facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
ONE Veszprém Füchse Berlin kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája

Dráma Berlinben: hétméteresek döntöttek, a Veszprém idén sem jutott be a BL négyes döntőjébe

2026. május 06. 20:42

Első csapatként a Füchse Berlin jutott be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A Veszprém sorozatban negyedszer maradt le a final fourról.

A Veszprém férfi kézilabdacsapata a múlt héten bravúros, 35–34-es győzelmet aratott hazai környezetben az esélyesebbnek kikiáltott, a német bajnokságban címvédő – de jelenleg csak harmadik helyen álló – Füchse Berlin ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén, ám ahhoz, hogy 2022 óta először bejusson a final fourba, a párharc idegenbeli meccsét is sikerrel kellett megvívnia.

A német együttes 5–1-es rohammal kezdte a visszavágót, szerb kapusa, Dejan Miloszavljev az első négy percben három védést is bemutatott. Ezt követően agresszívabbá, keményebbé vált a Veszprém védekezése, ennek ellenére a tizedik percben a világ egyik – ha nem a – legjobb játékosaként számontartott Mathias Gidsel harmadik góljával már 8–3-ra vezettek a hazaiak.

A Füchse az első negyedórában több könnyű gólt is dobott lerohanásból, illetve rendezetlen védelem ellen, de nem tudta tovább növelni a különbséget, a Veszprém az első 17 percben öt gólt szerző Hugo Descat vezérletével kapaszkodott ellenfelére, a kapuban pedig Mikael Appelgren is elkapta a fonalat. A bakonyi együttes még akkor sem szakadt le, amikor több mint hat percen át nem dobott gólt (14–9).

Az 53. percre aztán a Füchse ellépett hat találattal (17–11), és könnyedén lőhetett volna egy újabb gólt is, de üres kapura Lasse Andersson mellé dobta a labdát, pedig akár passzolhatott is volna az egyedül meginduló Gidsel felé – ez fordulópontot jelentett, mert az első félidő hátralévő részében már csak a Luka Cindricet bokasérülés miatt elveszítő Veszprém szerzett gólt, és az első félidő végére kettőre csökkentette a különbséget (17–15).

A második játékrész a két francia szélső, Descat és Yanis Lenne egy-egy találatával indult, így a bakonyi gárda egy 6–0-s sorozattal utolérte ellenfelét (17–17), és összesítésben ekkor továbbjutásra állt. Innentől fej fej mellett haladtak a felek, 20–20 után hol egy, hol két gól volt a differencia, és megjósolhatatlan volt, hogy a kiélezett, izgalmas csatából melyik csapat jön ki győztesen.

Gidsel a második félidő közepén főszerepet vállalt abban, hogy a berliniek tudták őrizni az előnyüket, az 52. percben már tíz gólnál járt (az első meccsen 13-ig jutott), s rajta kívül Tim Freihöfer és Lasse Andersson is termelte a gólokat (27–24). A másik oldalon a meccsnek ezen a szakaszában Ahmed Mesam volt a vezér, az ő hatodik góljával az 54. percben megint csak egy gól volt közte (28–27), az utolsó öt perchez érve pedig 29–28 volt az állás a berlini gárda javára.

Az 58. percben, a Füchse 30–29-es vezetésénél Descat hetest lőhetett, de Miloszavljev védett. A következő támadásukból a hazaiak is hetest kaptak, amelyet Tobias Gröndahl belőtt (31–29), ezzel összesítésben egy gól volt a különbség a németek javára. Jött a Veszprém, Xavi Pascual időt kért, Hesam passzív jelzésnél gólt lőtt (31–30). Negyven másodperc maradt hátra, a Füchse támadt, de Gidsel elhagyta a labdát. Volt még tíz másodperce a Veszprémnek, fel is ért az ellenfél kapuja elé, ám Ivan Martinovic mellé lőtt – a lövés közben azonban szabálytalankodtak a horvát átlövővel szemben, így jöhetett még egy időn túli szabaddobás is, de Hesam lövését blokkolták, és a labda Miloszavljev ölébe hullott.

Hétméteresek!

Descat révén a Veszprém kezdett, a francia a lécre „húzta” a labdát, a németeknél Lichtlein belőtte (1–0). A második párban Elísson és Freihöfer sem hibázott (2–1). A magyar csapat harmadik lövője, a párharc első meccsét vádlisérülés miatt kihagyó, láthatóan még most sem százszázalékos Nedim Remili rontott, de a Füchse játékosa. A negyedik párban Hesam és Gröndahl is a kapuba lőtt (3–2). A Veszprém ötödik lövője, Ali Zein a kapus lábai között a kapuba lőtt (3–3). Ötödikként a németektől a legnagyobb sztár, Gidsel jött, aki általában nem szokott heteseket dobni, most azonban vállalta, és nem is hibázott, így a Füchse nyerte a szétlövést és a párbajt.

A Veszprém nagyon közel volt hozzá, de idén sem jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe…

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, visszavágó
Füchse Berlin (német)–VESZPRÉM 31–30 (17–15) – hétméteresekkel 4–3
Legjobb dobók: Gidsel 10, Freihöfer 7, Andersson 6, ill. Descat 7, Hesam 7, Lenne 6
Továbbjutott: a Füchse Berlin, 65–65-ös összesítés után hétméteresekkel

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
janicsar-2
2026. május 06. 20:51
Akkor is, szép volt fiúk!
