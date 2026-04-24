Szürreális sztori: kitálalt a távozó magyar válogatott játékos

Véget ér egy korszak Szegeden: tíz év után távozik a magyar válogatott játékos
Közös megegyezéssel bontanak szerződést a felek.
Az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője, Michael Apelgren meghívta a svéd kézilabda-válogatottba Jim Gottfridssont, akit a Tisza-parti klubtól elküldtek. Bodó Richárd közben elárulta, tíz év után miért hagyja el a Kékeket.
Csütörtökön vált hivatalossá, hogy Bodó Richárd a nyáron tíz év után elhagyja az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A magyar válogatott átlövő a klub honlapján megjelentetett közleményben csak annyit mondott, hogy korrekt módon válnak el egymással az útjaik az egyesülettel, a nap későbbi részében azonban a Nemzeti Sportrádiónak kifejtette, valójában mi áll a távozásának a hátterében.
Az edző (Michael Apelgren – a szerk.) szólt, hogy szeretne igazolni még egy balátlövőt (közben a klub be is jelentette az ukrán Dmitro Horiha érkezését – a szerk.), és nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, ha tudok, és úgy gondolom, tőle nyugodtan elmehetek
– nyilatkozta Bodó. – Úgy döntöttem, a következő évben nem szeretnék a lelátón ülni, főleg, hogy már idén is kevés szerepet kaptam. Nem volt egyszerű döntés, nehéz, hosszú folyamat volt, de a klubbal normális viszonyban váltam el.”
A jövőjével kapcsolatban még nem árult el konkrétumokat a Tatabányával is szóba hozott játékos, de azt mondta, sok csapattal egyeztetett már.
A szegediekkel érintőlegesen kapcsolatos hír még, hogy a klubtól nemrégiben elküldött Jim Gottfridsson bekerült a svéd válogatott friss keretébe – mindez azért érdekes, mert az ottani szövetségi kapitány, Michael Apelgren a Szeged vezetőedzője is egyben, mely klubnál már nem tartottak igényt a klasszis irányító játékára.
„Irányító poszton két olyan játékosunk van, akik hosszú évek óta a világ elitjéhez tartoznak, és két olyan, akikben megvan a potenciál, hogy a következő években oda tartozzanak.
– idézte Apelgrent a Blikk a svéd szövetség hivatalos honlapjáról.
