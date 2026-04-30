Mégis mi történt Veszprémben? A magyar csapat brutális utolsó 5 perccel nyerte meg a drámai meccset a tavalyi BL-döntős ellen

Egy vendég hetesből született meg a találkozó első gólja, amire Hesam még válaszolt. Potyogtak a gólok rendesen, és az 5. percben már 6–3-ra vezettek a vendégek. Öt perccel később Hesam egy remek átlövéssel egyenlített, de mindhiába, megint gyorsan elhúzott két góllal a Berlin. A 15. percben a konkrétan nulla védéssel álló Appelgrent Corrales váltotta a kapuban, és a spanyol első védése után El-Dera egyenlített 13–13-ra.

Negyed óra alatt 26 gól.

Az öröm most sem tartott sokáig, megragadt ezen a 13 találaton a Veszprém, miközben Cechte üres kapus gólt szerzett, Gidsel pedig bombázott, és már néggyel mentek a vendégek. Miután Corrales több védéssel nem jelentkezett, ismét Appelgren állt a gólvonalra, sikerült is labdát fognia, de a túloldalon Descat kihagyta a hetesét. A szünet előtt csak egyet sikerült a hátrányból csökkenteni – hiába támadott a végén egy percet a Veszprém, gól nem lett, így 20–17-es Füchse-előnnyel mentek pihenőre a csapatok.

Jól kezdte a második félidőt a Veszprém, előbb Luka Cindric találta be, majd Appelgren kétszer is védett egymás után, mígnem Dragan Pesmalbek meglőtte az ötödik gólját a találkozón, így megint sikerült egy gólra zárkózni, 19–20. És megint csak ideiglenesen... Zsinórban három berlini találat következett, és a négygólos különbség beállni látszott – majd szép lassan már öt lett belőle, 20–25.