MOL Tatabánya KC bodó richárd férfi kézilabda Tatabánya kézilabda

Most már hivatalos: visszatér korábbi csapatába a magyar válogatott játékos

Beigazolódtak a sajtóértesülések. A magyar válogatott Bodó Richárd a Szegedet elhagyva visszatér korábbi csapatába.

Bodó Richárd 140-szeres magyar válogatott kézilabdázó szeptembertől újra a Magyar Kupa-ezüstérmes, Európa-kupa-döntős MOL Tatabánya KC-ben játszik majd – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Visszatér Tababányára a magyar válogatott játékos (Fotó: tatabanyahandball.com)

A 33 éves balátlövő bányászvárosiakhoz igazolásáról a klub Facebook-oldala számolt be hétfőn hozzátéve, hogy Bodó tíz év szünet után szerepel majd újra a klub színeiben. Amint a bejegyzésben emlékeztettek, az OTP Bank-Pick Szegedtől nyáron távozó játékos 2011 és 2016 között Tatabányán „pallérozódott”, onnan szerződött a Tisza-partiakhoz, hogy az elmúlt tíz esztendőben „a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává” váljon.

Visszatérésével egy tapasztalt, nemzetközi szinten is bizonyított játékossal bővül a keretünk”

– írta a Tatabánya KC.


Bodó szerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról másfél hete számolt be a Szeged. A válogatott kézilabdázó térdsérülés miatt a Magyar Kupa négyes döntőjében nem léphetett pályára és a bajnoki idényből hátralévő mérkőzéseket, illetve a magyarok májusi világbajnoki selejtezőit is ki kell hagynia.

A balátlövő szegedi színekben háromszor nyert bajnokságot és kétszer Magyar Kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a hálóba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.

Nyitókép: tatabanyahandball.com

