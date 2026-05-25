A Tisza osztogatását a középosztály fizetheti meg

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Kiszelly Zoltán úgy látja, ennek a következménye nem azonnali elégedetlenség lenne, hanem lassú kiábrándulás.
Azért kell most sokat beszélnie Magyar Péternek a juttatásokról, hogy az emberek azt érezzék: kapnak valamit – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán. A Századvég elemzési igazgatója szerint a miniszterelnök RTL-es interjúja tudatosan épített a nyugdíjasokat és a családokat célzó támogatásokra. Ugyanakkor hosszabb távon a középosztály szembesülhet vele, hogy a mostani juttatások valójában a későbbi terhek kompenzációját szolgálják.
Mint arról lapunk beszámolt, a kormányfő nagyinterjút adott a RTL-nek, és közölte, hogy a saját fizetése mellett az országgyűlési képviselők juttatásait és a polgármesterek jövedelmét is csökkenteni fogja. Elmondta, hogy az ötszázalékos hiány szerinte így sem tartható, a családoknak viszont már most augusztusra százezer forintos iskolakezdési támogatást ígért.
Kiszelly Zoltán úgy látja, az interjú látványosan a lakossági juttatásokra lett kihegyezve, amivel nagyon fontos választói csoportokat próbál megszólítani a kormányfő. Ezért is hangsúlyozta a nyugdíjasokat érintő támogatásokat, a családi pótlék és az iskolakezdési támogatás pedig a gyerekes családokat célozza, akik szintén meghatározó választói rétegnek számítanak.
Az elemző szerint azonban kérdéses, hogy a sok elhangzott ígéret mögött van-e anyagi fedezet.
Úgy látja, Magyar Péter ezt részben a várt gazdasági növekedésre, részben az új gazdaságpolitikai irányra, illetve az uniós források hazahozatalára alapozza.
A Medgyessy-kormány is úgy számolt 2002-ben, hogy lesz fedezet az ígéreteik betartására, majd hamar kiderült, hogy tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takaró ért – emlékeztetett az elemző, rámutatva, hogy a Tisza-kormány ráadásul az euró bevezetését is szeretné elérni. Az ahhoz szükséges konvergenciaprogram miatt kiadásokat kell csökkenteni, mérsékelni kell a költségvetési hiányt és az államadósság mértékét is.
A miniszterelnök az interjú egy pontján úgy fogalmazott: „nagyon pazarlóan működött az ország (…), mert bizonyos juttatások mindenkinek jártak”, ám ezen majd változtatnak. Kiszelly Zoltán szerint ezen kijelentés mögött az áll, hogy az Európai Bizottság elvárja Magyarországtól, hogy csak a „rászorulók” kapjanak támogatást – ez kritérium az uniós pénzek hazahozatalához. Rámutatott:
hosszú távon ennek a középosztály látja majd kárát.
Csakúgy, mint 2010 előtt, a rászorulók támogatására hivatkozva kopaszthatják majd meg a középosztályt. Akkor a rászorulók sem éreztek előrelépést, a középosztály pedig igazságtalannak tartotta a terheket. Hasonló várható a jövőben is, mert ezt várja el Brüsszel – fejtette ki az elemző.
A szakértő szerint a középosztály helyzete különösen érdekes: az elmúlt években ugyanis sokan megtakarításokat halmoztak fel, azonban ha később emelkednek az energiával, a rezsivel vagy a mindennapi fogyasztással kapcsolatos kiadások, akkor egyre többen kényszerülhetnek ezekhez a tartalékokhoz nyúlni életszínvonaluk fenntartása érdekében.
Kiszelly Zoltán úgy látja, ennek a következménye nem azonnali elégedetlenség lenne, hanem lassú kiábrándulás: a középosztály alsó és középső rétegei csak középtávon érzékelhetik igazán, hogy a megemelkedett költségeket nem tudják teljes egészében kompenzálni.
A középosztálynak az a széles rétege, amelyik eddig a Fideszt támogatta, majd átment a Tiszához, részben azért szavazott Magyar Péterre, mert azt ígérte: megtartják a NER vívmányainak azokat az elemeit, amelyek működnek, és csak azon változtatnak, ami nem. Ennek a középosztálynak a középső és alsó része lehet az, amelyik – miután nem tudja a költségnövekedést kompenzálni – egy idő után kiábrándul, és nagy eséllyel elpártol a Tiszától, akár vissza a Fideszhez – fejtette ki az elemző.
A szakértő szerint Magyar Péter ezért is akarhatja előre hozni az önkormányzati választásokat: még azelőtt szeretné elérni a lehető legnagyobb politikai eredményt, hogy az inga visszalendülne, és a középosztály egy része elfordulna tőle.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala