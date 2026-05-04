Most már hivatalos: visszatér korábbi csapatába a magyar válogatott játékos

Véget ér egy korszak Szegeden: tíz év után távozik a magyar válogatott játékos
Közös megegyezéssel bontanak szerződést a felek.
Beigazolódtak a sajtóértesülések. A magyar válogatott Bodó Richárd a Szegedet elhagyva visszatér korábbi csapatába.
Bodó Richárd 140-szeres magyar válogatott kézilabdázó szeptembertől újra a Magyar Kupa-ezüstérmes, Európa-kupa-döntős MOL Tatabánya KC-ben játszik majd – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A 33 éves balátlövő bányászvárosiakhoz igazolásáról a klub Facebook-oldala számolt be hétfőn hozzátéve, hogy Bodó tíz év szünet után szerepel majd újra a klub színeiben. Amint a bejegyzésben emlékeztettek, az OTP Bank-Pick Szegedtől nyáron távozó játékos 2011 és 2016 között Tatabányán „pallérozódott”, onnan szerződött a Tisza-partiakhoz, hogy az elmúlt tíz esztendőben „a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává” váljon.
Visszatérésével egy tapasztalt, nemzetközi szinten is bizonyított játékossal bővül a keretünk”
– írta a Tatabánya KC.
Bodó szerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról másfél hete számolt be a Szeged. A válogatott kézilabdázó térdsérülés miatt a Magyar Kupa négyes döntőjében nem léphetett pályára és a bajnoki idényből hátralévő mérkőzéseket, illetve a magyarok májusi világbajnoki selejtezőit is ki kell hagynia.
Ezt is ajánljuk a témában
Közös megegyezéssel bontanak szerződést a felek.
A balátlövő szegedi színekben háromszor nyert bajnokságot és kétszer Magyar Kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a hálóba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.
Ezt is ajánljuk a témában
Az edző azt mondta neki, ha akar, nyugodtan elmehet.
Nyitókép: tatabanyahandball.com
***
Ezt is ajánljuk a témában
Kálomista Gábor hangsúlyozta: a színház nem hátrál meg. Kiáll amellett, hogy „a színház a művészeké és a közönségé, nem pedig politikai vagy ideológiai érdekek játékszere”.