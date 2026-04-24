04. 24.
péntek
OTP Bank-Pick Szeged bodó richárd Michael Apelgren Jim Gottfridsson

Szürreális sztori: kitálalt a távozó magyar válogatott játékos

2026. április 24. 08:23

Az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője, Michael Apelgren meghívta a svéd kézilabda-válogatottba Jim Gottfridssont, akit a Tisza-parti klubtól elküldtek. Bodó Richárd közben elárulta, tíz év után miért hagyja el a Kékeket.

Csütörtökön vált hivatalossá, hogy Bodó Richárd a nyáron tíz év után elhagyja az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A magyar válogatott átlövő a klub honlapján megjelentetett közleményben csak annyit mondott, hogy korrekt módon válnak el egymással az útjaik az egyesülettel, a nap későbbi részében azonban a Nemzeti Sportrádiónak kifejtette, valójában mi áll a távozásának a hátterében.

Bodó Richárd, OTP Bank-Pick Szeged, kézilabda
Bodó Richárd tíz év után távozik Szegedről / Fotó: MTI / Vasvári Tamás

Az edző (Michael Apelgren – a szerk.) szólt, hogy szeretne igazolni még egy balátlövőt (közben a klub be is jelentette az ukrán Dmitro Horiha érkezését – a szerk.), és nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, ha tudok, és úgy gondolom, tőle nyugodtan elmehetek 

– nyilatkozta Bodó. – Úgy döntöttem, a következő évben nem szeretnék a lelátón ülni, főleg, hogy már idén is kevés szerepet kaptam. Nem volt egyszerű döntés, nehéz, hosszú folyamat volt, de a klubbal normális viszonyban váltam el.”

A jövőjével kapcsolatban még nem árult el konkrétumokat a Tatabányával is szóba hozott játékos, de azt mondta, sok csapattal egyeztetett már.

Szegeden nem kellett neki, a válogatottban számít rá

A szegediekkel érintőlegesen kapcsolatos hír még, hogy a klubtól nemrégiben elküldött Jim Gottfridsson bekerült a svéd válogatott friss keretébe – mindez azért érdekes, mert az ottani szövetségi kapitány, Michael Apelgren a Szeged vezetőedzője is egyben, mely klubnál már nem tartottak igényt a klasszis irányító játékára.

„Irányító poszton két olyan játékosunk van, akik hosszú évek óta a világ elitjéhez tartoznak, és két olyan, akikben megvan a potenciál, hogy a következő években oda tartozzanak. 

  • Felix Claar továbbra is a legmagasabb szinten teljesít, 
  • Jim Gottfridsson sokat ad a csapatnak a pályán és azon kívül is, 
  • Axel Mansson Izlandon megmutatta, milyen képességekkel rendelkezik, 
  • Ludvig Hallbäck pedig kifejezetten jól szerepelt a Bundesligában” 

– idézte Apelgrent a Blikk a svéd szövetség hivatalos honlapjáról.

Nyitókép: pickhandball.hu

 

