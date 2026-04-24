Szürreális sztori: kitálalt a távozó magyar válogatott játékos

Csütörtökön vált hivatalossá, hogy Bodó Richárd a nyáron tíz év után elhagyja az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A magyar válogatott átlövő a klub honlapján megjelentetett közleményben csak annyit mondott, hogy korrekt módon válnak el egymással az útjaik az egyesülettel, a nap későbbi részében azonban a Nemzeti Sportrádiónak kifejtette, valójában mi áll a távozásának a hátterében.

Az edző (Michael Apelgren – a szerk.) szólt, hogy szeretne igazolni még egy balátlövőt (közben a klub be is jelentette az ukrán Dmitro Horiha érkezését – a szerk.), és nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, ha tudok, és úgy gondolom, tőle nyugodtan elmehetek

– nyilatkozta Bodó. – Úgy döntöttem, a következő évben nem szeretnék a lelátón ülni, főleg, hogy már idén is kevés szerepet kaptam. Nem volt egyszerű döntés, nehéz, hosszú folyamat volt, de a klubbal normális viszonyban váltam el.”