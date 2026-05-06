Dráma Berlinben: hétméteresek döntöttek, a Veszprém idén sem jutott be a BL négyes döntőjébe

Gidsel a második félidő közepén főszerepet vállalt abban, hogy a berliniek tudták őrizni az előnyüket, az 52. percben már tíz gólnál járt (az első meccsen 13-ig jutott), s rajta kívül Tim Freihöfer és Lasse Andersson is termelte a gólokat (27–24). A másik oldalon a meccsnek ezen a szakaszában Ahmed Mesam volt a vezér, az ő hatodik góljával az 54. percben megint csak egy gól volt közte (28–27), az utolsó öt perchez érve pedig 29–28 volt az állás a berlini gárda javára.

Az 58. percben, a Füchse 30–29-es vezetésénél Descat hetest lőhetett, de Miloszavljev védett. A következő támadásukból a hazaiak is hetest kaptak, amelyet Tobias Gröndahl belőtt (31–29), ezzel összesítésben egy gól volt a különbség a németek javára. Jött a Veszprém, Xavi Pascual időt kért, Hesam passzív jelzésnél gólt lőtt (31–30). Negyven másodperc maradt hátra, a Füchse támadt, de Gidsel elhagyta a labdát. Volt még tíz másodperce a Veszprémnek, fel is ért az ellenfél kapuja elé, ám Ivan Martinovic mellé lőtt – a lövés közben azonban szabálytalankodtak a horvát átlövővel szemben, így jöhetett még egy időn túli szabaddobás is, de Hesam lövését blokkolták, és a labda Miloszavljev ölébe hullott.

Hétméteresek!

Descat révén a Veszprém kezdett, a francia a lécre „húzta” a labdát, a németeknél Lichtlein belőtte (1–0). A második párban Elísson és Freihöfer sem hibázott (2–1). A magyar csapat harmadik lövője, a párharc első meccsét vádlisérülés miatt kihagyó, láthatóan még most sem százszázalékos Nedim Remili rontott, de a Füchse játékosa. A negyedik párban Hesam és Gröndahl is a kapuba lőtt (3–2). A Veszprém ötödik lövője, Ali Zein a kapus lábai között a kapuba lőtt (3–3). Ötödikként a németektől a legnagyobb sztár, Gidsel jött, aki általában nem szokott heteseket dobni, most azonban vállalta, és nem is hibázott, így a Füchse nyerte a szétlövést és a párbajt.

A Veszprém nagyon közel volt hozzá, de idén sem jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe…