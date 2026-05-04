Most már hivatalos: visszatér korábbi csapatába a magyar válogatott játékos

Bodó Richárd 140-szeres magyar válogatott kézilabdázó szeptembertől újra a Magyar Kupa-ezüstérmes, Európa-kupa-döntős MOL Tatabánya KC-ben játszik majd – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

A 33 éves balátlövő bányászvárosiakhoz igazolásáról a klub Facebook-oldala számolt be hétfőn hozzátéve, hogy Bodó tíz év szünet után szerepel majd újra a klub színeiben. Amint a bejegyzésben emlékeztettek, az OTP Bank-Pick Szegedtől nyáron távozó játékos 2011 és 2016 között Tatabányán „pallérozódott”, onnan szerződött a Tisza-partiakhoz, hogy az elmúlt tíz esztendőben „a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává” váljon.