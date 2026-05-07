Történelmi meccsen történelmi vereség: a másik magyar csapat is kiesett Németországban

Utolsóként a német Magdeburg jutott be a legjobb négy közé a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A Szeged a hétgólos hazai vereség után idegenben nyolccal kapott ki a címvédőtől.
A Szeged már a múlt heti első mérkőzés előtt sem számított esélyesnek a Magdeburg elleni párharcban a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, de miután otthon hétgólos, 35–28-as vereséget szenvedett, még tovább csökkentek a reményei a továbbjutásra.
A németországi visszavágó a Tisza-parti klub történetének 300. BL-találkozója volt. A meccset a hazaiak végig kézben tartották, a 22. percben már hat góllal vezettek (18–12), a szünetre pedig négygólos előnnyel vonulhattak (23–19). A második félidő első perceiben a Szeged tartotta a lépést a címvédővel (28–26), ezt követően azonban folyamatosan nőtt a különbség a felek között, és a Magdeburg az 55. percre tízgólos előnyt épített ki (43–33).
A Szeged ilyen sok gólt még soha nem kapott Bajnokok Ligája-mérkőzésen, az eddigi negatív csúcs 41 találat volt az Aalborg ellen 2022 októberében.
A német csapat végül nagyon könnyedén nyert nyolc góllal (45–37), így kettős győzelemmel jutott be a kölni négyes döntőbe, amelyet idén is magyar klub nélkül rendeznek meg, hiszen szerdán hétméteresekkel a Veszprém is elvérzett a Füchse Berlinnel szemben.
A június 13–14-i final four másik két résztvevője a 12 sikerével rekordgyőztes Barcelona és a kétszeres ezüstérmes Aalborg lesz. Az elődöntő sorsolását jövő kedden, május 12-én készítik el.
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, visszavágó
Magdeburg (német)–OTP BANK-PICK SZEGED 45–37 (23–19)
Legjobb dobók: Magnússon 8, Pettersson 7, ill. Smárason 7, Garciandia 6
Továbbjutott: a Magdeburg, kettős győzelemmel, 80–65-ös összesítéssel
