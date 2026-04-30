Mégis mi történt Veszprémben? A magyar csapat brutális utolsó 5 perccel nyerte meg a drámai meccset a tavalyi BL-döntős ellen

Elképesztő izgalmak a végén: a Veszprém nyerte az egyik legnagyobb magyar rangadót és döntőbe jutott
Az utolsó lövés döntött.
Drámai mérkőzésén végén magyar csapat örülhetett a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A One Veszprém először az 53. percben vezetve 35–34-re nyert a Füchse Berlin ellen a negyeddöntő első felvonásán.
2022-ben jutott be utoljára a One Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe. Az idei kiírásban a tavalyi döntős Füchse Berlin ellen próbálkozhatott meg újra Xavi Pascual csapata azzal, hogy elérje ezt az álmot. Mindezt egy olyan idényben, amikor a bakonyiak történetük legrosszabb csoportkörös szereplésüket hozták össze, ugyanakkor tavasszal kiegyenesedni látszanak.
A francia PSG-t gyakorlatilag tükörsimán verték ki Ligetvári Patrikék a negyeddöntőért rendezett párharc során, majd legyőzték a Szegedet a bajnokságban és a Magyar Kupa elődöntőjében is – a Tatabánya elleni fináléban el is hódították a serleget. A berliniek elleni párharc persze ezeknél a mérkőzéseknél jóval keményebbnek ígérkezett, főleg, hogy ősszel a csoportkörben mindkét találkozót a németek nyerték – de az még nem ez a Veszprém volt.
Az utolsó lövés döntött.
Természetesen csurig megtelt az odavágóra az a Veszprém Aréna, melyben a magyar csapat színeiben utolsó BL-mérkőzésére készült a spanyol kapus, Rodrigo Corrales és a klubot már 12 éve szolgáló Gasper Marguc is. Ahogy azt megszokhattuk, a közönség nem is az a csendes fajta volt, óriási hangulatban kezdődött meg a rangadó.
Egy vendég hetesből született meg a találkozó első gólja, amire Hesam még válaszolt. Potyogtak a gólok rendesen, és az 5. percben már 6–3-ra vezettek a vendégek. Öt perccel később Hesam egy remek átlövéssel egyenlített, de mindhiába, megint gyorsan elhúzott két góllal a Berlin. A 15. percben a konkrétan nulla védéssel álló Appelgrent Corrales váltotta a kapuban, és a spanyol első védése után El-Dera egyenlített 13–13-ra.
Negyed óra alatt 26 gól.
Az öröm most sem tartott sokáig, megragadt ezen a 13 találaton a Veszprém, miközben Cechte üres kapus gólt szerzett, Gidsel pedig bombázott, és már néggyel mentek a vendégek. Miután Corrales több védéssel nem jelentkezett, ismét Appelgren állt a gólvonalra, sikerült is labdát fognia, de a túloldalon Descat kihagyta a hetesét. A szünet előtt csak egyet sikerült a hátrányból csökkenteni – hiába támadott a végén egy percet a Veszprém, gól nem lett, így 20–17-es Füchse-előnnyel mentek pihenőre a csapatok.
Jól kezdte a második félidőt a Veszprém, előbb Luka Cindric találta be, majd Appelgren kétszer is védett egymás után, mígnem Dragan Pesmalbek meglőtte az ötödik gólját a találkozón, így megint sikerült egy gólra zárkózni, 19–20. És megint csak ideiglenesen... Zsinórban három berlini találat következett, és a négygólos különbség beállni látszott – majd szép lassan már öt lett belőle, 20–25.
Lenne egymás után szerzett két góljával aztán ismét felcsillant a remény, majd Appelgren védése és Descat hatodik gólja után kétgólosra csökkent a veszprémi hátrány negyedórával a vége előtt, 25–27.
Állva tombolt ezután a publikum, és éppen jókor: egy labdaszerzés után Descat megint betalált, majd Dodic is kiharcolt egy gólt, hogy aztán Appelgren védése után már az egálért támadhasson a Veszprém! Lenne éppen ekkor hibázott először lövést, de egy kivédekezett támadás után rögtön javíthatott, és meg is tette: az utolsó 10 perc így döntetlennel kezdődött, 28–28.
Tombolt az aréna, elképesztő hangulat volt, de Gidsel a 10.(!) góljával kicsit lehűtötte a kedélyeket. Azonban Dodic előbb egyenlített, majd egy remek védekezés után szabályosan berepült a kapu elé, és megszerezte a Veszprém 30. gólját – az 53. percben először vezetett a magyar csapat!
A berlinieknek mindenre volt azonban válaszuk, Gidsel (ki más) egyenlített, majd Lichtlein a vezetést is megszerezte, az utolsó 5 perc ismét vendég előnnyel kezdődött. Sikerült azonban a fordítás, Martinovic révén, amikor már csak két és fél perc volt vissza, micsoda izgalmak! A közönség állt, így a tudósító a meccsből sokat nem látott, de a lényeget igen: Appelgren lábbal védett, de a játékvezető hetest ítélt, amit szintén hárított a veszprémi kapus!
Pascual ezután időt kért, majd elképesztő jelenet következett: Martinovics egy gyönyörű kínai figurából szerzett góllal kettőre növelte az előnyt 24 másodperccel a vége előtt.
A végére jött még egy felső kapufás hetes gól, így a Veszprém 35–34-es győzelmet aratott. Visszavágó egy hét múlva Berlinben.
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés
One Veszprém–Füchse Berlin 35–34 (17–20)
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba