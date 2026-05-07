Történelmi meccsen történelmi vereség: a másik magyar csapat is kiesett Németországban

A Szeged már a múlt heti első mérkőzés előtt sem számított esélyesnek a Magdeburg elleni párharcban a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, de miután otthon hétgólos, 35–28-as vereséget szenvedett, még tovább csökkentek a reményei a továbbjutásra.

Oscar Bergendahl (a labdával) főképp védekezésben remekelt, de két gólt is szerzett a Szeged elleni visszavágón (Fotó: EHF)

A németországi visszavágó a Tisza-parti klub történetének 300. BL-találkozója volt. A meccset a hazaiak végig kézben tartották, a 22. percben már hat góllal vezettek (18–12), a szünetre pedig négygólos előnnyel vonulhattak (23–19). A második félidő első perceiben a Szeged tartotta a lépést a címvédővel (28–26), ezt követően azonban folyamatosan nőtt a különbség a felek között, és a Magdeburg az 55. percre tízgólos előnyt épített ki (43–33).