retinájába. Mindannyian láttuk, milyen szép helyeken fogadták: a lengyel elnöki palota csodaszép épületét és a kormányfő rezidenciáját sem valószínű, hogy angyalok és jótét lelkek építették éjszakánként, ellenben az adófizetők már sokkal többel járulhattak hozzá az ingatlanokhoz. Szinte hallottuk, ahogy csikorogtak a miniszterelnök fogai, látván azt a pompát és luxust, a ritkaságnak számító festményeket és történelmi tárgyakat, ereklyéket, amiknek nyilvánvalóan a múzeumban lenne a helyük, de hát nincs mit tenni, ezek a lengyelek luxusban és pompában intézik a diplomáciát.

Ki tudja, talán négyszemközt el is beszélgetett a lengyel államfővel és a kormányfővel is, hogy ilyen pompában illegni-billegni nagyon csúnya dolog.