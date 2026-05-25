A Tisza osztogatását a középosztály fizetheti meg

Azért kell most sokat beszélnie Magyar Péternek a juttatásokról, hogy az emberek azt érezzék: kapnak valamit – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán. A Századvég elemzési igazgatója szerint a miniszterelnök RTL-es interjúja tudatosan épített a nyugdíjasokat és a családokat célzó támogatásokra. Ugyanakkor hosszabb távon a középosztály szembesülhet vele, hogy a mostani juttatások valójában a későbbi terhek kompenzációját szolgálják.

Mint arról lapunk beszámolt, a kormányfő nagyinterjút adott a RTL-nek, és közölte, hogy a saját fizetése mellett az országgyűlési képviselők juttatásait és a polgármesterek jövedelmét is csökkenteni fogja. Elmondta, hogy az ötszázalékos hiány szerinte így sem tartható, a családoknak viszont már most augusztusra százezer forintos iskolakezdési támogatást ígért.