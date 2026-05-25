„Megdobhatnak apróval, öngyújtóval, füst- és hanggránáttal” – pokoli kupadöntőre készül a Tatabánya a Balkánon

Visszahozták a sírból, de nagy bravúr kell a balkáni pokolban, hogy megtörje a 12 éves magyar átkot a Tatabánya
Az Ohrid egygólos győzelmet aratott a döntő első meccsén.
Az elképesztő hangulat kicsit megfogta a tapasztalatlan kézilabdázókat, de aztán magára talált a magyar csapat. A Tatabánya egygólos vereséget szenvedett hazai pályán az Ohrid ellen, Észak-Macedóniában pokoli hangulatú visszavágó vár rájuk. Így értékeltek a főszereplők a mérkőzés után.
Óriási izgalmakat hozott a férfi kézilabda Európa-kupa döntőjének első mérkőzése, melyen a Mol Tatabánya története első nemzetközi fináléjában az észak-macedón Ohrid csapatát fogadta. A vendégek az első félidőben már héttel is vezettek, de még a másodikban is hattal. Az utolsó öt percben pedig már előnyben is volt a magyar csapat, de aztán egygólos vereség lett a vége – a párharc azonban abszolút nyílt maradt a vasárnapi visszavágóra.
A csapatokat több mint 5 ezer szurkoló és elképesztő hangulat fogadta, ilyet a Bányász legtöbb játékosa még nem nagyon élt át pályafutása során, emiatt izgultak egy kicsit a srácok az elején, ezt a mezőny legeredményesebb játékosa, a 9 góllal záró Éles Benedek is elismerte.
„Elizgultuk az elejét, azért nem vagyunk hozzászokva, hogy ilyen sokan vannak a mérkőzésünkön” – árulta el az újságíróknak a találkozó után. – „Az első tíz-tizenöt percre ragadtunk emiatt be, utána már megvoltak a helyzeteink, csak kihagytuk őket. A második félidőben viszont jobban ment minden, a védekezésünk is és különösen a támadás. Még egy mérkőzés hátravan, mindent meg fogunk tenni, hogy nyerjünk.”
Persze, a kezdeti idegesség után a közönség egyértelműen pozitívan hatott a csapatra, csak szokni kellett kicsit a hangulatot.
„A közönség zseniális volt ma, ezt sosem fogom elfelejteni” – mondta el az irányító. –
Főleg, amikor átvettük a vezetést, konkrétan felrobbant a csarnok. Ezt magammal fogom vinni, az biztos, mindig emlékezni fogok rá.”
Ez az 58. percben történt, Éles egy üres kapus gólt szerzett, és valóban, az összefoglalónkban is megjegyeztük, hogy a hangorkántól majdnem kidőltek az aréna falai.
A tatabányaiak vezetőedzője, Tóth Rajmond elégedett volt a találkozó után.
„Vezettek ugyan hét góllal, de egy percig nem volt bennem kérdés, hogy vissza fogunk jönni a meccse. Nem játszottunk jól az első félidőben, kihagytuk a kevés helyzetünket, nem találtuk a megoldást a védekezésük ellen. Pedig erre készültünk a legjobban, mert tudtuk, hogy ez az erősségük. Egy kicsit más a stílusuk, nagyon keményen védekeznek. Kellett egy kis idő, de az első félidő nyolc góljára a másodikban már húszat lőttünk. Ez egy kétmérkőzéses párharc, ez az egy gól plusz vagy mínusz nem sokat számít, igazából még motiválóbb is lehet, hogy hátrányban vagyunk. Persze ezt csak utólag gondolom így, hazai pályán nyilván nyerni akar az ember.”
A tréner is arról beszélt, hogy az elején bénítólag hatott csapatára a frenetikus hangulat.
„Hiába vannak rutinos játékosaink, öt-hatezer emberrel még ők is ritkán találkoznak, ráadásul ilyen nagy tét mellett. Ehhez kellett egy kis idő, hogy megszokjuk. A kinti hangulatot is tudnunk kell majd kezelni. Az Ohrid játékosai még keményebbek, még durvábbak lesznek, a lelátón meg ötezer ember fogja végig buzdítani a csapatot egy kis csarnokban. Örülünk, hogy itt lehetünk ebben a döntőben. Nagyon szeretnénk természetesen a sikert, de ha véletlenül nem jönne össze, akkor sem történik semmi, persze nyilván fájna, hogy itt volt a lehetőség. De gondolni sem akarok erre, maximálisan bízom a csapatban.”
A Tatabánya kapusa, Székely Márton 36 évesen léphetett pályára először pályafutása során európai kupadöntőben. Ki is fejtette nekünk, mennyiben más ez, mint egy átlagos nemzetközi kupameccs.
Aki nem játszott még döntőben, főleg nemzetközi döntőben, az nem tudja, hogy itt olyan szintű adrenalin és tesztoszteron túltengés van a testedben, hogy a füleden folyik ki”
– magyarázta a Mandinernek. – „Azért sok olyan játékosunk van, akinek nem volt még ilyen tapasztalata, nem játszott még ilyen közegben, ennyi ember előtt, ahol a tét rendesen nyomja a vállakat. Remélem, egy hét múlva majd őket is nyomja a hazai pálya. Volt szerencsém szerepelni egy szezont Észak-Macedóniában a Peliszterben, és jól emlékszem, hogy nagyon nehezen tudtunk hazai pályán játszani, idegenben jobban ment, ott nem volt akkora teher. Nyilván azért nem ebben kell reménykedni. Most már tapasztaltabbak a játékosaink, szerintem a Magyar Kupa-döntő is sokat segített, ha az nem lett volna, még nehezebben alakult volna a mai nap. Remélem, ma is sokat tanultunk, és Ohridban úgy fogunk kimenni a pályára, hogy ide nekünk az oroszlánt is.”
A négy évvel ezelőtti tapasztalataiból kiindulva arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire vár majd pokoli hangulat a Tatabányára.
„Nagyon! Játszottam ott olyan kupadöntőt, ahol a hetes előtt bedobtak egy-egy füst- és hanggránátot is a pályára, kellett vagy tíz perc, mire felszállt a füst. Remélem, nem fogunk ilyenek miatt fókuszt veszíteni. Biztos, hogy hatalmas orkánnal zúdul majd ránk a tömeg hangja. Én mindenre felkészülök, és próbálom felkészíteni a srácokat is.
Bárkit megdobhatnak aprópénzzel vagy öngyújtóval, bármikor megjelenhetnek a különböző pirotechnikai eszközök, Észak-Macedóniában ez mind az alapfelszereltség része.
Remélem, jó hangulatú mérkőzést fogunk játszani, ami minket inkább fel fog emelni és nem lenyomni.”
A visszavágót vasárnap este 8 órától rendezik Ohridban.
